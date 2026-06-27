Csak a holttestét találták meg az eltűnt ötéves szigetszentmiklósi kisfiúnak

„Éjszaka a Bucka-tóban megtaláltuk és a felszínre hoztuk a Szigetszentmiklóson eltűnt 5 éves gyermek holttestét” – kezdte bejegyzését a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat. Úgy folytatták, hogy még tegnap, a délutáni órákban kérte segítségüket a Pest Vármegyei rendőrség, miszerint eltűnt egy ötéves autista kisfiú Szigetszentmiklóson. Akkor még lakott területen belül folyt a keresés, civil lakosok, a polgárőrség is részt vett a gyermek kutatásában. A Kutató-Mentő Szolgálat bevetette személykereső kutyáit, búvár- és drónos egységeiket is.

Kiérkezésünkkor már több mint száz helyi lakos, civil kereső, valamint polgárőrök, önkéntes tűzoltók és kutató-mentő szervezetek keresték a kisfiút – ehhez a munkához csatlakoztunk mi is. A helyszínen a rendőrséggel közösen szerveztük újra a keresés koordinálását – írták.