Ft
Ft
27°C
16°C
Ft
Ft
27°C
16°C
07. 22.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
07. 22.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza nyugati pályaudvar bódis kriszta Magyar Péter felvétel

Felvételen, ahogy leköpik Magyar Pétert

2026. július 22. 11:00

A miniszterelnök jelezte, nem tesz feljelentést.

2026. július 22. 11:00
null

Leköpte a miniszterelnököt egy járókelő a Nyugati pályaudvaron. Az Index beszámolója szerint a férfi előbb odalépett, majd megszólította Magyar Pétert, végül 

egyszerűen leköpte a kormányfőt. 

Mint írták, Magyar Péter ezután jó egészséget kívánt neki, és azt mondta, „a Fidesz még megmaradt arcait látjuk”. Majd megállapították, hogy Lázár János lehet, hogy ezért nem járt vonattal.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

A Tisza elnöke később, a sajtótájékoztató keretein belül reagált az esetre. Azt mondta: „vigasztaljuk meg az ilyen honfitársainkat és öntsünk beléjük lelket és erőt”. Hozzátette, nem ők tehetnek róla, hogy még „gyűlölet van a szívükben”, hanem az a „propaganda, amelyet Lázár János is közpénzen folytatott”.

Az Index felidézte, hogy alig egy éve, 2025 novemberében Bódis Kriszta kapott hasonló kritikát, amire akkor úgy reagált:

 Leköptek. Ezen is túl vagyunk

Magyar Péter leköpése kapcsán Bódis most azt írta, „az orbáni gyűlöletkampány ilyen lelki torzulásokhoz vezetett egyes emberekben.” 

Magyar Péter Facebook-oldalán reagált az incidensre, mint írta, nem haragszik és nem tesz feljelentést. 

Nyitókép: Magyar Péter/Facebook

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 181 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Reszelő Aladár
2026. július 22. 13:51
Ők jelenleg a magyar jogállam fejét tépték le és rókáznak bele a tödejébe nap mint nap. Amúgy nem lepne meg, ha Vitézynek lenne otthon egy életnagyságú Lázár figurája. Csak egy mondata lenne, amiben nem szerepel sem a vonat, sem Lázár.
Válasz erre
0
0
fitymafake
•••
2026. július 22. 13:47 Szerkesztve
mnmn 2026. július 22. 13:43 Akkor rajta jobbágy, ne szarozz, de így hogy csak a pofa nagy, csupán a pöcsödet húzogathatod." A pofa nagy dehát bukott szar le lettél szopatva.Akkorát buktál még most sem tértél magadhoz.👍🤣Te kis nyomorult öntsd ki ide a lelkedet mi a problémád, hogy még nem vagy a föld alatt?Semmi probléma mindenre van megoldás.Egyébként ukrán barátaink elrendezik viktort jobb ha most bevásárolsz koszorúból, fel fog menni az ára.
Válasz erre
0
0
fitymafake
•••
2026. július 22. 13:43 Szerkesztve
Orbán egyszer novoszibirszben eljátszotta,hogy kidobták az ablakon pedig önként ugrott ki.Ja ez csak a jövő heti ujságokban jelenik meg.Áhh a jövő annyira kiismerhetetlen.Igaz fidnyákok ,gondoltátok hogy így le lesztek szopatva?Nem?Nembaj, hozzászoktok.
Válasz erre
0
1
mnmn
2026. július 22. 13:43
fitymafake 2026. július 22. 13:34 "Én sosem köpném le orbánt viszont a ravaszt akkor is húznám mikor már üres a tár." Akkor rajta jobbágy, ne szarozz, de így hogy csak a pofa nagy, csupán a pöcsödet húzogathatod.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!