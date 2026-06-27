Csak a holttestét találták meg az eltűnt ötéves szigetszentmiklósi kisfiúnak

Mint írták, a keresést a kisfiú utolsó ismert tartózkodási helyétől számított másfél kilométeres körzetben kezdték meg. Szisztematikusan vizsgálták át az utcákon kívül a fás, bokros területeket is, hisz akár el is bújhatott valahol. Mindeközben a néhány száz méterre lévő tónál is zajlott a keresés, ahol egyszer csak egy, a vízen lebegő papucsra lettek figyelmesek a szakemberek. „A rendőrségi adatgyűjtés során beszerzett kamerafelvételek, a személykövető kutyák iránymutatása, valamint a papucsok megtalálása sajnos már előrevetítette a legrosszabb forgatókönyvet” – fogalmaztak.
Szonártechnikával kezdték meg a tó átvizsgálását, és ennek köszönhetően meg is találták a gyermek testét, amelyet egy búvár hozott fel a tó mélyéről. A kisfiú holttestét ezután átadták a hatóságoknak, hogy megkezdhessék a nyomozást és a kivizsgálást. Bejegyzésükben részvétüket fejezték ki a kisfiú családjának, valamint hálájukat mindazoknak, akik részt vettek a keresésében.
Nyitókép: Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat