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dunavecse rendőrség nyomozás szobor

Ismét lefejezték a dunavecsei Mária-szobrot

2026. június 14. 22:46

A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság megerősítette a rongálás tényét; a helyszíni szemlét már a hétvége folyamán elvégezték.

2026. június 14. 22:46
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Ismeretlen tettes ellen indított nyomozást a rendőrség, miután szombatra virradóra ismét lefejezték a Dunavecse határában álló Mária-szobrot – írja a Telex. A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság megerősítette a rongálás tényét; a helyszíni szemlét már a hétvége folyamán elvégezték.

Az alkotást nem először érte ilyen jellegű támadás: 2023 szilveszterének éjjelén egy elkövető már letörte és megtaposta a szobor fejrészét, ami miatt a korábban január elsejére tervezett szoborszentelés is elmaradt.

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Nyitóképünk illusztráció, amely a szobor első megrongálása után készült. Forrása: Facebook

Összesen 1 komment

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astracf
2026. június 14. 23:46
Lehet, hogy az elkövetőt kéne lefejezni végre.
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