Erre nem számítottak az NB II-es klubok: a felére csökkenhetett a központi támogatás

A csakfoci.hu információi szerint a mögöttünk hagyott hétvégén kapták meg a labdarúgó NB II-es klubok a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) tájékoztatását a 2026–2027-es idényre járó központi támogatásokról. A szövetség által e-mailben kiküldött dokumentum több egyesületnél is komoly meglepetést okozott, ugyanis a tavalyi összeghez képest jelentős, akár 50-60 százalékos csökkentésről szól.

Kevesebb központi támogatásban részesülhetnek az NB II-es klubok (Fotó: mezokovesdzsory.hu/Csendes Szonja)

Az NB II-es klubok hetek óta várták, hogy az MLSZ hivatalosan is tájékoztassa őket a következő idényre vonatkozó központi finanszírozás részleteiről, és a csakfoci.hu információi szerint a szövetség szombaton este küldte meg az érintett egyesületeknek az erről szóló tájékoztatást. A levél tartalma több klubvezetőt is váratlanul ért.