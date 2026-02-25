Ft
02. 25.
szerda
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
háború Háború Ukrajnában Németország Magyarország Ukrajna orosz-ukrán háború Friedrich Merz Orbán Viktor Szlovákia

Egyszer ez már megtörtént velünk: rábökött a német kancellár Magyarországra és Szlovákiára

2026. február 25. 18:28

Nagyon nem jó úton haladunk Németország szerint.

2026. február 25. 18:28
null

Az orosz invázió negyedik évfordulóján Ukrajna további EU-s pénzügyi támogatása Magyarország vétója miatt akadt el, Orbán Viktor miniszterelnök a Barátság vezeték ügyében Kijevet hibáztatja – írja a Tagesspiegel.

Ursula von der Leyen és António Costa kijevi látogatásukkal biztosították Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt az európai támogatásról.

Friedrich Merz német kancellár figyelmeztette Magyarországot és Szlovákiát blokádpolitikájuk következményeire.

Moszkva beismerte, hogy háborús céljait nem érte el, de továbbra sem hajlandó engedni követeléseiből; a béketárgyalások kilátástalanok maradtak – jegyezte meg a német lap.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: Odd ANDERSEN / AFP

 

Összesen 3 komment

salátás
2026. február 25. 18:48
kussolsz, náci. hány világháborút akarsz még kirobbantani?
trokadero
2026. február 25. 18:41
Ha már kétszer megégette a kezünket a sparhelt platnija,nem kell hozzá Mensa tagnak lenni ,hogy harmadszor ne próbálkozzunk.
devuscka2
•••
2026. február 25. 18:40 Szerkesztve
"Mit nem beszél az a német, Az istennyila ütné meg! Azt követeli a svábság: Fizessük az adósságát. Ha csináltad, fizesd is ki, Ha a nyelved öltöd is ki, Ha meggebedsz is beléje, Ebugatta himpellére!... Ha pediglen nem fizetünk, Aszondja, hogy jaj minekünk, Háborút küld a magyarra, Országunkat elfoglalja. Foglalod a kurvanyádat, De nem ám a mi hazánkat"
