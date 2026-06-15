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befektetés economx megállapodás irán árfolyam forint egyesült államok euró

A békehírek után szárnyal a magyar forint

2026. június 15. 11:19

Hétfő délelőtt 351 forint alatt, 350,75-nél, majd 350,6-nál állt az euró/forint árfolyama.

2026. június 15. 11:19
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Hétfő délelőtt 351 forint alatt, 350,75-nél, majd 350,6-nál állt az euró/forint árfolyam, ilyet 2021 ősze nem láttak a szakértők – írta az Economx.

A lap megjegyezte, hogy a hazai fizetőeszköz szárnyalásához jelentősen hozzájárultak a nemzetközi békehírek, miután az Egyesült Államok és Irán között megszületett a megállapodás a konfliktus lezárásáról, ami 

javította a befektetői hangulatot és erős vételi hullámot indított el a régiós devizák piacán.

Nyitókép: Pixabay

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Összesen 14 komment

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kailniris
2026. június 15. 12:36
Mivel is jöttek a kommunisták amikor jobban ment a 2010-es évek elején? Hogy bajnai miatt megy a gazdaság, akkor kijelenthetjük, hogy most Nagy Márton miatt száguldunk?
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0
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johnny
2026. június 15. 12:35
Tudtam hogy a fidnyákok sírnak majd az export miatt, a dolog másik oldala olcsóbb importálni, ha vég nélkül gyengülne mint Zorbán alatt akkor az infláció növelő is lenne de nektek ez jobban kellene mi? Mocskos Fidesz.
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0
3
magyar-1977
2026. június 15. 12:24
Nem bírom abbahagyni a röhögést!:DDDDDDDDDDD Hivatalosan is bejelentette a leépítéseket a Mediaworks A NER bukása után úgy érzik, „megváltoztak a tartalomfogyasztási szokások”.
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1
3
magyar-1977
2026. június 15. 12:07
A tolvaj cigánynál most 420-450.- lenne az euró! De jó, hogy eltakarítottuk a magyargyűlölő tetves cigánybűnözőt! Ideje lenne sittre baszni!:DDD
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1
4
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