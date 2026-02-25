Ft
02. 25.
szerda
Előálltak a farbával: megvan, melyik ország csatlakozhat leghamarabb az Európai Unióhoz

2026. február 25. 19:29

Már az időpontot is kitűzték.

2026. február 25. 19:29
A montenegrói kormány bejelentette szerdán, hogy az év végéig lezárja az uniós csatlakozási tárgyalások minden fejezetét, valamint hogy a leendő tagságra készülve a nemzeti légitársaság erre utaló felirattal látta el az egyik repülőgépét.

A repülőgép arculatának kialakítása egy széleskörű kampány része, amelyben a csatlakozás 2028-as tervezett időpontjáig részt vesznek különböző intézmények,

gazdasági szereplők, művészek, tudósok és sportolók is. A kezdeményezés célja, hogy a hazai mellett az európai közvélemény is megismerje az ország EU-integrációs folyamatában elért eredményeket.

Milojko Spajic miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a nemzeti légitársaságnak, az Air Montenegrónak a repülőgépén elhelyezett üzenet – „in 28 by 2028 – The next EU member” – nem pusztán szimbolikus, hanem stratégiai jelentőségű állásfoglalás.

A kormányfő szerint a kampánynak az az üzenete, hogy Montenegró Európát hozza az országba, egyúttal Európába viszi Montenegrót.

Kiemelte, hogy az ország nem csak kiváló természeti adottságokat, hanem stabilitást, új energiát és a sokszínűségben rejlő egység példáját kínálja Európának.

(MTI)

Nyitóképünk illusztráció. Fotó: Stephanie LECOCQ / POOL / AFP

 

 

2026. február 25. 20:02
Majd megbánják. Egyébként ha év végéig lezárják az uniós csatlakozási tárgyalások minden fejezetét, a 2028-as belépés reális. Magyarország 2002-ben tárgyalta le az utolsó fejezeteket, és 2004-ben vált taggá.
1
Kanmacska
2026. február 25. 19:57
Montenegro jó hely. Most még.
1
