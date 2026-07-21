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tisza szolnok kárpát - medence alföld

Alföldi szívország: sajátos középkori multikulti alakult ki itt

2026. július 21. 12:30

Jászok, kunok és külső-szolnokiak egyesültek egykor egy vármegyévé a Tisza mentén – huszonhetedik részével folytatódik megyejáró sorozatunk.

2026. július 21. 12:30
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Rajcsányi Gellért
Rajcsányi Gellért

Manapság, a szinte folyamatos aszályok korában egyre többször és teljes joggal szól a közbeszéd a Kárpát-­medence vízgazdálkodásáról és a maitól homlokegyenest eltérő régi, árvízszabályozások előtti helyzetről, amikor a fél Alföld vízi világ volt. Szélesen, több ágon kanyargó folyók, sekély tavak, messzeségig elnyúló lápvidékek – ez volt az Alföld jelentős részének eredeti képe, amely a 19. századig fennmaradt. Nem volt ez máshogy a Tisza középső szakaszán és a tőle keletre fekvő, Körösök és Berettyó menti vidéken sem. Itt a folyók és mocsarak közötti kiemelkedő száraz területeken tudott megtelepedni az ember, legyen az magyar, jász vagy kun – ők mind a Kárpátokon kívüli sztyeppékhez, őshazájukhoz hasonlatos, ismerős vidéket találhattak errefelé. 

Sajátos középkori multikulti alakult ki itt, a Tisza középső folyása táján. Nyugat felé, a szárazabb, ligetes sík területen a 13. században a jászok telepedtek le. Az iráni nyelvű nép lassan elmagyarosodott, de politikai és öntudatbeli autonómiáját megőrizte, bizonyos értelemben mind a mai napig. A büszke jászok székekbe szerveződtek, kapitányokat választottak, és betagozódtak a feudális államba. A jászokkal egy korszakban érkeztek hazánkba a kunok: IV. Béla a tatárok elleni védekezés támogatására hívta be őket keletről, de sokáig konfliktusos volt a nomád és pogány gyökereiket őrző kunok és a már le­telepedett, államiságban élő magyarok viszonya. A lassú beolvadás azonban a kunokat is utolérte – a politikai autonómiájuk viszont nekik is sok évszázadon át fennmaradt. 

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A török hódoltságot együtt vészelték át a Tisza menti magyar, jász és kun gyökerű népek, a 18. század békekorszakában pedig eljött a helyzetük rendezésének az ideje. 1702-ben I. Lipót német-római császár és magyar király 500 ezer rajnai aranyforintért zálogba adta a Német Lovagrendnek a jászok és a kunok földjét – ami után többnemzedéknyi politikai küzdelem és mozgalom kezdődött a szabadságjogok visszanyeréséért. És végül a szabadság nyert, igaz, nagy áldozatok árán: Mária Terézia 1745-ben aláírta a redemptiót, a jászok és a kunok megváltását, felszabadítását. Nem kevesebb mint 575 900 forintért – becslések szerint a Magyar Királyság költségvetésével összevethető összegért – a jászok és a kunok megváltották szabadságukat. A kisebb-nagyobb településeken élő redemptusok – akik beszálltak az óriá­si összeg megfizetésébe – az új kor helyi elitje lettek, és leszármazóik ma is nagy tömegben élnek a jász és a kun városokban. 

E települések Jászberénytől Karcagig, Mezőtúrtól Kisújszállásig életre keltek, sőt a 18–19. században nagyrészt új virágkorukat élhették. A jászok jellemzően katolikusok, a nagykunok reformátusok voltak, de máig hasonlítanak egymáshoz a jellemző alföldi mezővárosaik. És közöttük, a Tisza partján összekötő kapocsként, csomó­pontként ott volt Szolnok városa az egykori Külső-­Szolnok vármegye területén – amely végül a kiegyezés után létrejövő Jász-Nagykun-Szolnok vármegye székhelye lett. 

Bár a török kor pusztításai miatt a mai megye nem az országos turizmus fő célpontja, a kunhalmok, Karcag szélmalmai, Tiszakürt tölgyekkel teli arborétumai, a fürdők sokasága és persze a mesterségesen létrejött, mégis vadregényessé vált Tisza-tó mind izgalmas kirándulásokat ígérnek. A mezővárosok nagytemplomaiban, a régi kövekben és megmaradt dokumentumokban pedig ott őrzik a hit, az autonómia és a szabadságvágy szellemiségét, ami örökre elválaszthatatlan mind a magyar, mind a jász, mind a kun örökségtől.

Nyitókép: Lehel kürtje Jászberény múzeumában
Fotó: Wikipédia

 

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Összesen 6 komment

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kisskiss-7
2026. július 21. 12:54
🍓 H​​e​​​l​y​​i​​ ​​​c​​s​a​j​​​ok ​szexre ​​​m​​á​​​r​​a​​:​​ 👉 𝗡​𝗨​𝟒​​.​​𝗧​𝗢​𝗣
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Irgum-burgum
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2026. július 21. 12:53 Szerkesztve
Jászok, kunok, szlovákok, románok, ruszinok, szerbek, szlovénok, svábok, bunyevácok, ukránok, lengyelek, bolgárok, örmények, cigányok, zsidók, székelyek stb. Lám-lám, Magyarország mindig is etnikailag heterogén, multikulturális ország volt, nem valami homogén massza, amiről a turbómagyar nacionalisták álmodoznak...
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0
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massivement7
2026. július 21. 12:51
Sajnos a jövőben a fehér kisebbség mellett döntően cigányok, emellett egyiptomiak, indiaiak és afgánok migránselegye fogja képezni az akkorra 4 milliós, vergődő ország lakosságának túlnyomó részét. Majd elmagyarosodnak ők is, kiváló fideszesek lesznek. A tuggyukkik kevesen lesznek. Viszont a szélesen, több ágon kanyargó folyók, sekély tavak, messzeségig elnyúló lápvidékek, a vízi világnak búcsút lehet inteni majd a 44-46 fokban. Kiskun-sivatag lesz itt legfeljebb...
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1
0
kisskiss-7
2026. július 21. 12:36
🍓 H​e​​​l​y​​​i​​​ ​​​c​​s​​a​​​j​ok ​​szexre ​​​m​​​á​​r​​a​​​:​​​ 👉 𝗡​𝗨​​​𝟒​​​.​​𝗧​​​𝗢​​​𝗣
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