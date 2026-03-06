Bemutatták az NB I-es klub új edzőjét, a szurkolók lázadnak: „Mindenki rajtunk röhög”
2026. március 06. 20:56
A korábban az Újpestet és a Honvédot is irányító Nebojsa Vignjevics visszatért az NB I-be. A szerb szakember lett a Diósgyőr új vezetőedzője.
A labdarúgó NB I-ben szereplő Diósgyőri VTK vezetősége péntek este Nebojsa Vignjevicset nevezte ki a csapat új vezetőedzőjének. A szerb szakember korábban a Honvéd és az Újpest vezetőedzőjeként dolgozott Magyarországon, utóbbival 2014-ben, valamint 2018-ban Magyar Kupát nyert.
„Nebojsa Vignjevics kívül-belül ismeri a magyar labdarúgás minden szereplőjét a játékosoktól kezdve az edzőkön és a játékvezetőkön keresztül a sportújságírókkal bezárólag – közölteKovács Zoltán, a DVTK sportigazgatója. – Egy más stílusú edzőt kerestünk, és Vignjevics karakteres személyiség, aki kemény kézzel irányítja a rábízott csapatokat. Emellett az is mellette szól, hogy már helyt állt hasonló kritikus szituációban az Újpest és a Honvéd élén. Az első körben az idény végéig kötöttünk szerződést vele és két segítőjével, a folytatásról pedig majd nyáron tárgyalunk.”
A diósgyőri szurkolók többsége egyáltalán nem örül Vignjevics érkezésének, és annak, hogy Kovács Zoltán megint olyasvalakit hozott a klubhoz, akit Újpestről már jól ismer.
„Kovácstól nem is vártam mást. Miért is szerződtetnénk egy szakmailag elismert, ambiciózus edzőt, ha az egész vezetés kóklerekből áll!?” – tette fel a költői kérdést egy drukker a DVTK hivatalos Facebook-oldalán.
„Újpest 2. Kovács teljesen hülyének néz minket. Vegyétek már észre, hogy már tényleg mindenki rajtunk röhög” – írta egy másik.
„Ez most komoly? A címert, ami nem kellett az Újpestnek, átvesszük, meg ha lehet, akkor a nevünket is írjuk már át Újpest FC II-re, ez a két kérésem lenne” – kommentelte cinikusan egy harmadik.
„Legalább továbbra sem kell meccsre járni” – jelentette ki egy negyedik.
„Szappanopera. De nem vígjáték, hanem dráma” – jegyezte meg egy ötödik.
A szurkolói reakciókhoz magyarázat: a Diósgyőrnél több olyan futballista is játszik – például Lirim Kastrati, Yohan Croizet-Kollár, Aboubakar Keita és Peter Ambrose –, aki korábban az Újpestnél szerepelt, vezető játékosmegfigyelőként pedig Szakály Péter dolgozik az egyesületnél, aki 2024 és 2025 májusa között a lila-fehéreknél töltötte be ugyanezt a pozíciót.
A 57 éves Vignjevics vasárnap, az MTK Budapest elleni idegenbeli bajnokin irányítja először a DVTK-t.
Edzőváltások a labdarúgó NB I 2025–2026-os idényében
2025. szeptember 30. – Kisvárda Master Good: Gerliczki Máté helyett Révész Attila 2025. október 28/29. – Nyíregyháza Spartacus FC: Szabó István helyett Bódog Tamás 2025. november 9. – Újpest FC: Damir Krznar helyett ideiglenesen Bodor Boldizsár 2025. december 16. – MTK Budapest: az őszi szezon végétől Horváth Dávid helyett Pinezits Máté 2025. december 30. – Újpest FC: Bodor Boldizsár helyett Szélesi Zoltán 2026. március 6. – DVTK: Vladimir Radenkovics helyett Nebojsa Vignjevics
