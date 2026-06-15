Trump döntése egész Magyarországot felrázza: a forint máris reagált, felkészül a benzinár

a korábbi nagyjából 60-70 dolláros szintről

100 dollár fölé emelkedett, sőt, volt, hogy

a 120 dollárt is elérte.

„A földgáz esetében a kínálat csökkenése szintén áremelkedést hozott, ám egy sokkal alacsonyabb szintről. Az energiaárak növekedése Magyarország szempontjából negatív hatással van, hiszen a kőolajat és a földgázt nagyrészt importáljuk, miközben az iparunk rendkívül energiaintenzív, azaz az energia drágulása rontja az ágazat versenyképességét. Ez persze Európa többi részére is igaz, ami azt jelenti, hogy a magasabb energiaárak a többi európai gazdaságot is mérséklik, ami a külső keresletünkre van negatív hatással, azaz fékezi az exportunkat. Ha a béke tartós lesz, akkor az energiaárak mérséklődni tudnak – ha a háborús károk miatt nem is az eredeti szintre, de egy elviselhető értékre. Ez azt jelenti, hogy így kisebb lesz a negatív hatás az exportra és a GDP-re – de valamekkora azért lesz. Másfelől nem kell attól félni, ami egy tartósabb háború esetén bekövetkezhetett volna, miszerint a világ egyre több részén alakul ki hiány például kőolajból vagy kisebb lesz a veszélye annak, hogy az alacsony töltöttségű európai gáztározókat ne sikerüljön télre feltölteni” – mondta.

Molnár Dániel, a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség vezető elemzője is hasonlóan látja a helyzetet. Mint lapunknak reagált: