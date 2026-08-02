Ft
Ft
39°C
24°C
Ft
Ft
39°C
24°C
08. 02.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
08. 02.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
paksi atomerőmű Magyar Péter atomerőmű

Magyar Péter a paksi atomerőmű több mint egy hónapos leállásáról beszélt

2026. augusztus 02. 19:55

A döntés az, hogy most még nem kell a kötelező fogyasztáscsökkentést elrendelni – jelentette ki a miniszterelnök az RTL-nek.

2026. augusztus 02. 19:55
null

Talán soha nem látott energiakrízissel nézünk most szembe, egy borzasztó nehéz örökséggel – mondta Magyar Péter miniszterelnök az RTL Házon kívül című műsorában vasárnap este. A kormányfő az energiaválság kezelésével kapcsolatban köszönetet mondott a magyar embereknek, szavai szerint egy igazi nemzeti összefogás alakult ki, a lakosság mellett a cégekkel és szakemberekkel is.

Elmondta, szombaton és vasárnap is fontos döntéseket hoztak, értékelték az erőművi kapacitásokat, miután leállításra került a Paksi Atomerőmű egyik turbinája, illetve hamarosan leállításra kerülhet az utolsó turbina is. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

A kormányfő elmondta, hogy a magyarok 500 megawattot spóroltak, hétfőre még nagyobb fogyasztáscsökkentést várnak.

Hangsúlyozta, hogy több nagyvállalat a saját profitja kárára nehéz döntéseket hozott a fogyasztás visszafogásáról. A miniszterelnök elmondta, hogy saját maga is csökkentette az energiafogyasztást.

A döntés az, hogy most még nem kell a kötelező fogyasztáscsökkentést elrendelni  – jelentette ki a miniszterelnök, megjegyezve, hogy egyelőre fenntartható az erőművi rendszer stabilitása, de nehéz napok következnek. Nem számolunk olyan szenárióval, hogy az ellátás biztonsága érdekében korlátoznunk kell a lakosság energiafelhasználását – közölte a kormányfő, jelezve, hogy a következő öt nap után már enyhülés jöhet.

„Ha leáll Paks, az atomenergia-biztonság semmilyen módon nem sérül” – jelezte Magyar Péter, hozzátéve, hogy a szakemberek készen állnak a rendszer hűtésére, de megjegyezte: 

Lehet, hogy több mint egy hónapig fog állni a Paksi Atomerőmű. 

Nyitókép: MTI

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 142 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
pandalala
2026. augusztus 02. 23:06
Ki kell rúgni Ágit. Vagy valaki mást. Az is egy megoldás :-D
Válasz erre
1
0
pollip
2026. augusztus 02. 23:03
Telex: "Magyar Péter: Csak ma 700 megawatt áramot spóroltak meg a magyar emberek, vállalatok, önkormányzatok és intézmények" Vasárnap van!!!!!!!!
Válasz erre
2
0
kiborg-2
2026. augusztus 02. 22:54
LEÁLLÓ PAKSI ATOMERŐMŰ: MIT LEHET TENNI? Néhány gondolat korholás helyett konstruktívan, de határozottan. Az aszály nem váratlanul jött, nem lettünk volna eszköztelenek a kieső energiatermelés időben történő pótlására gyorsindítású erőművek csatasorba állításával. Így a lőrinci, a litéri és a sajószögedi olajtüzelésű erőművi blokkokat már egy-két héttel ezelőtt fel lehetett volna készíteni a várható rendkívüli helyzetre, és kellő mennyiségű tüzelőanyaggal ellátni, hiszen olajunk van elég. Ezek összesen négyszáz megawatt gyorsindítású csúcskapacitást jelentenek! Ezek mellett a földgáztüzelésű gyorsindítású erőművi blokkok, leginkább a csepeli és a kelenföldi gázturbinás erőmű csúcsra járatásával lehet enyhíteni a paksi termelés-kiesés hatásait, elkerülve a méregdrága tőzsdei áramvásárlásokat. facebook.com/energiajogasz/posts/pfbid0SsGT3PBCnkird9heiQ6ek3nhH2SJrbSGir3GuJiRgXbswjf7Jw2wAw7AvAv7NbtRl
Válasz erre
0
0
tapir32
2026. augusztus 02. 22:51
Az örökölt 1,7%-os GDP növekedést sikerül mínuszba fordítani. /EU átlag 0,8./ Bravó Magyar Péter és tudatlan kormánya!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!