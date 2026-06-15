Kapával esett neki a Szűzanya-szobornak, kézre kerítették a rendőrök

Pár órán belül elfogták a rendőrök még szombaton a Bács-Kiskun vármegyei Dunavecse külterületén lévő Medjugorei Szűzanya-szobor rongálóját – közölte a vármegyei rendőrfőkapitányság a police.hu-n hétfőn.

A tájékoztatás szerint a Dunavecse külterületén, az 513-as főúton, a körforgalom közepén elhelyezett szobor rongálásáról szombaton reggel érkezett bejelentés a rendőrségre. A kunszentmiklósi rendőrök pár órán belül elfogtak egy dunavecsei férfit, aki beismerte, hogy egy kapával törte le a Mária-szobor fejét.