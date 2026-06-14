Ismét lefejezték a dunavecsei Mária-szobrot

Összeveszett a feleségével a román férfi, majd szétverte a dunavecsei Szűzanya-szobor fejét – újabb részletek derültek ki
A román férfi 1,2 millió forintot meghaladó kárt okozott az egyházközségnek.
A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság megerősítette a rongálás tényét; a helyszíni szemlét már a hétvége folyamán elvégezték.
Ismeretlen tettes ellen indított nyomozást a rendőrség, miután szombatra virradóra ismét lefejezték a Dunavecse határában álló Mária-szobrot – írja a Telex. A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság megerősítette a rongálás tényét; a helyszíni szemlét már a hétvége folyamán elvégezték.
Az alkotást nem először érte ilyen jellegű támadás: 2023 szilveszterének éjjelén egy elkövető már letörte és megtaposta a szobor fejrészét, ami miatt a korábban január elsejére tervezett szoborszentelés is elmaradt.
Ezt is ajánljuk a témában
A román férfi 1,2 millió forintot meghaladó kárt okozott az egyházközségnek.
Nyitóképünk illusztráció, amely a szobor első megrongálása után készült. Forrása: Facebook