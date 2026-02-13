Nyolcvanévesen újabb együttest alapított, pedig ő Magyarország legpocsékabb énekese – már látható a Hobo-film

„Nem akartam az öreg rock and roll sztár pozícióját megszerezni, és mindenáron megtartani. Még mindig újat akarok” – mondja a tavaly, nyolcvanévesen új együttest (Budapest Blues Band) alapító Hobo a film egy pontján. És a több mint egyéves forgatás eredményét nézve ez kiválóan sikerült is neki; imponáló az az erő és lendület, amivel most is éli a mindennapjait és benne a zenét, színpadot. Talán, mert ahogyan azt is többször hangsúlyozza, számára ez sosem volt munka, sokkal inkább öröm, különben sincs kibúvó, hiszen „nem én választottam a rock and rollt, a rock and roll választott engem”.

Ennek a választásnak a nemcsak a múltat, hanem a jelent is meghatározó eredményeit követhetjük a filmben nyomon, ritmikusan váltakozó archív – köztük amatőr – felvételek és a közelmúltban felvett képsorok segítségével. Előbbiek erősen hatnak is, pláne hogy nem egy közülük a magyar blues-rock hőskorszakát is felidézi. Az az ötlet pedig különösen működik, hogy bizonyos emblematikus dalok egyes szegmensei a különböző évekből hangoznak fel, akár húsz-harminc év különbséggel –