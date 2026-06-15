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labdarúgás NB II MLSZ

Erre nem számítottak az NB II-es klubok: a felére csökkenhetett a központi támogatás

2026. június 15. 13:03

A hírek szerint az MLSZ már tájékoztatta a klubokat. Az NB II-es csapatok sokkal kevesebb központi támogatással számolhatnak.

2026. június 15. 13:03
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A csakfoci.hu információi szerint a mögöttünk hagyott hétvégén kapták meg a labdarúgó NB II-es klubok a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) tájékoztatását a 2026–2027-es idényre járó központi támogatásokról. A szövetség által e-mailben kiküldött dokumentum több egyesületnél is komoly meglepetést okozott, ugyanis a tavalyi összeghez képest jelentős, akár 50-60 százalékos csökkentésről szól.

Kevesebb központi támogatásban részesülhetnek az NB II-es klubok
Kevesebb központi támogatásban részesülhetnek az NB II-es klubok (Fotó: mezokovesdzsory.hu/Csendes Szonja)

Az NB II-es klubok hetek óta várták, hogy az MLSZ hivatalosan is tájékoztassa őket a következő idényre vonatkozó központi finanszírozás részleteiről, és a csakfoci.hu információi szerint a szövetség szombaton este küldte meg az érintett egyesületeknek az erről szóló tájékoztatást. A levél tartalma több klubvezetőt is váratlanul ért.

„Úgy tudjuk, hogy az előző idényhez képest nagyjából ötven százalékkal csökkenhet a központi támogatás mértéke, ugyanakkor egyes klubok vezetői megkeresésünkre ennél is nagyobb visszaesésről beszéltek.

Érdeklődésünkre volt olyan másodosztályú egyesület, amely szerint a csökkentés elérheti összességében a hatvan százalékot is.

A Csakfoci korábbi cikke szerint a korábbi, hozzávetőlegesen 350 millió forintos központi támogatás helyett a klubok várhatóan mindössze 165-175 millió forint körüli összegre számíthatnak.

Újratervezhetnek az NB II-es klubok

A döntés komoly hatással lehet a másodosztály gazdasági környezetére. Az érintett kluboknak a következő hetekben el kell dönteniük, hogy milyen módon pótolják a kieső forrásokat, és hogy hol tudnak költséget csökkenteni. Több helyen várhatóan át kell gondolni a játékoskeretek kialakítását, a szakmai stábok méretét vagy akár az utánpótlásra fordítható összegeket is. Kérdés az is, hogy valamennyi klub vállalni tudja-e a bajnoki indulást a megváltozott pénzügyi feltételek mellett. Jelenleg nincs arra utaló jel, hogy bárki úgymond bedobná a törülközőt, de a jelentős forráskivonás miatt a következő napokban várhatóan több egyesületnél is napirendre kerülhet a költségvetés újratervezése – tették hozzá.

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Nyitókép: kecskemetite.hu

 

Összesen 8 komment

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Sorrend:
angeleye
2026. június 15. 14:31
EZ úgyis csak a Zorbánnak volt a heppje, hogy a focit támogassa, ahelyett, hogy a tömegsportot támogatná. Na majd most a tömeges bevándorlásból lesz sport és a bántalmazó ideggóc majd azt támogatja. Ti meg majd jópofát vághattok hozzá.
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0
0
kamasuka
2026. június 15. 13:50
Megkapta jutalomként a vidék azt, amit a Fideszesek büntetésként.
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3
0
hátakkor
2026. június 15. 13:29
Kis pénz - kis foci..
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3
1
Hanesz
2026. június 15. 13:29
Vajon hány fiatal focista szavazott a ti-szára? Jönnek a pofonok fszklapok...
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8
1
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