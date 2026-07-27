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kdnp fidesz országgyűlési képviselő

Elvették Hankótól a szót: kivonult a Fidesz és a KDNP

2026. július 27. 15:10

A két ellenzéki párt kivonult az ülésről, miután Hankó Balázstól elvették a szót.

2026. július 27. 15:10
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Hankó Balázs személyes érintettség okán szót kérve az Országgyűlés hétfői ülésén kijelentette:

Magyar Péter most is és pénteken is azzal fenyegetett, hogy börtönbe kerülök. Ezt honnan tudja? Ezzel félreérthetetlen utasítást ad? A mentelmi jogomról lemondani nem tudok, és nem én vagyok az, aki mások szoknyája mögé bújik.

„Koholt vádak alapján, koncepciós eljárás. Hét munkatársamat zárták börtönbe, ötöt börtönben tartanak. Három hónapig blokkolták a vizsgálatokat, hogy a koncepciós eljárást elindíthassanak” – fogalmazott a volt miniszter, aki indokolatlan kényszerintézkedést is lát az ügyben.

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Hankó Balázstól a felszólalása közben megvonták a szót, azzal indokolva, hogy a felszólalása nem személyes érintettség. Ennek hatására a Fidesz- és a KDNP-frakciók kivonultak az ülésteremből, miközben a Tisza képviselői tapsoltak.

Nyitókép forrása: képernyőmentés

 

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Összesen 131 komment

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Élő Éva
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2026. július 27. 17:33 Szerkesztve
MP. ahhoz a sajna valóságos kisgömböchöz hasonlít, aki mindenkit be akar falni, de előbb utóbb kipukkad. Mert a kiskondás ügyibe való bicskája kipukkassza. Na az gusztustalan lesz.
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Élő Éva
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2026. július 27. 17:21 Szerkesztve
Ezekben a helyzetekben ki kell menni, nincs mese. Nem egészséges egy sátánistával egy levegőt szívni. Némi védelmet jelenthet, ha az ülésszak előtt a frakcióknak a hajlandó része közösen, hangosan mondják el a Szent Mihály imát. Ostie Zoltán atya biztos vezetné. Vagyunk jópáran, aki szívesen, ahol ép vagyunk együtt mondjuk az imát. A hit hegyeket mozgat. Ma sok emberrel találkoztam, pár szó erejéig. Jelentős változás tapasztalok a pár héttel ezelőtti állapothoz képest. Sokkal kevésbé neurotikusak, elzárkózók. Kedvesebbek, türelmesebbek, bármelyik politikai oldalhoz tartoznak. Szinte demonstrálják, hogy nem szeretnének részt venni, a létronátsban. Ilyen helyzetekben érthető meg, hogy milyen fontos a kínai mosoly diplomácia. Azt gondolom, ez lehet a napi dolgainkban a siker titka. A küzdőterekben: parlament, média keményen képviselni kell az értékeinket. "Ha félsz, nem élsz!" /Bornemissza kard felirata./
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brokenwoodi4
2026. július 27. 17:03
De érzékenyek lettek a lámák.
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tapir32
2026. július 27. 16:58
Magyar Péter csak szélsőségekben tud megnyilvánulni, ami inadekvát reakció és komoly pszichés probléma.
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