Tragédia a családi grillezésen: súlyosan megégett egy kisfiú, mentőhelikopter vitte kórházba

Családi grillezés közben szenvedett súlyos égési sérüléseket egy tíz év körüli kisfiú – számolt be közösségi oldalán az Országos Mentőszolgálat. A beszámoló szerint a gyermek felnyitotta a grillsütő fedelét, ekkor azonban a hirtelen kicsapó láng és a forró levegő megégette az arcát.
A balesetet követően a család azonnal megkezdte a gyermek sérüléseinek ellátását, miközben értesítették a mentőket.
A mentésirányítás a helyszínre mentőhelikoptert is riasztott, és telefonon keresztül folyamatosan segítette a szülőket az elsősegélynyújtásban.
A kiérkező mentők ellátták a kisfiú hólyagos égési sérüléseit, csillapították erős fájdalmát, majd a légúti égés gyanúja miatt emelt szintű légútbiztosítást alkalmaztak. A gyermeket végül stabil állapotban mentőhelikopterrel szállították kórházba.
