Ismét lefejezték a dunavecsei Mária-szobrot

Ismeretlen tettes ellen indított nyomozást a rendőrség, miután szombatra virradóra ismét lefejezték a Dunavecse határában álló Mária-szobrot – írja a Telex. A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság megerősítette a rongálás tényét; a helyszíni szemlét már a hétvége folyamán elvégezték.

Az alkotást nem először érte ilyen jellegű támadás: 2023 szilveszterének éjjelén egy elkövető már letörte és megtaposta a szobor fejrészét, ami miatt a korábban január elsejére tervezett szoborszentelés is elmaradt.