Bemutatták az NB I-es klub új edzőjét, a szurkolók lázadnak: „Mindenki rajtunk röhög”

A labdarúgó NB I-ben szereplő Diósgyőri VTK vezetősége péntek este Nebojsa Vignjevicset nevezte ki a csapat új vezetőedzőjének. A szerb szakember korábban a Honvéd és az Újpest vezetőedzőjeként dolgozott Magyarországon, utóbbival 2014-ben, valamint 2018-ban Magyar Kupát nyert.

„Nebojsa Vignjevics kívül-belül ismeri a magyar labdarúgás minden szereplőjét a játékosoktól kezdve az edzőkön és a játékvezetőkön keresztül a sportújságírókkal bezárólag – közölte Kovács Zoltán, a DVTK sportigazgatója. – Egy más stílusú edzőt kerestünk, és Vignjevics karakteres személyiség, aki kemény kézzel irányítja a rábízott csapatokat. Emellett az is mellette szól, hogy már helyt állt hasonló kritikus szituációban az Újpest és a Honvéd élén. Az első körben az idény végéig kötöttünk szerződést vele és két segítőjével, a folytatásról pedig majd nyáron tárgyalunk.”