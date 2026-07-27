Elvették Hankótól a szót: kivonult a Fidesz és a KDNP

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A két ellenzéki párt kivonult az ülésről, miután Hankó Balázstól elvették a szót.
Hankó Balázs személyes érintettség okán szót kérve az Országgyűlés hétfői ülésén kijelentette:
Magyar Péter most is és pénteken is azzal fenyegetett, hogy börtönbe kerülök. Ezt honnan tudja? Ezzel félreérthetetlen utasítást ad? A mentelmi jogomról lemondani nem tudok, és nem én vagyok az, aki mások szoknyája mögé bújik.
„Koholt vádak alapján, koncepciós eljárás. Hét munkatársamat zárták börtönbe, ötöt börtönben tartanak. Három hónapig blokkolták a vizsgálatokat, hogy a koncepciós eljárást elindíthassanak” – fogalmazott a volt miniszter, aki indokolatlan kényszerintézkedést is lát az ügyben.
Hankó Balázstól a felszólalása közben megvonták a szót, azzal indokolva, hogy a felszólalása nem személyes érintettség. Ennek hatására a Fidesz- és a KDNP-frakciók kivonultak az ülésteremből, miközben a Tisza képviselői tapsoltak.
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