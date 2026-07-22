Felvételen, ahogy leköpik Magyar Pétert

A Tisza elnöke később, a sajtótájékoztató keretein belül reagált az esetre. Azt mondta: „vigasztaljuk meg az ilyen honfitársainkat és öntsünk beléjük lelket és erőt”. Hozzátette, nem ők tehetnek róla, hogy még „gyűlölet van a szívükben”, hanem az a „propaganda, amelyet Lázár János is közpénzen folytatott”.

Az Index felidézte, hogy alig egy éve, 2025 novemberében Bódis Kriszta kapott hasonló kritikát, amire akkor úgy reagált: