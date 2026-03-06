Ft
Putyin Zelenszkij orosz-ukrán háború Trump

Trump egyértelművé tette: a béke útjában egyedül Zelenszkij áll

2026. március 06. 20:08

Az amerikai elnök szerint a háború lezárásához kompromisszumokra van szükség. Trump úgy véli, a béke útjában jelenleg Volodimir Zelenszkij áll, miközben szerinte Vlagyimir Putyin kész lehet megállapodást kötni.

2026. március 06. 20:08
null

Az Egyesült Államok elnöke egy interjúban arról beszélt, hogy az kijevi vezetés akadályozza az orosz–ukrán háború lezárását. Donald Trump úgy véli, Volodimir Zelenszkijnek kompromisszumot kellene kötnie Moszkvával, mivel szerinte Ukrajna tárgyalási pozíciója gyenge.

Trump úgy fogalmazott, hogy az ukrán elnöknek lépnie kell a megállapodás érdekében.

Zelenszkijnek észbe kell kapnia, és meg kell kötnie az alkut

 – mondta az amerikai vezető. Hozzátette, az ukrán államfőnek nincsenek erős lapjai a tárgyalások során.

Elképzelhetetlen, hogy ő legyen az akadály. Nincsenek lapjai. Most még kevesebb lapja van.

Trump szerint Putyin kész lehet a megállapodásra

Donald Trump ugyanakkor arról beszélt, hogy Moszkva részéről szerinte van nyitottság a megállapodásra.

Azt gondolom, Putyin készen áll egy megállapodásra

– jelentette ki. Az amerikai elnök régóta bírálja az Egyesült Államok Ukrajnának nyújtott támogatását, amelyet pazarlónak tart. Korábban többször méltató szavakkal beszélt Vlagyimir Putyinról is. Trump már hivatalba lépése előtt azt ígérte, hogy elnökként gyorsan véget vet az ukrajnai háborúnak, ugyanakkor később elismerte, hogy a cél elérése nehezebbnek bizonyult a vártnál, miközben Oroszország folytatja támadásait Ukrajna ellen. Donald Trump eddig elzárkózott attól is, hogy keményebb lépéseket tegyen Moszkvával szemben, mivel álláspontja szerint jelenleg ő az egyetlen vezető, aki mindkét féllel képes tárgyalni.

Nyitókép: Handout, Sarah Meyssonnier, Ilya PITALEV / 
POOL / SPUTNIK / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFP

 

