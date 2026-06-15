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szolnoki kalandpark karateedző kisfiú edző Szolnok

Felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték azt a karateedzőt, aki felrúgott egy kisfiút Szolnokon

2026. június 15. 14:23

A döntés nem jogerős, az ügyész, A. T. R. és a védője is három munkanap gondolkodási időt kért.

2026. június 15. 14:23
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A Szolnoki Járásbíróság 1 év – végrehajtásában 3 év próbaidőre felfüggesztett – börtönbüntetésre ítélte első fokon hétfőn azt az 56 éves karateedzőt, aki felrúgott egy kisfiút a Szolnoki Kalandparkban 2024 nyarán. A döntés nem jogerős.

A. T. R.-t védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett, súlyos testi sértés bűntettének kísérlete miatt ítélték el, a bíróság megítélése szerint a kiskorú veszélyeztetése nem valósult meg.

A felfüggesztett börtönbüntetés mellett 5 évre eltiltották mindennemű karatetevékenységtől mint foglalkozástól, különösen karate oktatásától, edzősködéstől, bemutatóktól, versenyzéstől, illetve pénzbüntetésre ítélték.

A vádlott a börtönbüntetésből annak végrehajtása esetén legkorábban a büntetés kétharmad részének kitöltését követő napon bocsátható feltételes szabadságra.

A döntés nem jogerős, az ügyész, A. T. R. és a védője is három munkanap gondolkodási időt kért.

(MTI)

Nyitókép: Képernyőfotó

 

Összesen 9 komment

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Sorrend:
bagoly-29
2026. június 15. 15:36
Na igen, védekezésre tényleg képtelen volt akölyök, de szemtelenkedő viselkedésre viszont nagyon is! Jó időbe telt a jog tudósainak mig dönteni tudtak,kb annyira ügyesen s fafejüen mint a kegyelmi ügyben Kónya esetében, netán a "lúgos" orvoséban, vagy a vörös iszap eset hibásainak megállapításábAn! Ezekben is, ahogy ebben az esetben is s még számtalanban kiderül, hogy nagy bajok vannak a jogot törvénybe SZAVAZÓK VAGY A TÖRVÉNYT ALKALMATZOK TUDÁSÁBAN ÉS JÓZAN ESZÉVEL, ami nbem ius csoda, hiszen már az egyetemen olyanok tanítják mint Fleck s társai, s MP, meg a sógora s társaik is elvégezték a jogot az egyetemen!
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Box Hill
2026. június 15. 15:28
Megint a felfüggesztés mánia. A bírói kart kéne elzavarni a jó büdösbe. Most.
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Bodzay
2026. június 15. 15:26
Feltételezhető, hogy a bíró igazságügyi szakértő véleménye alapján döntött. Nem valószínű, hogy azzal a véleménnyel minden traumatológus egyetértene. A sport hátteréből érdekes esetek szivárognak elő az edzői magatartásról. Kötelezővé kellene tenni az edzők pszichológiai monitorozását.
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szelesdomb
2026. június 15. 15:09
A t. bíróságot kellene feljelenteni közveszély okozásért, amiért ezt a vadállatot vissza szabadították a társadalomra egy felfüggesztett ejnye bejnyével
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