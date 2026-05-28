Ft
Ft
23°C
12°C
Ft
Ft
23°C
12°C
05. 28.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 28.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
Székesfehérvár Cser-Palkovics András Videoton

Cser-Palkovics András: Hát akkor legyen kevesebb politika a magyar sportban

2026. május 28. 14:39

Székesfehérvár polgármestere nyilatkozott a Videoton jövőjéről, a klub működtetésére kiírt pályázat második fordulójáról. Cser-Palkovics András szerint lehet kevesebb politika a sportban, ugyanakkor be kell tölteni az így keletkezett űrt.

2026. május 28. 14:39
null

Székesfehérvár polgármestere, Cser-Palkovics András nyilatkozott az Indexnek azzal kapcsolatban, hogyan áll most az NB II-ben szereplő nagymúltú klub, az önkormányzat által finanszírozott Videoton FC Fehérvár jövője. Mint ismeretes, amikor a város tavaly átvette az egyesületet a korábbi tulajdonos Garancsi Istvántól, csak egy évig kívánta működtetni a csapatot.

Cser-Palkovics András
Cser-Palkovics András szerint lehet kevesebb politika a sportban, de be kell tölteni az így keletkező űrt. Fotó: MTI/Krizsán Csaba

Ezt is ajánljuk a témában

A székesfehérvári önkormányzata új, egyfordulós pályázatot ír ki a klubot működtető gazdasági társaság értékesítésére június 15-i határidővel.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

„Ezt követően lesz egy értékelési, ha szükséges, hiánypótlási szakasz, és szándékaink szerint július 1-jén ül újra össze a közgyűlés, ahol reményeink szerint érvényes és eredményes pályázatot tudunk majd lezárni. 

Ha minden jól alakul, az azt követő hetekben aláírjuk az üzletrész-átruházási szerződést, és július, augusztus fordulóján meg lehet a Fehérvár FC Kft. új tulajdonosa.

A cég egyébként szakmailag, jogilag és pénzügyileg is stabil, működése pedig teljesen átlátható” – tudta meg az Index a városvezetőtől.

Tavaly decemberben egyébként már kiírtak egy pályázatot, amit azért nyilvánítottak eredménytelennek, hogy akár a pályázatot benyújtó két érdeklődővel, akár pedig az azóta érkezett hazai és nemzetközi érdeklődőkkel tovább folytathassák az egyeztetéseket.

„Most úgy látom az elmúlt hetek tárgyalásai után, hogy három olyan érdeklődőről beszélhetünk, aki jelezte pályázati szándékát. Ebben az érdeklődői körben egy magyar és két külföldi céget találunk. Azért beszélek erről a háromról, mert ők többször jártak Fehérváron, mi magunk is érzékeltük, hogy komolyak a szándékaik, mindent megismertek, mindent megnéztek a klub körül. Sokat nyom a latban, hogy nagyon modern, új infrastruktúrával találkoztak, számukra is óriási lehetőség rejlik abban, hogy ilyen stadionnal és utánpótlásközponttal rendelkezünk” – árulta el Cser-Palkovics.

Cser-Palkovics András a kormányváltás utáni időszakról

Az is téma volt, hogy a kormányváltás után a futballklubok vezetői egyelőre nem tudják, mit hozhat pontosan a jövő.

„Ezért is lenne fontos, hogy minden tekintetben tökéletes tulajdonost találjunk a Videotonnak. 

Egyelőre nincs semmi okom azt állítani, hogy az új kormány ne támogatná majd megfelelően a sportot, de egyelőre sok a bizonytalan tényező. A labdarúgásban még nincsenek meg a tévés szerződések, nem lehet tudni, hogy milyen jogdíjak lesznek, nincs megállapodás a Szerencsejáték Zrt.-vel, de a taorendszer átalakításáról sem tudni még sokat.

Egy új kormánynak időt, türelmet kell adni, nem tud azonnal és rögtön mindennel foglalkozni. De közben pedig a kluboknak szerződéseket kellene kötniük, nemzetközi kupaszereplésekről kellene dönteniük, nem beszélve a komoly utánpótlásbázisok működtetéséről. Jó lenne, hogyha a nyár folyamán a kérdőjelek helyére pontok kerülnének, és egyértelmű keretrendszerben tudna a magyar sport dolgozni a következő időszakban” – véli a polgármester.

Cser-Palkovics szerint van igazság abban, hogy legyen a sportban kevesebb politika, viszont a keletkezett űrt át kellene venniük a vállalkozásoknak.

„Muszáj megszólítani a piacot, mert azáltal, hogy volt egy nagy állami támogatási rendszer, akár jogi értelemben, akár pénzügyi értelemben, ez azt is jelentette, hogy részben maguk a sportközösségek is úgy érezték, nem kell utánamenni a pénznek, mert kis túlzással megvan az magától is. A támogatói oldalon is láttam, hogy, mondjuk, a taotámogatással a szponzorációt is kipipáltnak tekintették a cégek, pedig valójában az nem igazán szponzoráció. Amire most nagyon nagy szüksége lenne a magyar sportnak, az a mecenatúra, jó lenne, ha a hazai gazdasági szereplőket nagyobb aktivitásra lehetne rávenni. 

Sokszor hallom azt, hogy a sportban túl sok a politika, hát akkor legyen benne kevesebb politika, viszont örülnénk, ha az így keletkezett űrt a vállalkozások átvennék, és a piaci szempontok nagyobb arányban jelennének meg például az élsport támogatása kapcsán.”

Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
rugbista
2026. május 28. 16:00
Érden pl. teljesen jól sikerült ez. Lényegében megszűnt a női kézilabdacsapat, a megtakarított pénzt meg sehol sem látni. Ez vár a magyar sportra is mindenhol.
Válasz erre
0
0
machet
2026. május 28. 15:50
Hogy kik vehetik át?A külföldiek.
Válasz erre
1
0
nuevas-reglas
2026. május 28. 15:49
Hat akkor legyen kevesebb....mivel megbuktunk Aha
Válasz erre
0
0
gullwing
2026. május 28. 15:25
az így keletkezett űrt a vállalkozások átvennék, és a piaci szempontok nagyobb arányban jelennének meg például az élsport támogatása kapcsán.” A piac résztvevői eddig is megtehették hogy szponzorálják a sportot...
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!