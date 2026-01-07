Szörnyű: már halálos áldozatokat is követelt az európai havazás, százezrek maradtak közszolgáltatások nélkül

A havazás hatásai egyre több országban okoznak látványos és mindennapi szinten is érezhető problémákat. Repülőterek zárnak be vagy törölnek tömegesen járatokat, vasúti hálózatok bénulnak meg, városrészek maradnak áram és fűtés nélkül, miközben a meteorológiai szolgálatok további havazásra és extrém hidegre figyelmeztetnek.

Forrás: Kiran RIDLEY / AFP

Hollandiát és Franciaországot megbénította a havazás

Az Exxpress beszámolója szerint Hollandiában kedden gyakorlatilag teljesen leállt a vasúti közlekedés. Az országban reggel tíz óráig egyetlen vonat sem közlekedett, miután a heves téli időjárás miatt sorra meghibásodtak a váltók, majd egy informatikai hiba is súlyosbította a helyzetet. A forgalom csak a déli órákban indult újra fokozatosan. Az utakon is káosz alakult ki, miközben az amszterdami Schiphol repülőtér továbbra is komoly nehézségekkel küzdött. A Schipholnál már ötödik napja okozott fennakadásokat a hó és a jég: az Exxpress szerint mintegy 350 járatot töröltek, az aktuality.sk pedig arról írt, hogy szerdára ez a szám elérte a legalább 700-at.