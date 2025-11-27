Ft
Bódis Kriszta környék Cica száj Magyar Péter puszi hullám

Leköpték Bódis Krisztát

2025. november 27. 18:04

Lássuk, hogyan kellene ezt kommentálni.

2025. november 27. 18:04
Megadja Gábor
Megadja Gábor
Facebook

„Lássuk, hogyan kellene ezt kommentálni, ha a Cica párt propagandasajtóját követnénk (Latex, 444, 24 stb):

  • Az »elkövető« valójában puszit dobott Kriszta felé, csak kicsit fröcskölt is közben. Más is kapott már nyálas puszit. 
  • Az illető száj környékén hullámot vetett, ezt értelmezte a propagandamédia köpésnek. 
  • A rágóját köpte ki és Kriszta véletlenül belehajolt. Szerencsétlen véletlen.”

Nyitókép: MTI / Illyés Tibor

Összesen 14 komment

cukigomboc
2025. november 27. 18:46
Nicsak, ez a buta bukott Gabika még mozog? Milyen érzés, hogy G. Fodoron kívül csak neked sikerült csődbe vinni egy fideszes propilapot?
Válasz erre
0
1
gullwing
2025. november 27. 18:45
Én is gyűjtöm......
Válasz erre
0
0
kuzmics
2025. november 27. 18:43
Talált, süllyedt!
Válasz erre
0
0
mihint
2025. november 27. 18:40
Ugye, nem nevezzük ezt a magyar közélet forspontjának? Ugye nem?
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!