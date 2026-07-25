Demszky Gábor traktorra szállt: már nem fél (VIDEÓ)

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Ez a meglepetések hétvégéje.
Meglepő felvétellel jelentkezett közösségi oldalán Demszky Gábor. Budapest egykori szabaddemokrata főpolgármestere idős korára traktorra szállt, és egy mezőgazdasági járművet vezetve posztolt videót. A békés, vidéki hangulatú képsorok különösen annak fényében számítanak humorosnak, hogy bő húsz évvel ezelőtt Demszky még a fővárosiak megfélemlítésének és a káosz szimbólumának látta a traktorokat, és mindent megvett azért, hogy kitiltsa azokat Budapestről.
Az egykori városvezető láthatóan nagy élvezettel kezelte a traktor kormányát a friss felvételen, ami éles kontrasztban áll azzal a határozott politikával, amelyet hivatali ideje alatt képviselt. Demszky Gábor polgármestersége idején ugyanis a fővárosba készülő elégedetlen gazdák traktoros demonstrációja valóságos vészhelyzetnek számított a Városházán.
A kétezres évek közepén, az akkori nagy gazdatüntetések idején Demszky Gábor az Indexnek adott interjújában hosszasan indokolta, miért látja szükségesnek a „traktorral behajtani tilos” táblák kihelyezését a főváros határában. Kifejtette, hogy bár több tízezer ember véleménynyilvánítása fontos, néhány száz embernek nem kellene megbénítania Budapest életét napokra, csak azért, mert van traktorjuk. Úgy fogalmazott:
a mozdonyvezető sem a mozdonyával, a vadász sem a puskájával vonul fel, és a gazda traktor nélkül is gazda.
Elfogadhatatlannak nevezte, hogy a tüntetők kizárólag traktorral tudjanak demonstrálni, szerinte ugyanis ezzel csak megfélemlítik a budapestieket.
Arra a kérdésre, hogy személy szerint benne félelmet kelt-e egy traktor, Demszky akkor azt válaszolta, hogy ezer traktor erődemonstrációja sok fővárosiban félelmet kelt, majd határozottan hozzátette: azon van, hogy ne jöhessenek be a városba, és így nem lesz félelem. Úgy tűnik, az idő múlása és a visszavonult évek végül sikeresen feloldották az egykori főpolgármester korábbi fenntartásait. A fővárosiakat egykor a traktorok keltette rettegéstől óvó Demszky ma már maga is magabiztosan üli meg azt a járművet, amelyet húsz éve még a közrend legfőbb ellenségének tartott.
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