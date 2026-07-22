Felvételen, ahogy leköpik Magyar Pétert

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A miniszterelnök jelezte, nem tesz feljelentést.
Leköpte a miniszterelnököt egy járókelő a Nyugati pályaudvaron. Az Index beszámolója szerint a férfi előbb odalépett, majd megszólította Magyar Pétert, végül
egyszerűen leköpte a kormányfőt.
Mint írták, Magyar Péter ezután jó egészséget kívánt neki, és azt mondta, „a Fidesz még megmaradt arcait látjuk”. Majd megállapították, hogy Lázár János lehet, hogy ezért nem járt vonattal.
A Tisza elnöke később, a sajtótájékoztató keretein belül reagált az esetre. Azt mondta: „vigasztaljuk meg az ilyen honfitársainkat és öntsünk beléjük lelket és erőt”. Hozzátette, nem ők tehetnek róla, hogy még „gyűlölet van a szívükben”, hanem az a „propaganda, amelyet Lázár János is közpénzen folytatott”.
Az Index felidézte, hogy alig egy éve, 2025 novemberében Bódis Kriszta kapott hasonló kritikát, amire akkor úgy reagált:
Leköptek. Ezen is túl vagyunk
Magyar Péter leköpése kapcsán Bódis most azt írta, „az orbáni gyűlöletkampány ilyen lelki torzulásokhoz vezetett egyes emberekben.”
Magyar Péter Facebook-oldalán reagált az incidensre, mint írta, nem haragszik és nem tesz feljelentést.
Nyitókép: Magyar Péter/Facebook