Demszky Gábor traktorra szállt: már nem fél (VIDEÓ)

Meglepő felvétellel jelentkezett közösségi oldalán Demszky Gábor. Budapest egykori szabaddemokrata főpolgármestere idős korára traktorra szállt, és egy mezőgazdasági járművet vezetve posztolt videót. A békés, vidéki hangulatú képsorok különösen annak fényében számítanak humorosnak, hogy bő húsz évvel ezelőtt Demszky még a fővárosiak megfélemlítésének és a káosz szimbólumának látta a traktorokat, és mindent megvett azért, hogy kitiltsa azokat Budapestről.

Az egykori városvezető láthatóan nagy élvezettel kezelte a traktor kormányát a friss felvételen, ami éles kontrasztban áll azzal a határozott politikával, amelyet hivatali ideje alatt képviselt. Demszky Gábor polgármestersége idején ugyanis a fővárosba készülő elégedetlen gazdák traktoros demonstrációja valóságos vészhelyzetnek számított a Városházán.