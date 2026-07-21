Alföldi szívország: sajátos középkori multikulti alakult ki itt

Manapság, a szinte folyamatos aszályok korában egyre többször és teljes joggal szól a közbeszéd a Kárpát-­medence vízgazdálkodásáról és a maitól homlokegyenest eltérő régi, árvízszabályozások előtti helyzetről, amikor a fél Alföld vízi világ volt. Szélesen, több ágon kanyargó folyók, sekély tavak, messzeségig elnyúló lápvidékek – ez volt az Alföld jelentős részének eredeti képe, amely a 19. századig fennmaradt. Nem volt ez máshogy a Tisza középső szakaszán és a tőle keletre fekvő, Körösök és Berettyó menti vidéken sem. Itt a folyók és mocsarak közötti kiemelkedő száraz területeken tudott megtelepedni az ember, legyen az magyar, jász vagy kun – ők mind a Kárpátokon kívüli sztyeppékhez, őshazájukhoz hasonlatos, ismerős vidéket találhattak errefelé.

Sajátos középkori multikulti alakult ki itt, a Tisza középső folyása táján. Nyugat felé, a szárazabb, ligetes sík területen a 13. században a jászok telepedtek le. Az iráni nyelvű nép lassan elmagyarosodott, de politikai és öntudatbeli autonómiáját megőrizte, bizonyos értelemben mind a mai napig. A büszke jászok székekbe szerveződtek, kapitányokat választottak, és betagozódtak a feudális államba. A jászokkal egy korszakban érkeztek hazánkba a kunok: IV. Béla a tatárok elleni védekezés támogatására hívta be őket keletről, de sokáig konfliktusos volt a nomád és pogány gyökereiket őrző kunok és a már le­telepedett, államiságban élő magyarok viszonya. A lassú beolvadás azonban a kunokat is utolérte – a politikai autonómiájuk viszont nekik is sok évszázadon át fennmaradt.