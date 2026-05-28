Ilyen a magyar katonasors az ukrajnai háborúban – a Bahmut rejtélyes szerzője a Mandinernek

A történet a háború fokozatos kibontakozását és a bevonuló katona sodródását mutatja be a front felé: mennyire lehet e folyamatosan változó és egyre rosszabbodó életkörülményeket ép ésszel kibírni, a fokozódó kihívásokhoz megedződni? Milyen emberi tulajdonságok kellenek ehhez?

A háború embert próbáló helyzet, amelyet mentálisan sem bír ki mindenki. Az ember egy ideig alkalmazkodik a folyamatosan romló körülményekhez, de van egy pont, amikor már nemcsak a test, hanem a lélek is elfárad. Azt gondolom, ehhez elsősorban rendkívül erős idegrendszer kell. Olyan belső tartás, amely segít túlélni a legnehezebb pillanatokat. De önmagában a „kötélideg” kevés.

Kell valami kapaszkodó is, ami értelmet ad a túlélésnek.

Sokaknál ez a család, az otthon emléke vagy a remény, hogy egyszer még hazatérhetnek a szeretteikhez. Beszélgetőalanyaim nem tartoztak azok közé a mélyen vallásos emberek közé, akik minden vasárnap templomba jártak. Mégis mindketten istenfélő emberek voltak. Rendszeresen imádkoztak, mert a fronton az ember sokszor olyan helyzetekkel találkozik, ahol már nincs más kapaszkodója. Talán éppen ezért válik a hit sokak számára belső menedékké, és ezt örömmel mondhatom el, a mi közösségünkben ez a fajta hit és lelki tartása mai napig jelen van.

A háborús történet tele van a bajtársiasság, illetve a konkrét harci helyzetek feszült pillanataival: a frontvonalon már mindegy, ki ukrán és ki magyar, csak katona bajtársak vannak?

Igen, a lövészárokban elsősorban katonák és bajtársak vannak egymás mellett. A háború nagyon gyorsan lebontja azokat a falakat, amelyeket a politika vagy a hétköznapok sokszor felépítenek az emberek között.

A fronton az számít, hogy a másik fedez-e téged, megosztja-e veled az utolsó cigarettát, segít-e, amikor sebesült vagy.

Ezek a helyzetek sokkal mélyebb kötelékeket alakítanak ki annál, mint amit a nemzetiségi különbségek elválaszthatnának, erről nagyon sokan számolnak be manapság.

És hogyan gondoltak, gondolnak eközben az ellenségre, az oroszokra? Ez is rendkívül összetett lehet, a Kreml megítélésétől a frontvonal túloldalára küldött orosz kiskatonáig.

Ezt én is megkérdeztem tőlük, és láthatóan nagyon megviselte őket maga a kérdés is. A fronton az ember egy idő után már nem feltétlenül emberként látja a túloldalon állót, hanem feladatként vagy közvetlen veszélyforrásként. Szinte mindketten ugyanazzal a kegyetlen egyszerűséggel fogalmaztak: „vagy én, vagy ő”. És talán éppen ez mutatja meg leginkább, milyen mély nyomot hagy a háború az emberben.

Mert egy dolog túlélni a frontot, és egészen más dolog együtt élni azzal a tudattal, hogy vissza kellett lőni.

A kettő között óriási lelki különbség van. A beszélgetések során azt is éreztem, hogy amikor erről beszéltek, szinte valamiféle feloldozást vártak. Nem mentegetőzni akartak, inkább megértetni vagy kimondani azt a belső terhet, amelyet magukkal hordoznak. A legnehezebb része volt a beszélgetéseinknek.

A végszóban írja: egyetlen háború sem tarthat örökké. Ez így van – de az ukrajnai háború ötödik éve tart, az I. és a II. világháború hosszával vetekszik már; és még mindig nem látszik, hogy a végén járnánk. Hogyan látja ön? Mikor lesz egyszer béke Ukrajnában?

Az első években még mertem találgatni, elemezni, hogy meddig tarthat ez a háború. Ma már úgy vagyok vele: tegnap is késő lett volna, ha véget ér.

Túl sok a seb, túl sok a gyötrelem és az elveszített emberi élet.

A helyieket kemény fából faragták. A régió történelme valahogy mindig úgy alakult, hogy a közösségnek újra és újra meg kellett küzdenie a nehézségekkel. Az emberek megtanultak alkalmazkodni, túlélni, csendben viselni a terheket. De most már egyre inkább látni a fáradtságot a tekintetekben. A bizonytalanságot, a lelki kimerültséget, azt az állapotot, amikor az ember már nem is feltétlenül fél, inkább egyszerűen elfárad a folyamatos feszültségben. Hogy pontosan mikor és hogyan lesz vége, azt ma már senki nem meri biztosan megmondani. Az viszont biztos, hogy itt az emberek minden nap ugyanazért imádkoznak, hogy minél hamarabb végre béke legyen.

Nyitókép: illusztráció, ukrajnai katona Bahmut térségében 2024-ben (Anatolii STEPANOV / AFP)