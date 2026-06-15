A békehírek után szárnyal a magyar forint

Hétfő délelőtt 351 forint alatt, 350,75-nél, majd 350,6-nál állt az euró/forint árfolyam, ilyet 2021 ősze nem láttak a szakértők – írta az Economx.

A lap megjegyezte, hogy a hazai fizetőeszköz szárnyalásához jelentősen hozzájárultak a nemzetközi békehírek, miután az Egyesült Államok és Irán között megszületett a megállapodás a konfliktus lezárásáról, ami