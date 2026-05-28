Az Unió bővítésért felelős biztosa kimondta: Ukrajna jelen helyzetben képtelen csatlakozni az EU-hoz

Nem szavazta meg az ukrán parlament az IMF-reformokat – veszélybe kerültek a nemzetközi segélyek
Az elmaradó reformok miatt akár a nyugati hitelek is késhetnek.
Marta Kos szerint Ukrajna „túl nagy ahhoz, hogy elbukjon”, ezért meg kell változtatni az EU tagfelvételi eljárásait.
Marta Kos, az Európai Unió bővítésért felelős biztosa kimondta, az Unió jelenlegi csatlakozási modellje elavult, ezért nem alkalmas Ukrajna integrációjának előmozdítására sem – írja a Financial Times.
Marta Kos ugyanakkor leszögezte:
a bővítés felgyorsítása elkerülhetetlen, és eljött az ideje, hogy a tagállamok „a szavakról a tettekre térjenek át”.
A reform vitáját Friedrich Merz német kancellár javaslata élezte ki, amely egyfajta „társult tagsági” státuszt vezetne be Ukrajna számára. Ez lehetővé tenné a mélyebb gazdasági és politikai integrációt anélkül, hogy az ország azonnal teljes jogú taggá válna, miközben az EU számára is több időt hagyna a belső reformokra. Bár Volodimir Zelenszkij elnök a javaslatot „tisztességtelennek” tartja, mivel az szavazati jog nélküli részvételt irányoz elő, Brüsszelben egyre többen látják úgy, hogy a fokozatos integráció és a teljesítményalapú csatlakozás ötvözése lehet a kiút.
Kos kitért arra, hogy a jövőben Ukrajna és Moldova csatlakozási folyamatát vélhetően szétválasztják, mivel a két ország eltérő ütemben halad a reformok végrehajtásában. A nyár folyamán megnyíló formális tárgyalások már a két ország egyéni teljesítményére fókuszálnak majd, a verseny pedig objektív szempontok alapján dől el.
Kos kifejtette:
Ukrajna „túl nagy ahhoz, hogy elbukjon”, ezért szerinte a sorsa alapjaiban határozza meg az Unió jövőjét.
A tét szerinte az egész kontinens stabilitása: ha az EU nem képes hatékonyan kezelni az integrációt, azzal teret enged a külső ellenfeleknek, amelyek készséggel használnák ki a blokk gyengeségeit.
„Ha jól csináljuk, egy erős kontinenst építhetünk, amely képes felvenni a harcot azokkal, akik a bukásunkat akarják” – fogalmazott a biztos.
Nyitókép: Armend NIMANI / AFP
