„Tisztában vagyunk vele, hogy nem szerencsés az időzítés” – harmadszor is kirúgta edzőjét a diósgyőri focicsapat

Miskolcon viszont nagyon csalódottak most.
Ezúttal a hétközi kupabúcsú volt az utolsó csepp a pohárban. A bajnokságban is kieső helyen álló DVTK és Vladimir Radenkovics párját ritkító bravúrt tudhat magáénak azzal, hogy egy éven belül másodszor, összességében harmadszor köszönt el egymástól.
A csütörtöki kupabúcsút követően bejelentette Vladimir Radenkovics menesztését a DVTK – megint. Az NB I-ben is szenvedő, jelenleg kieső helyen álló miskolci labdarúgócsapatot a másodosztályú Budapest Honvéd verte ki a Magyar Kupa negyeddöntőjében úgy, hogy a diósgyőriek gólt sem tudtak lőni az egyedüli NB II-es klubként négy közé jutó fővárosiaknak. Az utód személyéről egyelőre nincs hír.
Az idény előtt nagyratörő terveket felvázoló Kovács Zoltán sportigazgató ezúttal így indokolt: „Az eredmények elmaradása ellenére a mért adatok és a mérkőzések képe alapján sokáig kitartottunk Vladimir Radenkovics mellett, akit kiváló szakembernek és nagyszerű embernek tartunk, azonban csütörtök este eldőlt, hogy ebben az idényben már csak az NB I-es tagság megőrzése lehet a célunk.
Ha már Újpesten nem ültetik bele abba a székbe...
Tisztában vagyunk azzal, hogy nem szerencsés az időzítés, azonban lépnünk kellett, ezért azonnali hatállyal szerződést bontottunk a vezetőedzővel. Ezzel párhuzamosan újabb szakaszába lépett a potenciális utódjával folytatott tárgyalássorozat, akinek nemsokára bejelentjük a személyét.”
Radenkovics még magyar és diósgyőri mércével is párját ritkító bravúrt tudhat magáénak azzal, hogy harmadszor rúgták ki ugyanonnan: először még 2015 tavaszán, Tomiszlav Szivics segítőjeként, majd a tavalyi bohózat, az emlékezetes egy szezonon belüli menesztés-visszahívás után most egy év alatt másodszor.
A diósgyőriek szerint rajtuk röhög az egész ország.
Eközben egykori utódja-elődje, a litván Valdas Dambrauskas a Sabah Baku élén utcahosszal vezeti az azeri bajnokságot, a Fradit a BL-ből kiejtő, s a főtáblán is emlékezetes menetelést bemutató állami kirakatcsapatot, a Qarabagot épp 7 ponttal előzve...
Mint ismert, a diósgyőri szurkolótábor már hetek óta bojkottal tüntet a hosszú ideje megkérdőjelezhető szakmai munka miatt – nagy kérdés, egy megszámlálhatatlanadik edzőváltás jobb belátásra bírhatja-e őket.
Összesen 973 néző tekintette meg a DVTK–Győr mérkőzést.
Nyitókép: MTI/Derencsényi István