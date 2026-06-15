Erre nem számítottak az NB II-es klubok: a felére csökkenhetett a központi támogatás

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A hírek szerint az MLSZ már tájékoztatta a klubokat. Az NB II-es csapatok sokkal kevesebb központi támogatással számolhatnak.
A csakfoci.hu információi szerint a mögöttünk hagyott hétvégén kapták meg a labdarúgó NB II-es klubok a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) tájékoztatását a 2026–2027-es idényre járó központi támogatásokról. A szövetség által e-mailben kiküldött dokumentum több egyesületnél is komoly meglepetést okozott, ugyanis a tavalyi összeghez képest jelentős, akár 50-60 százalékos csökkentésről szól.
Az NB II-es klubok hetek óta várták, hogy az MLSZ hivatalosan is tájékoztassa őket a következő idényre vonatkozó központi finanszírozás részleteiről, és a csakfoci.hu információi szerint a szövetség szombaton este küldte meg az érintett egyesületeknek az erről szóló tájékoztatást. A levél tartalma több klubvezetőt is váratlanul ért.
„Úgy tudjuk, hogy az előző idényhez képest nagyjából ötven százalékkal csökkenhet a központi támogatás mértéke, ugyanakkor egyes klubok vezetői megkeresésünkre ennél is nagyobb visszaesésről beszéltek.
Érdeklődésünkre volt olyan másodosztályú egyesület, amely szerint a csökkentés elérheti összességében a hatvan százalékot is.
A Csakfoci korábbi cikke szerint a korábbi, hozzávetőlegesen 350 millió forintos központi támogatás helyett a klubok várhatóan mindössze 165-175 millió forint körüli összegre számíthatnak.
A döntés komoly hatással lehet a másodosztály gazdasági környezetére. Az érintett kluboknak a következő hetekben el kell dönteniük, hogy milyen módon pótolják a kieső forrásokat, és hogy hol tudnak költséget csökkenteni. Több helyen várhatóan át kell gondolni a játékoskeretek kialakítását, a szakmai stábok méretét vagy akár az utánpótlásra fordítható összegeket is. Kérdés az is, hogy valamennyi klub vállalni tudja-e a bajnoki indulást a megváltozott pénzügyi feltételek mellett. Jelenleg nincs arra utaló jel, hogy bárki úgymond bedobná a törülközőt, de a jelentős forráskivonás miatt a következő napokban várhatóan több egyesületnél is napirendre kerülhet a költségvetés újratervezése – tették hozzá.
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