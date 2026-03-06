„Tisztában vagyunk vele, hogy nem szerencsés az időzítés” – harmadszor is kirúgta edzőjét a diósgyőri focicsapat

Három a magyar igazság a DVTK-nál

Az idény előtt nagyratörő terveket felvázoló Kovács Zoltán sportigazgató ezúttal így indokolt: „Az eredmények elmaradása ellenére a mért adatok és a mérkőzések képe alapján sokáig kitartottunk Vladimir Radenkovics mellett, akit kiváló szakembernek és nagyszerű embernek tartunk, azonban csütörtök este eldőlt, hogy ebben az idényben már csak az NB I-es tagság megőrzése lehet a célunk.