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labdarúgás Kevin Keegan Liverpool gyászhír

Elhunyt Kevin Keegan, az angol futball egyik legnagyobb alakja

2026. július 20. 18:33

A kétszeres aranylabdás támadó hetvenöt éves volt. Az elmúlt hónapokban előrehaladott daganatos betegséggel küzdött.

2026. július 20. 18:33
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Hetvenöt éves korában elhunyt Kevin Keegan, a Liverpool, a Newcastle United és az angol válogatott egykori kiváló labdarúgója. Családja hétfőn jelentette be a halálhírét. Keegan az elmúlt hónapokban előrehaladott daganatos betegséggel küzdött – írja a brit The Telegraph. 

Pályafutása a Scunthorpe Unitedben kezdte, majd a Liverpoollal három bajnoki címet, FA-kupát, két UEFA-kupát és BEK-győzelmet ünnepelhetett. A német Hamburger SV játékosaként 1978-ban és 1979-ben is elnyerte az Aranylabdát, amivel 

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a sportág történetének egyik legkiemelkedőbb angol futballistájává vált.

Később a Southamptonban és a Newcastle Unitedben is megfordult. 

Az angol válogatottban 63 mérkőzésen szerepelt és 21 gólt szerzett, majd szövetségi kapitányként is szolgálta hazáját. Játékos-pályafutása után edzőként is maradandót alkotott: a Newcastle menedzsereként a kilencvenes évek egyik legszórakoztatóbb csapatát építette fel, ezután a Fulhamet, a Manchester Cityt és az angol nemzeti együttest is irányította.

Közleményében a Newcastle United úgy fogalmazott, hogy Keegan

a klub történetének egyik legikonikusabb, legbefolyásosabb és legkedveltebb alakja volt.”

Halálhíre után rengetegen megemlékeztek róla. 

 

Kevin Keegan nemcsak eredményei, hanem karizmája, támadó szellemű futballfelfogása és szenvedélye miatt is generációk példaképe lett. Távozásával az angol és a nemzetközi labdarúgás egyik utolsó igazi legendája búcsúzott.

Nyitókép: www.premierleague.com

 

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