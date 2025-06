„Nem érdekel, mi történt, a célom, hogy a DVTK legyen az első számú vidéki erő!” – megtartotta második miskolci székfoglalóját Kovács Zoltán

Hétfőn délután a DVTK Arénában rendezett sajtótájékoztatón mutatkozott be a klub régi-új sportigazgatója, Kovács Zoltán, aki az elmúlt jó egy évben Újpesten betöltött főtanácsadói pozícióját hagyta ott azért, hogy újból Miskolcon dolgozhasson. Ennek oka prózai: a korábbi újpesti legenda elmondta, bármennyire is imádja a lila-fehéreket, kiderült, hogy a tanácsadói posztot „nem neki találták ki”, semmilyen téren nem elégítette ki, ő sportigazgatóként érzi jól magát, és ebben is jó. Ezt egyébként korábbi eredményei is alátámasztani látszanak.

Fehérvári regnálása alatt bajnoki címet és Magyar Kupát is ünnepelt, valamint az Európa Liga csoportkörében szerepelt az idén ehhez képest kieső csapat, és a Diósgyőr is Kovács előző sportigazgatói idénye (2013–14) alatt teljesítette az elmúlt négy évtized magasan legsikeresebb évét az akkor még létező Ligakupa-győzelemmel, Magyar Kupa-ezüstéremmel, valamint bajnoki ötödik helyezéssel.