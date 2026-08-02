Magyar Péter a paksi atomerőmű több mint egy hónapos leállásáról beszélt

Hangsúlyozta, hogy több nagyvállalat a saját profitja kárára nehéz döntéseket hozott a fogyasztás visszafogásáról. A miniszterelnök elmondta, hogy saját maga is csökkentette az energiafogyasztást.

A döntés az, hogy most még nem kell a kötelező fogyasztáscsökkentést elrendelni – jelentette ki a miniszterelnök, megjegyezve, hogy egyelőre fenntartható az erőművi rendszer stabilitása, de nehéz napok következnek. Nem számolunk olyan szenárióval, hogy az ellátás biztonsága érdekében korlátoznunk kell a lakosság energiafelhasználását – közölte a kormányfő, jelezve, hogy a következő öt nap után már enyhülés jöhet.

„Ha leáll Paks, az atomenergia-biztonság semmilyen módon nem sérül” – jelezte Magyar Péter, hozzátéve, hogy a szakemberek készen állnak a rendszer hűtésére, de megjegyezte: