Cser-Palkovics András: Hát akkor legyen kevesebb politika a magyar sportban

Cser-Palkovics András a Videoton eladásáról: Olyan befektető kell, aki garantálni tudja ezeket
A cél, hogy stabil tulajdonost találjanak a Videoton FC-nek.
Székesfehérvár polgármestere nyilatkozott a Videoton jövőjéről, a klub működtetésére kiírt pályázat második fordulójáról. Cser-Palkovics András szerint lehet kevesebb politika a sportban, ugyanakkor be kell tölteni az így keletkezett űrt.
Székesfehérvár polgármestere, Cser-Palkovics András nyilatkozott az Indexnek azzal kapcsolatban, hogyan áll most az NB II-ben szereplő nagymúltú klub, az önkormányzat által finanszírozott Videoton FC Fehérvár jövője. Mint ismeretes, amikor a város tavaly átvette az egyesületet a korábbi tulajdonos Garancsi Istvántól, csak egy évig kívánta működtetni a csapatot.
A székesfehérvári önkormányzata új, egyfordulós pályázatot ír ki a klubot működtető gazdasági társaság értékesítésére június 15-i határidővel.
„Ezt követően lesz egy értékelési, ha szükséges, hiánypótlási szakasz, és szándékaink szerint július 1-jén ül újra össze a közgyűlés, ahol reményeink szerint érvényes és eredményes pályázatot tudunk majd lezárni.
Ha minden jól alakul, az azt követő hetekben aláírjuk az üzletrész-átruházási szerződést, és július, augusztus fordulóján meg lehet a Fehérvár FC Kft. új tulajdonosa.
A cég egyébként szakmailag, jogilag és pénzügyileg is stabil, működése pedig teljesen átlátható” – tudta meg az Index a városvezetőtől.
Tavaly decemberben egyébként már kiírtak egy pályázatot, amit azért nyilvánítottak eredménytelennek, hogy akár a pályázatot benyújtó két érdeklődővel, akár pedig az azóta érkezett hazai és nemzetközi érdeklődőkkel tovább folytathassák az egyeztetéseket.
„Most úgy látom az elmúlt hetek tárgyalásai után, hogy három olyan érdeklődőről beszélhetünk, aki jelezte pályázati szándékát. Ebben az érdeklődői körben egy magyar és két külföldi céget találunk. Azért beszélek erről a háromról, mert ők többször jártak Fehérváron, mi magunk is érzékeltük, hogy komolyak a szándékaik, mindent megismertek, mindent megnéztek a klub körül. Sokat nyom a latban, hogy nagyon modern, új infrastruktúrával találkoztak, számukra is óriási lehetőség rejlik abban, hogy ilyen stadionnal és utánpótlásközponttal rendelkezünk” – árulta el Cser-Palkovics.
Az is téma volt, hogy a kormányváltás után a futballklubok vezetői egyelőre nem tudják, mit hozhat pontosan a jövő.
„Ezért is lenne fontos, hogy minden tekintetben tökéletes tulajdonost találjunk a Videotonnak.
Egyelőre nincs semmi okom azt állítani, hogy az új kormány ne támogatná majd megfelelően a sportot, de egyelőre sok a bizonytalan tényező. A labdarúgásban még nincsenek meg a tévés szerződések, nem lehet tudni, hogy milyen jogdíjak lesznek, nincs megállapodás a Szerencsejáték Zrt.-vel, de a taorendszer átalakításáról sem tudni még sokat.
Egy új kormánynak időt, türelmet kell adni, nem tud azonnal és rögtön mindennel foglalkozni. De közben pedig a kluboknak szerződéseket kellene kötniük, nemzetközi kupaszereplésekről kellene dönteniük, nem beszélve a komoly utánpótlásbázisok működtetéséről. Jó lenne, hogyha a nyár folyamán a kérdőjelek helyére pontok kerülnének, és egyértelmű keretrendszerben tudna a magyar sport dolgozni a következő időszakban” – véli a polgármester.
Cser-Palkovics szerint van igazság abban, hogy legyen a sportban kevesebb politika, viszont a keletkezett űrt át kellene venniük a vállalkozásoknak.
„Muszáj megszólítani a piacot, mert azáltal, hogy volt egy nagy állami támogatási rendszer, akár jogi értelemben, akár pénzügyi értelemben, ez azt is jelentette, hogy részben maguk a sportközösségek is úgy érezték, nem kell utánamenni a pénznek, mert kis túlzással megvan az magától is. A támogatói oldalon is láttam, hogy, mondjuk, a taotámogatással a szponzorációt is kipipáltnak tekintették a cégek, pedig valójában az nem igazán szponzoráció. Amire most nagyon nagy szüksége lenne a magyar sportnak, az a mecenatúra, jó lenne, ha a hazai gazdasági szereplőket nagyobb aktivitásra lehetne rávenni.
Sokszor hallom azt, hogy a sportban túl sok a politika, hát akkor legyen benne kevesebb politika, viszont örülnénk, ha az így keletkezett űrt a vállalkozások átvennék, és a piaci szempontok nagyobb arányban jelennének meg például az élsport támogatása kapcsán.”
