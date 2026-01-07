Ft
hóvihar Európa áramkimaradás közlekedés havazás

Szörnyű: már halálos áldozatokat is követelt az európai havazás, százezrek maradtak közszolgáltatások nélkül

2026. január 07. 21:11

Emberéleteket követelt a hó, százezrek maradtak közszolgáltatások nélkül, miközben Európa számos országában a legmagasabb riasztási fokozatok léptek életbe. A havazás és a hozzá társuló fagy, jegesedés, valamint erős szél napok óta bénítja meg a közlekedést, az energiaellátást és a mindennapi életet a kontinens több térségében.

2026. január 07. 21:11
null

A havazás hatásai egyre több országban okoznak látványos és mindennapi szinten is érezhető problémákat. Repülőterek zárnak be vagy törölnek tömegesen járatokat, vasúti hálózatok bénulnak meg, városrészek maradnak áram és fűtés nélkül, miközben a meteorológiai szolgálatok további havazásra és extrém hidegre figyelmeztetnek.

Az európai havazás emberéleteket követelt, miközben százezrek maradtak áram és fűtés nélkül, városok és közlekedési hálózatok bénultak meg.
Az európai havazás emberéleteket követelt, miközben százezrek maradtak áram és fűtés nélkül, városok és közlekedési hálózatok bénultak meg.
Forrás: Kiran RIDLEY / AFP

Hollandiát és Franciaországot megbénította a havazás

Az Exxpress beszámolója szerint Hollandiában kedden gyakorlatilag teljesen leállt a vasúti közlekedés. Az országban reggel tíz óráig egyetlen vonat sem közlekedett, miután a heves téli időjárás miatt sorra meghibásodtak a váltók, majd egy informatikai hiba is súlyosbította a helyzetet. A forgalom csak a déli órákban indult újra fokozatosan. Az utakon is káosz alakult ki, miközben az amszterdami Schiphol repülőtér továbbra is komoly nehézségekkel küzdött. A Schipholnál már ötödik napja okozott fennakadásokat a hó és a jég: az Exxpress szerint mintegy 350 járatot töröltek, az aktuality.sk pedig arról írt, hogy szerdára ez a szám elérte a legalább 700-at

Több mint ezer utas az éjszakát is a repülőtér területén töltötte, miután nem tudtak továbbutazni.

Franciaországban hasonlóan súlyos helyzet alakult ki. Az Exxpress és az aktuality.sk szerint az elmúlt napokban öt ember vesztette életét olyan közlekedési balesetekben, amelyek a havazáshoz és a jeges utakhoz köthetők. Az ország 101 megyéjéből 38-ban a második legmagasabb riasztási fokozat volt érvényben. 

  • az északi és nyugati térségekben három–hét centiméter hó hullott, 
  • az Ardennekben viszont akár 15 centiméter is összegyűlt, 
  • míg Charente-Maritime megyében egyes helyeken 30 centiméter havat mértek, ami ott rendkívül szokatlannak számít.

Párizsban reggel nem közlekedtek az autóbuszok, akadozott a metró, a villamos és az elővárosi RER-hálózat is. A csúcsforgalom idején az országos dugók teljes hossza elérte az 1650 kilométert.

 

Havazás és áradások Dél-Európában

Olaszországban a havazás mellett heves esőzések és áradások is gondot okoztak. Az Exxpress szerint az ország északi részén a hó már a dombvidékeket is elérte, miközben Rómában és több déli régióban rendkívül csapadékos időjárás alakult ki. 

Toszkánában és az Adria menti területeken fák dőltek ki a hó súlya alatt, az Abruzzókban, Molisében és Lazio régióban pedig áradásokkal kellett szembenézni.

Rómában több, a vízkereszthez kapcsolódó rendezvényt töröltek, majd a főpolgármester biztonsági okokból parkokat és temetőket záratott le. A Tiberis vízszintje meghaladta a hét métert, partszakaszokat és kerékpárutakat kellett lezárni, miközben a városban az év elején annyi eső esett, mint máskor egy egész hónap alatt.

Áram nélkül maradt Berlin

A CNN beszámolója szerint Berlinben a rendkívüli hideg és havazás idején közel százezer ember maradt napokra áram és fűtés nélkül. A kimaradást egy baloldali szélsőséges csoport gyújtogatása okozta, amely megrongálta a város elektromos hálózatának egy részét. 

Az áramkimaradás több mint négy napig tartott, és mintegy 45 ezer háztartást, valamint több mint kétezer vállalkozást érintett.

Az érintett városrészekben éjszakánként mínusz tíz fok körüli hőmérsékletet mértek, öt kórház kényszerült vészhelyzeti generátorokra. A hatóságok szerint ez volt Berlin háború utáni történetének leghosszabb áramkimaradása, amelynek idején egy 83 éves nő életét vesztette.

Az Euronews arról számolt be, hogy Németország északi részén a havazás miatt rendkívüli intézkedéseket vezettek be. Hamburgban több napra lezárták a legtöbb temetőt, köztük az Ohlsdorf parktemetőt, amely a világ legnagyobb ilyen jellegű temetője. 

Alsó-Szászország több térségében elmaradt a jelenléti oktatás, a tanítás távoktatásban folytatódik.

A Deutsche Bahn elővigyázatosságból korlátozta a távolsági vasúti közlekedést Észak- és Északkelet-Németországban, több fővonalon csökkentett sebességgel közlekednek a vonatok, ami jelentős menetidő-növekedést okoz.

Havazás és vihar Észak- és Nyugat-Európában

Skóciában harmadik napja maradt zárva több száz iskola, Glasgow-ban pedig a metrók sem közlekedtek a befagyott áramvezetékek miatt. Svédországban újabb havazás bénította meg a közlekedést, az ország északi részén mínusz 40 fok közeli hideget mértek

Dániában a hatóságok arra kérték az embereket, hogy az érkező hóvihar miatt lehetőség szerint maradjanak otthon.

A Sky News szerint az Egyesült Királyságban a közelgő Goretti vihar újabb komoly havazást hozhat. A brit meteorológiai szolgálat több térségre narancssárga riasztást adott ki, egyes területeken akár 20 centiméteres hó is hullhat, ami a szakemberek szerint 

elég ahhoz, hogy súlyos fennakadásokat okozzon.

Az előrejelzések alapján a következő napokban sem várható gyors enyhülés. Több országban újabb havazásra, jegesedésre és erős szélre készülnek, így a rendkívüli téli helyzet továbbra is meghatározza Európa mindennapjait.

Nyitókép: TIMOTHY A. CLARY / AFP

