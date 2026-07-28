A Tisza Párt politikai pártrendőrsége a törvény szerint a jövőben vizsgálódik, nyomoz, vádat emel és ellátja a vádképviseletet, de önkényesen magához vehet eljárásokat az ügyészségtől is. Lehallgathat, kényszerítő eszközökről dönthet, fedett nyomozókat alkalmazhat, besúgóhálózatot építhet ki, nyomást gyakorolhat és megfélemlíthet. Vagyont foglal le, cégvezetést vesz át. Mindezt jogorvoslat, felügyelet, ellenőrzés és korlátok nélkül, egyedül a hatalmon lévő párt utasításainak megfelelően.

Az új ÁVH vezetőinek mentelmi jog jár, így nyilvánosan megbélyegezhetnek bárkit anélkül, hogy felelniük kellene a nyilatkozataik valóságtartalmáért. Sőt, az új ÁVH maga vizsgálja meg és kezeli a saját intézkedéseivel szembeni panaszokat is. Mindez nem más, mint a totális, ellenőrzés nélküli önkény.

Magyar Péter és a Tisza Párt a látszatra sem ad: nem véletlen, hogy lefoglalták a Fidesz összes szerverét, a jövőben így a legnagyobb ellenzéki párt teljes tagnyilvántartása, belső levelezése és minden adat az új politikai rendőrség rendelkezésére áll.