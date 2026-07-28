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tisza párt rendőrség ávh Magyar Péter

Új politikai rendőrség alakul

2026. július 28. 12:22

A Fidesz–KDNP-frakció nem támogatta a Tisza Párt önkényének kiteljesítését szolgáló új politikai rendőrséget.

2026. július 28. 12:22
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Bóka János
Bóka János
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„Új politikai rendőrség alakul! 

A Fidesz–KDNP-frakció nem támogatta a Tisza Párt önkényének kiteljesítését szolgáló új politikai rendőrséget.

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A Tisza Párt az alkotmányos intézmények vezetőinek és politikai ellenfeleinek kiiktatását követően most a teljes magyar társadalom felett hoz létre egy új erőszakszervezetet. Az új ÁVH ezután mindenkit megfigyelhet, eljárás alá vonhat és bárkit tönkretehet. Magánemberek és cégek vagyona is a politikai bosszú és elrettentés célpontjává válhat.

A Tisza Párt politikai pártrendőrsége a törvény szerint a jövőben vizsgálódik, nyomoz, vádat emel és ellátja a vádképviseletet, de önkényesen magához vehet eljárásokat az ügyészségtől is. Lehallgathat, kényszerítő eszközökről dönthet, fedett nyomozókat alkalmazhat, besúgóhálózatot építhet ki, nyomást gyakorolhat és megfélemlíthet. Vagyont foglal le, cégvezetést vesz át. Mindezt jogorvoslat, felügyelet, ellenőrzés és korlátok nélkül, egyedül a hatalmon lévő párt utasításainak megfelelően.

Az új ÁVH vezetőinek mentelmi jog jár, így nyilvánosan megbélyegezhetnek bárkit anélkül, hogy felelniük kellene a nyilatkozataik valóságtartalmáért. Sőt, az új ÁVH maga vizsgálja meg és kezeli a saját intézkedéseivel szembeni panaszokat is. Mindez nem más, mint a totális, ellenőrzés nélküli önkény.

Magyar Péter és a Tisza Párt a látszatra sem ad: nem véletlen, hogy lefoglalták a Fidesz összes szerverét, a jövőben így a legnagyobb ellenzéki párt teljes tagnyilvántartása, belső levelezése és minden adat az új politikai rendőrség rendelkezésére áll.

Magyar Péter totális önkényt épít, amely ellen kötelességünk minden törvényes eszközzel fellépni.”

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Összesen 17 komment

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Sorrend:
templar62
2026. július 28. 13:20
Anegdóta 1951 -ből : pártagok kérdezték párttitkárjaikat , hogy késh -e már a kommunizmus , vagy lesz még rosszab is a helyzet.
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1
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templar62
2026. július 28. 13:17
" tapsolj kopasz , mert elvisz az ávó ".
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0
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Hangillat
2026. július 28. 13:13
Supreme Big Brother-in lawlessness is watching you
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templar62
2026. július 28. 13:06
Von der Pfizer , SMS - ben gratulál libolsiinternáci elvtársainak .
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1
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