Tajtékzik a dühtől a brüsszeli elit, Meloni mindenkit kijátszott – egy szempillantás alatt Orbán mellett találta magát
Éppen akkor állt ki Magyarország mellett, amikor a legnagyobb szükség volt rá.
Nagyon nem jó úton haladunk Németország szerint.
Az orosz invázió negyedik évfordulóján Ukrajna további EU-s pénzügyi támogatása Magyarország vétója miatt akadt el, Orbán Viktor miniszterelnök a Barátság vezeték ügyében Kijevet hibáztatja – írja a Tagesspiegel.
Ursula von der Leyen és António Costa kijevi látogatásukkal biztosították Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt az európai támogatásról.
Friedrich Merz német kancellár figyelmeztette Magyarországot és Szlovákiát blokádpolitikájuk következményeire.
Moszkva beismerte, hogy háborús céljait nem érte el, de továbbra sem hajlandó engedni követeléseiből; a béketárgyalások kilátástalanok maradtak – jegyezte meg a német lap.
