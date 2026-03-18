Ezt nem tűri tovább Magyarország: „Az ukránok soha az életben nem fognak csatlakozni az Európai Unióhoz”

Ilyet sem látott még az Európai Unió: úgy kiosztotta Szijjártó a német kancellárt, hogy a fal adta a másikat
Ezek után pisloghat Merz.
„Jól figyelj, Szibiha tótágast is állhatsz, itt Magyarországon a Tisza Párt nem nyer választást” – mondta Szijjártó Péter.
Szégyentelen álhírhadjáratba kezdett Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter azzal, hogy az oroszok Orbán Viktor oldalán avatkoznak be a parlamenti választásba a kárpátaljai magyarok felhasználásával – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a tárca tájékoztatása szerint szerdán Budapesten.
A tárcavezető arról számolt be, hogy „ma az ukránok újra bizonyították, hogy nincs az az eszköz, aminek használatától visszariadnának a magyar parlamenti választás eredményének befolyásolása érdekében”.
„Minden eszközt bevetnek azért, hogy a Tisza Párt nyerje a választást. Minden eszközt bevetnek annak érdekében, hogy a Tisza Pártot segítsék, kezdték az olajblokáddal, s folytatták egy totális energiablokád kísérletével, aztán jött a halálos fenyegetés a miniszterelnöknek, valamint a fenyegetés a miniszterelnök gyerekeinek és kiskorú unokáinak, most pedig a külügyminiszter kezdett szégyentelen álhírhadjáratba, ráadásul a kárpátaljai magyar testvéreink felhasználásával” – sorolta.
Tájékoztatása szerint ukrán kollégája, Andrij Szibiha azt írta ki közösségi oldalára, hogy az oroszok Orbán Viktor oldalán avatkoznak be a magyar parlamenti választásba, a kárpátaljai magyarok felhasználásával.
„Itt az ideje, hogy világossá tegyük az ukránoknak, hogy ebből elég, és fejezzék be a magyar parlamenti választásba történő beavatkozást, fejezzék be a magyarok inzultálását Magyarországon és Kárpátalján!” – mondta.
Szijjártó Péter leszögezte, hogy épp elég, hogy Ukrajnában 2015 óta folyamatosan veszik el a kárpátaljai magyarok jogait, most már „ilyen mocskos hazugsághadjáratba” is belekeverik őket.
A választást meg fogjuk nyerni, az ukránok soha az életben nem fognak csatlakozni az Európai Unióhoz.
Nem engedjük, hogy Magyarországot belekeverjék a háborúba, nem engedjük, hogy elvigyék a magyar emberek pénzét Ukrajnába, akármit is találnak ki az ukránok, akármilyen hazugságot talál ki az ukrán külügyminiszter, és akárkit fenyeget meg Zelenszkij elnök” – húzta alá.
„Nyilvánvalóan elkeseredettek, nyilvánvalóan látják, hogy hiába minden erőfeszítés. Látták a tömeget a Békemeneten. Látták a tömeget Kaposváron, látták a tömeget Egerben, látták ma a tömeget Dunaújvárosban. Látják, hogy nincsen hatása a beavatkozásnak. Látják, hogy a magyar emberek szuverén nemzeti kormányt akarnak, a magyar emberek békét akarnak, a magyar emberek biztonságot akarnak, és a magyar emberek ki akarnak maradni az ukránok háborújából” – fejtette ki.
„Úgyhogy jól figyelj, Szibiha kolléga, akármit is csinálsz, akármit is hazudsz, tótágast is állhatsz, itt Magyarországon a Tisza Párt nem nyer választást, mi fogjuk megnyerni a választást, ti pedig soha a büdös életben nem csatlakozhattok az Európai Unióhoz, a magyarok pénzét nem viszitek el, és mi, magyarok nem veszünk részt a ti háborútokban, mi békét és biztonságot akarunk, ki fogunk maradni a háborútokból” – összegzett.
(MTI)
Nyitókép: Szijjártó Péter Facebook-oldala