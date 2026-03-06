Trump egyértelművé tette: a béke útjában egyedül Zelenszkij áll

Elképzelhetetlen, hogy ő legyen az akadály. Nincsenek lapjai. Most még kevesebb lapja van.
Trump szerint Putyin kész lehet a megállapodásra
Donald Trump ugyanakkor arról beszélt, hogy Moszkva részéről szerinte van nyitottság a megállapodásra.
Azt gondolom, Putyin készen áll egy megállapodásra
– jelentette ki. Az amerikai elnök régóta bírálja az Egyesült Államok Ukrajnának nyújtott támogatását, amelyet pazarlónak tart. Korábban többször méltató szavakkal beszélt Vlagyimir Putyinról is. Trump már hivatalba lépése előtt azt ígérte, hogy elnökként gyorsan véget vet az ukrajnai háborúnak, ugyanakkor később elismerte, hogy a cél elérése nehezebbnek bizonyult a vártnál, miközben Oroszország folytatja támadásait Ukrajna ellen. Donald Trump eddig elzárkózott attól is, hogy keményebb lépéseket tegyen Moszkvával szemben, mivel álláspontja szerint jelenleg ő az egyetlen vezető, aki mindkét féllel képes tárgyalni.