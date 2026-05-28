Cser-Palkovics András: Hát akkor legyen kevesebb politika a magyar sportban

A cég egyébként szakmailag, jogilag és pénzügyileg is stabil, működése pedig teljesen átlátható” – tudta meg az Index a városvezetőtől.

Tavaly decemberben egyébként már kiírtak egy pályázatot, amit azért nyilvánítottak eredménytelennek, hogy akár a pályázatot benyújtó két érdeklődővel, akár pedig az azóta érkezett hazai és nemzetközi érdeklődőkkel tovább folytathassák az egyeztetéseket.

„Most úgy látom az elmúlt hetek tárgyalásai után, hogy három olyan érdeklődőről beszélhetünk, aki jelezte pályázati szándékát. Ebben az érdeklődői körben egy magyar és két külföldi céget találunk. Azért beszélek erről a háromról, mert ők többször jártak Fehérváron, mi magunk is érzékeltük, hogy komolyak a szándékaik, mindent megismertek, mindent megnéztek a klub körül. Sokat nyom a latban, hogy nagyon modern, új infrastruktúrával találkoztak, számukra is óriási lehetőség rejlik abban, hogy ilyen stadionnal és utánpótlásközponttal rendelkezünk” – árulta el Cser-Palkovics.