Drámai fotókon a székesfehérvári épületomlás: még mindig a romok alatt van egy ember

Négyemeletes épület dőlt össze Székesfehérváron – megszólalt a polgármester
Sajtóértesülések szerint a romok alá legkevesebb egy ember is beszorult. A hatóságok későbbre ígértek tájékoztatást.
A mentőegységek jelenleg is nagy erőkkel küzdenek az épületomlás áldozatáért.
Mint ismert, hétfőn összeomlott egy bontás alatt álló, négyemeletes ipari épület Székesfehérváron, amelynek következtében egy ember a romok alá szorult. Az épületomlás áldozata életben van, erről Cser-Palkovics András polgármester tájékoztatott.
A székesfehérvári hivatásos tűzoltók mellett a HUNOR Mentőszervezet egyik alegysége, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság kutyás szolgálata, a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat (HUNGO), a Budapest Mentőszervezet, a Bakony Mentőcsoport, valamint a Bakonyi Barlangi Mentőszolgálat egységei is a helyszínre érkeztek.
A műszaki mentést több munkagép is segíti: ezekkel eltávolították az épület mellett felhalmozódott törmeléket, emellett folyamatosan dolgoznak az épület megtámasztásán és stabilizálásán.
A mentőegységek délután három óra körül a sérült közelébe jutottak, és jelenleg is nagy erőkkel dolgoznak a kimentésén.
Az épületről és a mentésről készült képeket itt tekintheti meg:
Ezt is ajánljuk a témában
Sajtóértesülések szerint a romok alá legkevesebb egy ember is beszorult. A hatóságok későbbre ígértek tájékoztatást.
Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás