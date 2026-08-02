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tatabánya autópálya felvétel

Drámai felvétel került nyilvánosságra az M1-esről

2026. augusztus 02. 18:14

Egy személyautó teljesen kiégett az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Tatabánya közelében. Az utasoknak még időben sikerült elhagyniuk a lángoló járművet, amelyet végül minden holmijukkal együtt hátra kellett hagyniuk. Az esetről videófelvétel is készült.

2026. augusztus 02. 18:14
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Az Index olvasójának jóvoltából került a szerkesztőség birtokába egy videó, melyen egy lángoló autó látható az M1-es autópályán. A felvétel szombat este nem sokkal 11 óra előtt készült Tatabánya közelében, a Budapest felé vezető szakaszon. A videón jól látható ahogy a személyautó hatalmas lángokkal ég, az utasai azonban szerencsére időben ki tudtak szállni a járműből. Korábban több autós is megállt a szerencsétlenül jártaknak, akik holmijukkal együtt hátrahagyták az égő kocsit. A felvétel készítője hozzátette, nem tudja mikor érkeztek ki a tűzotók a helyszínre.  

Nyitókép: Index

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Összesen 1 komment

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