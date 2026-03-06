Ft
Nebojsa Vignjevics Kovács Zoltán Diósgyőri VTK DVTK

Bemutatták az NB I-es klub új edzőjét, a szurkolók lázadnak: „Mindenki rajtunk röhög”

2026. március 06. 20:56

A korábban az Újpestet és a Honvédot is irányító Nebojsa Vignjevics visszatért az NB I-be. A szerb szakember lett a Diósgyőr új vezetőedzője.

2026. március 06. 20:56
A labdarúgó NB I-ben szereplő Diósgyőri VTK vezetősége péntek este Nebojsa Vignjevicset nevezte ki a csapat új vezetőedzőjének. A szerb szakember korábban a Honvéd és az Újpest vezetőedzőjeként dolgozott Magyarországon, utóbbival 2014-ben, valamint 2018-ban Magyar Kupát nyert.

„Nebojsa Vignjevics kívül-belül ismeri a magyar labdarúgás minden szereplőjét a játékosoktól kezdve az edzőkön és a játékvezetőkön keresztül a sportújságírókkal bezárólagközölte Kovács Zoltán, a DVTK sportigazgatója. – Egy más stílusú edzőt kerestünk, és Vignjevics karakteres személyiség, aki kemény kézzel irányítja a rábízott csapatokat. Emellett az is mellette szól, hogy már helyt állt hasonló kritikus szituációban az Újpest és a Honvéd élén. Az első körben az idény végéig kötöttünk szerződést vele és két segítőjével, a folytatásról pedig majd nyáron tárgyalunk.”

A diósgyőri szurkolók többsége egyáltalán nem örül Vignjevics érkezésének, és annak, hogy Kovács Zoltán megint olyasvalakit hozott a klubhoz, akit Újpestről már jól ismer.

  • „Kovácstól nem is vártam mást. Miért is szerződtetnénk egy szakmailag elismert, ambiciózus edzőt, ha az egész vezetés kóklerekből áll!?” – tette fel a költői kérdést egy drukker a DVTK hivatalos Facebook-oldalán. 
  • „Újpest 2. Kovács teljesen hülyének néz minket. Vegyétek már észre, hogy már tényleg mindenki rajtunk röhög” – írta egy másik. 
  • „Ez most komoly? A címert, ami nem kellett az Újpestnek, átvesszük, meg ha lehet, akkor a nevünket is írjuk már át Újpest FC II-re, ez a két kérésem lenne” – kommentelte cinikusan egy harmadik. 
  • „Legalább továbbra sem kell meccsre járni” – jelentette ki egy negyedik. 
  • „Szappanopera. De nem vígjáték, hanem dráma” – jegyezte meg egy ötödik.

A szurkolói reakciókhoz magyarázat: a Diósgyőrnél több olyan futballista is játszik – például Lirim Kastrati, Yohan Croizet-Kollár, Aboubakar Keita és Peter Ambrose –, aki korábban az Újpestnél szerepelt, vezető játékosmegfigyelőként pedig Szakály Péter dolgozik az egyesületnél, aki 2024 és 2025 májusa között a lila-fehéreknél töltötte be ugyanezt a pozíciót.

A 57 éves Vignjevics vasárnap, az MTK Budapest elleni idegenbeli bajnokin irányítja először a DVTK-t.

A szerb tréner honfitársát, Vladimir Radenkovicsot váltotta, akivel péntek reggel bontottak szerződést a miskolciak. A bajnokságban a piros-fehérek a legutóbbi nyolc mérkőzésükből csak egyet nyertek meg, és a kiesést jelentő 11. helyen állnak, csütörtökön pedig a Magyar Kupa negyeddöntőjében a másodosztályban szereplő Budapest Honvédtól kaptak ki, és búcsúztak a sorozattól.

Edzőváltások a labdarúgó NB I 2025–2026-os idényében

2025. szeptember 30. – Kisvárda Master Good: Gerliczki Máté helyett Révész Attila
2025. október 28/29. – Nyíregyháza Spartacus FC: Szabó István helyett Bódog Tamás
2025. november 9. – Újpest FC: Damir Krznar helyett ideiglenesen Bodor Boldizsár
2025. december 16. – MTK Budapest: az őszi szezon végétől Horváth Dávid helyett Pinezits Máté
2025. december 30. – Újpest FC: Bodor Boldizsár helyett Szélesi Zoltán
2026. március 6. – DVTK: Vladimir Radenkovics helyett Nebojsa Vignjevics

Nyitókép: dvtk.eu

ELÉG az ukrán zsarolásból – TÜNTETÉS a budapesti nagykövetségnél!

Videó

Pénteken, március 6-án tüntetést szervez a Nemzeti Ellenállás Mozgalom Ukrajna budapesti nagykövetsége elé, ahol Szijjártó Péter is felszólal. Mi hangzik el a demonstráción, és milyen üzeneteket küldenek a felszólalók a kialakult helyzetben? Kövesse velünk ÉLŐBEN az eseményeket.

 

Poldi bácsi
2026. március 07. 13:58
Bár Kovács szerintem is egy dilettáns fasz, de szerintem ez nem rossz döntés. Vignjevics nekem kifejezetten szimpatikus volt. Remélem bizonyítani fog! Örülnék ha a Diósgyőr benn aradna az NB1 ben!
Vata Aripeit
2026. március 06. 21:20
Amíg kovács diósgyőrben van, addig a diósgyőr halott. Kovács egy tehetségtelen balfasz. Mindig is az volt. Legalább 3x qrta szét a dvtk-t , de valakik mindig odahívják. Majd kiesik megint, a kovácsot elküldik, az majd ül a fűben, a dvtk visszajut az nb1-be , valakik persze majd visszahívják a kovácsot és baszhatják újfent. Sajnálom a diósgyőrt a magyar futball legjobb szurkolótábora esik szét.
