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kdnp rongáló dunavecse szűzanya szobor rendőr

Kapával esett neki a Szűzanya-szobornak, kézre kerítették a rendőrök

2026. június 15. 11:51

A férfi ellen rongálás miatt indult eljárás.

2026. június 15. 11:51
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Pár órán belül elfogták a rendőrök még szombaton a Bács-Kiskun vármegyei Dunavecse külterületén lévő Medjugorei Szűzanya-szobor rongálóját – közölte a vármegyei rendőrfőkapitányság a police.hu-n hétfőn.

A tájékoztatás szerint a Dunavecse külterületén, az 513-as főúton, a körforgalom közepén elhelyezett szobor rongálásáról szombaton reggel érkezett bejelentés a rendőrségre. A kunszentmiklósi rendőrök pár órán belül elfogtak egy dunavecsei férfit, aki beismerte, hogy egy kapával törte le a Mária-szobor fejét.

A férfi ellen rongálás miatt indult eljárás.

Nem először rongálták meg

A köztéri alkotást nem először rongálták meg. A szobrot a Dunavecsei Római Katolikus Egyházközség kezdeményezésére 2023 májusában állították fel először. Tíz nap múlva azonban egy ismeretlen elkövető a felismerhetetlenségig szétverte a szobor felső részét, a karját letörte.

Az egyházközség a KDNP támogatásával és közösségi összefogással új szobrot állított az előző alkotás helyére.

Az új Mária-szobrot 2023. december 28-án helyezték el a körforgalom közepén. A tervek szerint az újévi ünnepi program részeként, 2024. január 1-jén szentelték volna fel. Alig néhány nappal később, 2023. december 31-én, szilveszterre virradóra azonban a szobrot ismét lefejezték. A darabokat pedig szétszórták.

Az elkövető elfogására nyomozócsoport alakult, és hamar őrizetbe vettek még januárban egy román állampolgárságú férfit, aki beismerte, hogy mindkét alkalommal ő rongálta meg a szobrot, először egy kővel, majd egy baltával. 

A férfi azzal magyarázta tettét, hogy összeveszett a feleségével, és így vezette le a dühét.

A Medjugorei Szűzanya-szobrot közadakozásból és adományból harmadszor is felállították a városszéli közforgalom közepén. A talapzatra helyezett köztéri alkotást pünkösdvasárnap szentelték meg.

(MTI)

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Összesen 11 komment

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optimista-2
2026. június 15. 12:38
Mindkét alkar könyöktől le. Bűnismétlés kizárva És akkor Bódis Kriszta -Karácsony kiírhatná az 1 milliárdos versenyt: az akapja, akinek akinek előbb kinő, vagy az a férfi, akinek méhe lesz és gyereket szül.
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lendvaiildiko
2026. június 15. 12:27
Ebben a történetben valami sántaság van. Egy orthodox férfi soha nem tenne ilyen barbár lépést. Az ortodoxok sokkal erősebben kötődnek a valláshoz, jelképeikhez, mint a nyugati keresztények. Annál is inkább, mert az Orthodox Egyházban Mária, mint Istenszülő (Theotokosz) különleges tiszteletben részesül, bár a társmegváltói római katolikus definícióhoz még nem jutottak el. Ha a férfiú mentálisan sérült, akkor belefér ez, de furcsa, hogy egyes követő két alkalommal dühbe jött volna a román atyafi....
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MálingerGyörgy
2026. június 15. 12:24
Nincs probléma, kifizettetni a rongálást! Plussz bekamerázni..
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Robi54
2026. június 15. 12:21
Barbár pogányok.
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