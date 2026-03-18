Magyarország kárpátaljai magyarok Ukrajna Andrij Szibiha Szijjártó Péter Orbán Viktor Európai Unió választás Kárpátalja

Ezt nem tűri tovább Magyarország: „Az ukránok soha az életben nem fognak csatlakozni az Európai Unióhoz”

2026. március 18. 22:44

„Jól figyelj, Szibiha tótágast is állhatsz, itt Magyarországon a Tisza Párt nem nyer választást” – mondta Szijjártó Péter.

2026. március 18. 22:44
null

Szégyentelen álhírhadjáratba kezdett Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter azzal, hogy az oroszok Orbán Viktor oldalán avatkoznak be a parlamenti választásba a kárpátaljai magyarok felhasználásával – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a tárca tájékoztatása szerint szerdán Budapesten.

A tárcavezető arról számolt be, hogy „ma az ukránok újra bizonyították, hogy nincs az az eszköz, aminek használatától visszariadnának a magyar parlamenti választás eredményének befolyásolása érdekében”.

„Minden eszközt bevetnek azért, hogy a Tisza Párt nyerje a választást. Minden eszközt bevetnek annak érdekében, hogy a Tisza Pártot segítsék, kezdték az olajblokáddal, s folytatták egy totális energiablokád kísérletével, aztán jött a halálos fenyegetés a miniszterelnöknek, valamint a fenyegetés a miniszterelnök gyerekeinek és kiskorú unokáinak, most pedig a külügyminiszter kezdett szégyentelen álhírhadjáratba, ráadásul a kárpátaljai magyar testvéreink felhasználásával” – sorolta.

Tájékoztatása szerint ukrán kollégája, Andrij Szibiha azt írta ki közösségi oldalára, hogy az oroszok Orbán Viktor oldalán avatkoznak be a magyar parlamenti választásba, a kárpátaljai magyarok felhasználásával.

„Itt az ideje, hogy világossá tegyük az ukránoknak, hogy ebből elég, és fejezzék be a magyar parlamenti választásba történő beavatkozást, fejezzék be a magyarok inzultálását Magyarországon és Kárpátalján!” – mondta.

Szijjártó Péter leszögezte, hogy épp elég, hogy Ukrajnában 2015 óta folyamatosan veszik el a kárpátaljai magyarok jogait, most már „ilyen mocskos hazugsághadjáratba” is belekeverik őket.

A választást meg fogjuk nyerni, az ukránok soha az életben nem fognak csatlakozni az Európai Unióhoz.

Nem engedjük, hogy Magyarországot belekeverjék a háborúba, nem engedjük, hogy elvigyék a magyar emberek pénzét Ukrajnába, akármit is találnak ki az ukránok, akármilyen hazugságot talál ki az ukrán külügyminiszter, és akárkit fenyeget meg Zelenszkij elnök” – húzta alá.

„Nyilvánvalóan elkeseredettek, nyilvánvalóan látják, hogy hiába minden erőfeszítés. Látták a tömeget a Békemeneten. Látták a tömeget Kaposváron, látták a tömeget Egerben, látták ma a tömeget Dunaújvárosban. Látják, hogy nincsen hatása a beavatkozásnak. Látják, hogy a magyar emberek szuverén nemzeti kormányt akarnak, a magyar emberek békét akarnak, a magyar emberek biztonságot akarnak, és a magyar emberek ki akarnak maradni az ukránok háborújából” – fejtette ki.

„Úgyhogy jól figyelj, Szibiha kolléga, akármit is csinálsz, akármit is hazudsz, tótágast is állhatsz, itt Magyarországon a Tisza Párt nem nyer választást, mi fogjuk megnyerni a választást, ti pedig soha a büdös életben nem csatlakozhattok az Európai Unióhoz, a magyarok pénzét nem viszitek el, és mi, magyarok nem veszünk részt a ti háborútokban, mi békét és biztonságot akarunk, ki fogunk maradni a háborútokból” – összegzett.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI)

Nyitókép: Szijjártó Péter Facebook-oldala

 

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Mantinka
2026. március 19. 00:10
Olyan jó kis AI képeket csináltok mandineresek, nem rakhatunk be mi is képeket a kommentben?
Mantinka
2026. március 19. 00:08
nemecsek-3! Futás, szaladj a könyvesboltba, alig van már a bestselleretekből. Szaladj, szaladj! Ne írogass semmit csak szaladj!
Mantinka
2026. március 18. 23:47
orbán "Minden eszközt bevetnek azért, hogy a" fidesz nyerje a választást. " soha a büdös életben". bravó szijjártó, tudsz ám káromkodni a médiában. Hajrá fidesz! szijjártó! Téged a választás érdekel nem pedig a kárpátaljai magyarok. Mennyire egy képmutató vagy
Burg_kastL71-C
2026. március 18. 23:19 Szerkesztve
Tulajdonképpen minden rosszban van valami jó. A jó pedig az, hogy mégiscsak EU tagok vagyunk, mert különben ez a terrorállam már szétfolyt volna egész Európában, mint a higany. Mondjuk így is belefogtak már, de mégsem teljes létszámmal... Ezekkel úgy vagyunk most, mint 500 éve a törökkel a határainkon, csak szerencsére az orosz rokonnyal emberükre találtak. A két front azért az nagy falat lenne nekik, hiába hörögnek.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!