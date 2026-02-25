Előálltak a farbával: megvan, melyik ország csatlakozhat leghamarabb az Európai Unióhoz

A montenegrói kormány bejelentette szerdán, hogy az év végéig lezárja az uniós csatlakozási tárgyalások minden fejezetét, valamint hogy a leendő tagságra készülve a nemzeti légitársaság erre utaló felirattal látta el az egyik repülőgépét.

A repülőgép arculatának kialakítása egy széleskörű kampány része, amelyben a csatlakozás 2028-as tervezett időpontjáig részt vesznek különböző intézmények,

gazdasági szereplők, művészek, tudósok és sportolók is. A kezdeményezés célja, hogy a hazai mellett az európai közvélemény is megismerje az ország EU-integrációs folyamatában elért eredményeket.