Az Egyesült Államok elnöke egy interjúban arról beszélt, hogy az kijevi vezetés akadályozza az orosz–ukrán háború lezárását. Donald Trump úgy véli, Volodimir Zelenszkijnek kompromisszumot kellene kötnie Moszkvával, mivel szerinte Ukrajna tárgyalási pozíciója gyenge.

Trump úgy fogalmazott, hogy az ukrán elnöknek lépnie kell a megállapodás érdekében.