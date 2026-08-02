Magyar Péter a paksi atomerőmű több mint egy hónapos leállásáról beszélt

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A döntés az, hogy most még nem kell a kötelező fogyasztáscsökkentést elrendelni – jelentette ki a miniszterelnök az RTL-nek.
Talán soha nem látott energiakrízissel nézünk most szembe, egy borzasztó nehéz örökséggel – mondta Magyar Péter miniszterelnök az RTL Házon kívül című műsorában vasárnap este. A kormányfő az energiaválság kezelésével kapcsolatban köszönetet mondott a magyar embereknek, szavai szerint egy igazi nemzeti összefogás alakult ki, a lakosság mellett a cégekkel és szakemberekkel is.
Elmondta, szombaton és vasárnap is fontos döntéseket hoztak, értékelték az erőművi kapacitásokat, miután leállításra került a Paksi Atomerőmű egyik turbinája, illetve hamarosan leállításra kerülhet az utolsó turbina is.
A kormányfő elmondta, hogy a magyarok 500 megawattot spóroltak, hétfőre még nagyobb fogyasztáscsökkentést várnak.
Hangsúlyozta, hogy több nagyvállalat a saját profitja kárára nehéz döntéseket hozott a fogyasztás visszafogásáról. A miniszterelnök elmondta, hogy saját maga is csökkentette az energiafogyasztást.
A döntés az, hogy most még nem kell a kötelező fogyasztáscsökkentést elrendelni – jelentette ki a miniszterelnök, megjegyezve, hogy egyelőre fenntartható az erőművi rendszer stabilitása, de nehéz napok következnek. Nem számolunk olyan szenárióval, hogy az ellátás biztonsága érdekében korlátoznunk kell a lakosság energiafelhasználását – közölte a kormányfő, jelezve, hogy a következő öt nap után már enyhülés jöhet.
„Ha leáll Paks, az atomenergia-biztonság semmilyen módon nem sérül” – jelezte Magyar Péter, hozzátéve, hogy a szakemberek készen állnak a rendszer hűtésére, de megjegyezte:
Lehet, hogy több mint egy hónapig fog állni a Paksi Atomerőmű.
Nyitókép: MTI