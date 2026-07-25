Ft
Ft
29°C
16°C
Ft
Ft
29°C
16°C
07. 25.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
07. 25.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
demszky gábor gazda traktor budapest felvétel

Demszky Gábor traktorra szállt: már nem fél (VIDEÓ)

2026. július 25. 13:20

Ez a meglepetések hétvégéje.

2026. július 25. 13:20
null

Meglepő felvétellel jelentkezett közösségi oldalán Demszky Gábor. Budapest egykori szabaddemokrata főpolgármestere idős korára traktorra szállt, és egy mezőgazdasági járművet vezetve posztolt videót. A békés, vidéki hangulatú képsorok különösen annak fényében számítanak humorosnak, hogy bő húsz évvel ezelőtt Demszky még a fővárosiak megfélemlítésének és a káosz szimbólumának látta a traktorokat, és mindent megvett azért, hogy kitiltsa azokat Budapestről.

Az egykori városvezető láthatóan nagy élvezettel kezelte a traktor kormányát a friss felvételen, ami éles kontrasztban áll azzal a határozott politikával, amelyet hivatali ideje alatt képviselt. Demszky Gábor polgármestersége idején ugyanis a fővárosba készülő elégedetlen gazdák traktoros demonstrációja valóságos vészhelyzetnek számított a Városházán.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Demszky és a traktor feledésbe múló, megható, közös története

A kétezres évek közepén, az akkori nagy gazdatüntetések idején Demszky Gábor az Indexnek adott interjújában hosszasan indokolta, miért látja szükségesnek a „traktorral behajtani tilos” táblák kihelyezését a főváros határában. Kifejtette, hogy bár több tízezer ember véleménynyilvánítása fontos, néhány száz embernek nem kellene megbénítania Budapest életét napokra, csak azért, mert van traktorjuk. Úgy fogalmazott: 

a mozdonyvezető sem a mozdonyával, a vadász sem a puskájával vonul fel, és a gazda traktor nélkül is gazda. 

Elfogadhatatlannak nevezte, hogy a tüntetők kizárólag traktorral tudjanak demonstrálni, szerinte ugyanis ezzel csak megfélemlítik a budapestieket.

Arra a kérdésre, hogy személy szerint benne félelmet kelt-e egy traktor, Demszky akkor azt válaszolta, hogy ezer traktor erődemonstrációja sok fővárosiban félelmet kelt, majd határozottan hozzátette: azon van, hogy ne jöhessenek be a városba, és így nem lesz félelem. Úgy tűnik, az idő múlása és a visszavonult évek végül sikeresen feloldották az egykori főpolgármester korábbi fenntartásait. A fővárosiakat egykor a traktorok keltette rettegéstől óvó Demszky ma már maga is magabiztosan üli meg azt a járművet, amelyet húsz éve még a közrend legfőbb ellenségének tartott.

Nyitókép: Facebook-képernyőkép

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
moliere-0
2026. július 25. 14:01
Szerintem még fiatal a szexhez. Úgyhogy azt kívánom neki, hogy a tamil harci elefánt húzza a fahaszára.
Válasz erre
0
0
johannluipigus
2026. július 25. 13:53
Oszt hol vezette, Horvátországban?
Válasz erre
0
0
nemmondom-3
2026. július 25. 13:53
Hol rontja a levegőt ezzel a "szerzett" traktorral?
Válasz erre
0
0
hernadvolgyi-2
2026. július 25. 13:52
Elszaporodtak a seregélyek, másodállásban elment madárijesztőnek, ő már érzi hogy hét szűk esztendő jön.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!