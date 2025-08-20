Ft
Ft
29°C
14°C
Ft
Ft
29°C
14°C
08. 20.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 20.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Németország AfD Rajna-vidék-Pfalz

Szabadság német módra: kitiltották a közszolgálatból az AfD-t az egyik tartományban

2025. augusztus 20. 12:54

Még a CDU is bírálta a tartomány vezetését.

2025. augusztus 20. 12:54
null

Németországban Rajna-vidék-Pfalz tartomány júliusban azt a döntést hozta, hogy az AfD tagjai többé nem dolgozhatnak a közigazgatásban – írta az Tagesschau oldala. A jelentkezőknek nyilatkozniuk kell, hogy nem tartoznak semmilyen szélsőséges szervezethez – amelybe az állam az AfD-t is sorolja. 

Michael Ebling, a tartomány belügyminisztere kifejtette, hogy mindenkinek, aki közszolgálati állásba kíván lépni, írásbeli nyilatkozatban kell megerősítenie az alkotmány iránti hűségét. 

Minden jelentkezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik semmilyen szélsőséges szervezethez, és az elmúlt öt évben sem tartozott ilyenhez.

A szélsőséges szervezetekben való tagság fegyelmi vétségnek minősülhet.

A már alkalmazásban álló köztisztviselők esetében a felsorolt szervezetek valamelyikében való tagság fegyelmi vétségnek minősülhet. Nyilvánvaló szabálysértés esetén a szolgálati jogviszony megszüntetése is lehetséges. 

Az AfD élesen bírálta azt a tervet, hogy Rajna-vidék-Pfalzban a jövőben nem alkalmaznak pártjuk tagjait a közszolgálatban. Sebastian Münzenmaier, az AfD tartományi alelnöke azzal vádolta Ebling belügyminisztert, hogy antidemokratikus intézkedésekhez folyamodik és szakmai eltiltással fenyegeti az AfD tagjait. 

A Rajna-vidék-Pfalz CDU is élesen bírálta a belügyminiszter intézkedéseit. 

Ebling korábban hangsúlyozta, hogy egy ilyen lépés csak a többi szövetségi tartománnyal és a szövetségi kormánnyal közösen hozható meg. Kijelentette továbbá, hogy meg kell várni az AfD alkotmányellenes szervezetnek minősítő perének eredményét. 

Az Alkotmányvédelmi Szövetségi Hivatal május elején az egész AfD-t megerősített szélsőjobboldalinak minősítette. A besorolás azonban jelenleg az AfD keresete miatt felfüggesztve van. A döntés többek között vitát váltott ki arról, hogy az AfD párt tagjai dolgozhatnak-e a közszolgálatban – tanárként az iskolákban, a rendőrségnél vagy a fegyveres erőknél.

Nyitókép: Ying Tang / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 23 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Wolfram004
2025. augusztus 20. 14:38
Nem azért mondom, de ha ez így oké, akkor a Tisza is hol árad, holy apad, szóval elég szélsőséges. és extrém módon gyűlöli Orbánt, az is egy szélsőség (extremizmus). Ráadásul a vezető neve... Hogy is mondjam, emlékeztet a bizonyos, ha nem is hungariosta, de nacionalista eszmékre. "Magyar"... hm. Pont amikor az egyes nemzetállamok felszámolása lenne a cél? Simán betiltanám. És üldözném is.
Válasz erre
0
0
kovsa2
2025. augusztus 20. 14:34
julius68-2 2025. augusztus 20. 14:16 "Ha ez EU-konform, itt is gyorsan be kéne vezetni!" És igen, pl. ha valaki nagy nyilvánosság előtt arról beszél, hogy akár egyszerű többséggel is új alkotmányt kell írni. Ráadásul ez a személy egyetemi oktató egy jogi karon. Akkor minimum az állásából elküldhetnénk és a diplomájától megfoszthatnánk, hogy mi is kövessük a "jó" példát. Persze a viccet félretéve. Ez az egész úgy alkotmányellenes ahogy valaki kitalálta. És ez egyébként sem az AfD tagokat fogja kiszűrni, hiszen ők éppen azt követelik, hogy tartsák be az alkotmányt, betű szerint, hanem a kormányhű embereket akik magasról tesznek az alkotmányra és a kiutasítási rendelkezéseket nem hajtják végre. Szóval érdekes ez. Akik az alkotmányt semmibe veszik, követelik hogy tegyen esküt más az alkotmányra.
Válasz erre
0
0
Wolfram004
2025. augusztus 20. 14:33
Rheinland-Pfalz ezt úgy fordítjuk, hogy Rajna-vidék-Pfalz??? És Brandenburg az Branden vár? Meg van Fürdő-Würtenhegy? Vagy hogy van ez? Vagy ezt az AI kolléga így csinálta, oszt kész?, AI lektor meg jóváhagyta, hogy "jóvanazúgy"!
Válasz erre
0
0
regi-nyarakon21
2025. augusztus 20. 14:19
A demokráciából minket folyton leckéztetők
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!