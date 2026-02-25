Előálltak a farbával: megvan, melyik ország csatlakozhat leghamarabb az Európai Unióhoz

Orbán móresre tanította Von der Leyent: megmutatta neki, mire képesek a magyarok (VIDEÓ)
„A szuvereintás jobb üzlet” – jelentette ki a Nézőpont Intézet vezetője.
Már az időpontot is kitűzték.
A montenegrói kormány bejelentette szerdán, hogy az év végéig lezárja az uniós csatlakozási tárgyalások minden fejezetét, valamint hogy a leendő tagságra készülve a nemzeti légitársaság erre utaló felirattal látta el az egyik repülőgépét.
A repülőgép arculatának kialakítása egy széleskörű kampány része, amelyben a csatlakozás 2028-as tervezett időpontjáig részt vesznek különböző intézmények,
gazdasági szereplők, művészek, tudósok és sportolók is. A kezdeményezés célja, hogy a hazai mellett az európai közvélemény is megismerje az ország EU-integrációs folyamatában elért eredményeket.
Milojko Spajic miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a nemzeti légitársaságnak, az Air Montenegrónak a repülőgépén elhelyezett üzenet – „in 28 by 2028 – The next EU member” – nem pusztán szimbolikus, hanem stratégiai jelentőségű állásfoglalás.
A kormányfő szerint a kampánynak az az üzenete, hogy Montenegró Európát hozza az országba, egyúttal Európába viszi Montenegrót.
Kiemelte, hogy az ország nem csak kiváló természeti adottságokat, hanem stabilitást, új energiát és a sokszínűségben rejlő egység példáját kínálja Európának.
(MTI)
Nyitóképünk illusztráció. Fotó: Stephanie LECOCQ / POOL / AFP