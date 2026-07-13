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kacsoh dániel gulyás gergely fidesz országgyűlés alaptörvény reakció államfő

Gulyás LEMOND, Magyar Péter fenyeget, de mi lesz Sulyokkal? | REAKCIÓ Kurucz Dániellel (VIDEÓ)

2026. július 13. 18:10

Tüntetés, jogállam, jobboldal: mi maradt 16 év Fidesz-kormányzás után? A Köztér alapítója őszintén beszél az Alaptörvény 17. módosításáról, az államfő ügyéről, a tiltakozás értelméről és arról, meddig tarthat az „abszolút filmszínház”.

2026. július 13. 18:10
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Példátlan nap a magyar parlamentben: az Országgyűlés hétfőn elfogadta az Alaptörvény tizenhetedik módosítását, amely alapjaiban írja át a politikai verseny szabályait, lehetővé teszi az államfő eltávolítását, és újabb határátlépést jelent a jogállamiság leépítésében. Tiltakozásul a Fidesz–KDNP nem vett részt a szavazáson, Gulyás Gergely pedig bejelentette, lemond a frakcióvezetői tisztségről.

Kacsoh Dániel a REAKCIÓ legújabb adásában Kurucz Dániellel beszélget arról, mit árulnak el a mostani események a magyar jobboldal állapotáról, van-e még értelme a tiltakozásnak tizenhat év Fidesz-kormányzás után, és milyen eszközök maradtak azok kezében, akik nem akarnak belenyugodni a jogállami keretek további lebontásába. Szó esik az államfő eltávolításáról, a politikai ellenállás lehetőségeiről, valamint arról is, meddig tarthat még az „abszolút filmszínház”.

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Összesen 4 komment

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dundi-fan
2026. július 13. 18:58
Kurucz Dániel? De hát ő lentulai takony szerint egy libsi hulladék… Meg érdekelne az is, hogy a deák-ábrahám párharcban hova kell állni? Kinek van igaza?
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Irgum-burgum
2026. július 13. 18:24
Senkit nem érdekel Sulyok Tamás szánalmas bohóckodása. Az igazi kérdés az, hogy ki lesz az új köztársasági elnök és milyen módon kerül megválasztásra?
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szim-patikus
2026. július 13. 18:16
Nem kell aggódni érte. A kalapácsvetőknél lehet még kalapács.
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Sándor
2026. július 13. 18:16
A mentelmi jog mögött lapitó szociopata ávósivadék 🗣️nemzetárúló külföldi ügynök 💩 -házi bűnöző 🗣️az általa gondosan kiválogatott 🗣️ kolásdoboz cinkos büntársai támogatásával a magyar családok, 🗣️önmaguk, a nemzet és 🗣️Magyarország ádáz ellenségei.
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1
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