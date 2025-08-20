Szabadság német módra: kitiltották a közszolgálatból az AfD-t az egyik tartományban

Németországban Rajna-vidék-Pfalz tartomány júliusban azt a döntést hozta, hogy az AfD tagjai többé nem dolgozhatnak a közigazgatásban – írta az Tagesschau oldala. A jelentkezőknek nyilatkozniuk kell, hogy nem tartoznak semmilyen szélsőséges szervezethez – amelybe az állam az AfD-t is sorolja.

Michael Ebling, a tartomány belügyminisztere kifejtette, hogy mindenkinek, aki közszolgálati állásba kíván lépni, írásbeli nyilatkozatban kell megerősítenie az alkotmány iránti hűségét.

Minden jelentkezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik semmilyen szélsőséges szervezethez, és az elmúlt öt évben sem tartozott ilyenhez.

A szélsőséges szervezetekben való tagság fegyelmi vétségnek minősülhet.

A már alkalmazásban álló köztisztviselők esetében a felsorolt szervezetek valamelyikében való tagság fegyelmi vétségnek minősülhet. Nyilvánvaló szabálysértés esetén a szolgálati jogviszony megszüntetése is lehetséges.

Az AfD élesen bírálta azt a tervet, hogy Rajna-vidék-Pfalzban a jövőben nem alkalmaznak pártjuk tagjait a közszolgálatban. Sebastian Münzenmaier, az AfD tartományi alelnöke azzal vádolta Ebling belügyminisztert, hogy antidemokratikus intézkedésekhez folyamodik és szakmai eltiltással fenyegeti az AfD tagjait.

A Rajna-vidék-Pfalz CDU is élesen bírálta a belügyminiszter intézkedéseit.

Ebling korábban hangsúlyozta, hogy egy ilyen lépés csak a többi szövetségi tartománnyal és a szövetségi kormánnyal közösen hozható meg. Kijelentette továbbá, hogy meg kell várni az AfD alkotmányellenes szervezetnek minősítő perének eredményét.

Az Alkotmányvédelmi Szövetségi Hivatal május elején az egész AfD-t megerősített szélsőjobboldalinak minősítette. A besorolás azonban jelenleg az AfD keresete miatt felfüggesztve van. A döntés többek között vitát váltott ki arról, hogy az AfD párt tagjai dolgozhatnak-e a közszolgálatban – tanárként az iskolákban, a rendőrségnél vagy a fegyveres erőknél.

