Ezt nem tűri tovább Magyarország: „Az ukránok soha az életben nem fognak csatlakozni az Európai Unióhoz”

„Itt az ideje, hogy világossá tegyük az ukránoknak, hogy ebből elég, és fejezzék be a magyar parlamenti választásba történő beavatkozást, fejezzék be a magyarok inzultálását Magyarországon és Kárpátalján!” – mondta.

Szijjártó Péter leszögezte, hogy épp elég, hogy Ukrajnában 2015 óta folyamatosan veszik el a kárpátaljai magyarok jogait, most már „ilyen mocskos hazugsághadjáratba” is belekeverik őket.

A választást meg fogjuk nyerni, az ukránok soha az életben nem fognak csatlakozni az Európai Unióhoz.

Nem engedjük, hogy Magyarországot belekeverjék a háborúba, nem engedjük, hogy elvigyék a magyar emberek pénzét Ukrajnába, akármit is találnak ki az ukránok, akármilyen hazugságot talál ki az ukrán külügyminiszter, és akárkit fenyeget meg Zelenszkij elnök” – húzta alá.

„Nyilvánvalóan elkeseredettek, nyilvánvalóan látják, hogy hiába minden erőfeszítés. Látták a tömeget a Békemeneten. Látták a tömeget Kaposváron, látták a tömeget Egerben, látták ma a tömeget Dunaújvárosban. Látják, hogy nincsen hatása a beavatkozásnak. Látják, hogy a magyar emberek szuverén nemzeti kormányt akarnak, a magyar emberek békét akarnak, a magyar emberek biztonságot akarnak, és a magyar emberek ki akarnak maradni az ukránok háborújából” – fejtette ki.