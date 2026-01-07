Szörnyű: már halálos áldozatokat is követelt az európai havazás, százezrek maradtak közszolgáltatások nélkül

Olaszországban a havazás mellett heves esőzések és áradások is gondot okoztak. Az Exxpress szerint az ország északi részén a hó már a dombvidékeket is elérte, miközben Rómában és több déli régióban rendkívül csapadékos időjárás alakult ki.
Toszkánában és az Adria menti területeken fák dőltek ki a hó súlya alatt, az Abruzzókban, Molisében és Lazio régióban pedig áradásokkal kellett szembenézni.
Rómában több, a vízkereszthez kapcsolódó rendezvényt töröltek, majd a főpolgármester biztonsági okokból parkokat és temetőket záratott le. A Tiberis vízszintje meghaladta a hét métert, partszakaszokat és kerékpárutakat kellett lezárni, miközben a városban az év elején annyi eső esett, mint máskor egy egész hónap alatt.
Áram nélkül maradt Berlin
A CNN beszámolója szerint Berlinben a rendkívüli hideg és havazás idején közel százezer ember maradt napokra áram és fűtés nélkül. A kimaradást egy baloldali szélsőséges csoport gyújtogatása okozta, amely megrongálta a város elektromos hálózatának egy részét.