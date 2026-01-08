Gerard Butler elkészítette minden idők egyik legfeleslegesebb folytatását

Még 1997-ben a Cinema magazinban a Tisztítótűz kapcsán azt írták Steven Seagalról, hogy olyanok a filmjei, mint a levespor: elsőre izgalmasnak tűnnek, új ízekkel kecsegtetnek, de végül mindegyik ugyanazt nyújtja. Liam Neeson, a Schindler listájában nyújtott Oscar-jelölt alakításával a háta mögött hasonló szintre dolgozta le magát az Elrabolva-mozik sikerét követően. Neki másfél évtizedbe tellett mindez, Gerard Butlernek jóval kevesebb idő is elegendő volt hozzá. Igaz, amikor a 300-nak köszönhetően sztárrá vált, akkor sem a drámai játékát méltatták, a többség inkább arra volt kíváncsi, milyen edzéstervvel pattintotta ki magát ilyen brutálisan. Ezután pedig szinte csak a fizikumát vetette be, és sorozatban kezdte gyártan a B kategóriás, tök egyforma filmeket.

A 2020-as Greenland – Az utolsó menedék mégis kilógott kissé a sorból,

noha ez is pofonegyszerű forgatókönyvre épült: jön egy aszteroida, hősünknek rövid belül el kell jutnia A-ból B-be a családjával, olykor az autójával az ütemesen becsapódó aszteroidák között szambázva, hogy még a bolygó lenullázódása előtt odaérjenek egy óvóhelyre. A mozi viszont egész ügyesen tartotta fenn szinte végig a feszültséget, a maga másodvonalbeli módján szórakoztató volt.