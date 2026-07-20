Elhunyt Kevin Keegan, az angol futball egyik legnagyobb alakja

Hetvenöt éves korában elhunyt Kevin Keegan, a Liverpool, a Newcastle United és az angol válogatott egykori kiváló labdarúgója. Családja hétfőn jelentette be a halálhírét. Keegan az elmúlt hónapokban előrehaladott daganatos betegséggel küzdött – írja a brit The Telegraph.

Pályafutása a Scunthorpe Unitedben kezdte, majd a Liverpoollal három bajnoki címet, FA-kupát, két UEFA-kupát és BEK-győzelmet ünnepelhetett. A német Hamburger SV játékosaként 1978-ban és 1979-ben is elnyerte az Aranylabdát, amivel