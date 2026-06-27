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szigetszentmiklós pest vármegyei kutató - mentő szolgálat kisfiú

Csak a holttestét találták meg az eltűnt ötéves szigetszentmiklósi kisfiúnak

2026. június 27. 10:14

Még pénteken, a késő esti órákban írta ki a rendőrség a honlapjára, hogy keresnek egy ötéves kisfiút Szigetszentmiklóson. Reggelre már a bejegyzés nem volt elérhető, mivel megtalálták a gyermeket, de már nem volt életben. A Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat friss Facebook-bejegyzéséből kiderült, a gyermek belefulladt a helyi Bucka-tóba.

2026. június 27. 10:14
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„Éjszaka a Bucka-tóban megtaláltuk és a felszínre hoztuk a Szigetszentmiklóson eltűnt 5 éves gyermek holttestét” – kezdte bejegyzését a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat. Úgy folytatták, hogy még tegnap, a délutáni órákban kérte segítségüket a Pest Vármegyei rendőrség, miszerint eltűnt egy ötéves autista kisfiú Szigetszentmiklóson. Akkor még lakott területen belül folyt a keresés, civil lakosok, a polgárőrség is részt vett a gyermek kutatásában. A Kutató-Mentő Szolgálat bevetette személykereső kutyáit, búvár- és drónos egységeiket is.

Kiérkezésünkkor már több mint száz helyi lakos, civil kereső, valamint polgárőrök, önkéntes tűzoltók és kutató-mentő szervezetek keresték a kisfiút – ehhez a munkához csatlakoztunk mi is. A helyszínen a rendőrséggel közösen szerveztük újra a keresés koordinálását – írták.

Mint írták, a keresést a kisfiú utolsó ismert tartózkodási helyétől számított másfél kilométeres körzetben kezdték meg. Szisztematikusan vizsgálták át az utcákon kívül a fás, bokros területeket is, hisz akár el is bújhatott valahol. Mindeközben a néhány száz méterre lévő tónál is zajlott a keresés, ahol egyszer csak egy, a vízen lebegő papucsra lettek figyelmesek a szakemberek. „A rendőrségi adatgyűjtés során beszerzett kamerafelvételek, a személykövető kutyák iránymutatása, valamint a papucsok megtalálása sajnos már előrevetítette a legrosszabb forgatókönyvet” – fogalmaztak.

Szonártechnikával kezdték meg a tó átvizsgálását, és ennek köszönhetően meg is találták a gyermek testét, amelyet egy búvár hozott fel a tó mélyéről. A kisfiú holttestét ezután átadták a hatóságoknak, hogy megkezdhessék a nyomozást és a kivizsgálást. Bejegyzésükben részvétüket fejezték ki a kisfiú családjának, valamint hálájukat mindazoknak, akik részt vettek a keresésében.

Nyitókép: Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat

 

Összesen 3 komment

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Bicsike
2026. június 27. 11:01
Szörnyű mikor egy ilyen fiatal kisember halálhíréről kell olvasni. Részvétem a családnak.
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0
0
grenki-2
•••
2026. június 27. 10:48 Szerkesztve
Szegény gyermek...nem sok idő jutott neki 🙁
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3
0
goldie-2
2026. június 27. 10:46
Szegény kicsi fiú.
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4
0
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