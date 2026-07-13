Gulyás LEMOND, Magyar Péter fenyeget, de mi lesz Sulyokkal? | REAKCIÓ Kurucz Dániellel (VIDEÓ)

Példátlan nap a magyar parlamentben: az Országgyűlés hétfőn elfogadta az Alaptörvény tizenhetedik módosítását, amely alapjaiban írja át a politikai verseny szabályait, lehetővé teszi az államfő eltávolítását, és újabb határátlépést jelent a jogállamiság leépítésében. Tiltakozásul a Fidesz–KDNP nem vett részt a szavazáson, Gulyás Gergely pedig bejelentette, lemond a frakcióvezetői tisztségről.

Kacsoh Dániel a REAKCIÓ legújabb adásában Kurucz Dániellel beszélget arról, mit árulnak el a mostani események a magyar jobboldal állapotáról, van-e még értelme a tiltakozásnak tizenhat év Fidesz-kormányzás után, és milyen eszközök maradtak azok kezében, akik nem akarnak belenyugodni a jogállami keretek további lebontásába. Szó esik az államfő eltávolításáról, a politikai ellenállás lehetőségeiről, valamint arról is, meddig tarthat még az „abszolút filmszínház”.