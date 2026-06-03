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Székesfehérvár Országos Mentőszolgálat halálhír

Elhunyt a székesfehérvári házomlás sérültje

2026. június 03. 10:21

Hétfőn omlott össze egy bontás alatt lévő, négyemeletes ipari épület Székesfehérváron.

2026. június 03. 10:21
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Meghalt a székesfehérvári házomlás sérültje – közölte szerdán a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház az MTI érdeklődésére.

Mint írták, a férfi szerda hajnalban halt meg. A kórház részvétét fejezte ki az elhunyt családjának és hozzátartozóinak.

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Az egészségügyi intézmény kedden még azt jelezte, hogy válságos állapotban van a sérült, akit a Központi Aneszteziológiai és Intenzív Betegellátó Osztályon kezeltek.

Hétfőn omlott össze egy bontás alatt lévő, négyemeletes ipari épület Székesfehérváron. A romok maguk alá temettek egy férfit, akit instabil, súlyos-életveszélyes állapotban, több órás megfeszített munkával mentettek ki hivatásos tűzoltók, önkéntes mentőszervezetek.

A mentést követően Jackovics Péter, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság veszélyhelyzet-kezelési főosztályának vezetője, a HUNOR Mentőszervezet parancsnoka arról adott tájékoztatást, hogy a több méter mélyen rekedt sérültre egy gerenda zuhant rá.

Kézzel, tégláról téglára hordták ki a romokat, amelyek a bejárat és az áldozat közé szorultak, hogy aztán a helyszínen stabilizálni tudják a mentősök a sérült állapotát, mielőtt kihozták az összedőlt épületből.

Az Országos Mentőszolgálat hétfői közlése szerint a székesfehérvári épületomlás helyszínén a sérült ellátása már a kiszabadítás közben megkezdődött.

Az OMSZ Hunor mentőcsapathoz is tartozó bajtársai védőfelszerelésben, a törmelék között kúszva elérték a romok alá szorult férfit, akinél fájdalomcsillapítást és oxigénterápiát is alkalmaztak.

A kimentést követően a sérült vérkeringése összeomlott. Rövid újraélesztés után a mentők intubálva, lélegeztetve, életveszélyes állapotban szállították kórházba a férfit, aki alsó végtagi és medencetáji, belső sérüléseket szenvedett.

A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság hétfőn azt közölte, hogy a Székesfehérvári Rendőrkapitányság ismeretlen tettes ellen indított eljárást az ügyben, foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés miatt.

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(MTI)

Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

Összesen 12 komment

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Sorrend:
tajoska
2026. június 03. 13:09
Máshol azt olvastam, hogy fémgyűjtő család volt, akiknek volt engedélyük arra, hogy belépjenek az bontásiterületre azzal a kikötéssel, hogy épületbe nem léphetnek be. Vajon mit keresett ott?
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0
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Welszibard
2026. június 03. 12:53
Nem volt ott ellenőrzés? Hogy mehetett be egy bontási, veszélyes területre engedély nélkül vasat gyűjteni? A felelősség egyértelműen a bontást felügyelni köteles vállalkozás vezetőjéé. Ilyenkor 24 órás felügyeletet kell végezni! Az elmulasztási hanyagság miatt kártérítési kötelezettség jelentős lesz.
Válasz erre
1
1
Katcsi
2026. június 03. 11:14
Őszinte részvétem, a családnak vigasztalàst kívànok.
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0
0
nuevas-reglas
2026. június 03. 10:38
A kurucra kell mennem, hogy kideruljon hogy egy trespasser czigany-e volt ?
Válasz erre
4
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