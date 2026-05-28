Ft
Ft
23°C
12°C
Ft
Ft
23°C
12°C
05. 28.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 28.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
unió csatlakozás volodimir zelenszkij marta kos ukrajna

Az Unió bővítésért felelős biztosa kimondta: Ukrajna jelen helyzetben képtelen csatlakozni az EU-hoz

2026. május 28. 10:44

Marta Kos szerint Ukrajna „túl nagy ahhoz, hogy elbukjon”, ezért meg kell változtatni az EU tagfelvételi eljárásait.

2026. május 28. 10:44
null

Marta Kos, az Európai Unió bővítésért felelős biztosa kimondta, az Unió jelenlegi csatlakozási modellje elavult, ezért nem alkalmas Ukrajna integrációjának előmozdítására sem – írja a Financial Times.

Marta Kos ugyanakkor leszögezte: 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

a bővítés felgyorsítása elkerülhetetlen, és eljött az ideje, hogy a tagállamok „a szavakról a tettekre térjenek át”.

A reform vitáját Friedrich Merz német kancellár javaslata élezte ki, amely egyfajta „társult tagsági” státuszt vezetne be Ukrajna számára. Ez lehetővé tenné a mélyebb gazdasági és politikai integrációt anélkül, hogy az ország azonnal teljes jogú taggá válna, miközben az EU számára is több időt hagyna a belső reformokra. Bár Volodimir Zelenszkij elnök a javaslatot „tisztességtelennek” tartja, mivel az szavazati jog nélküli részvételt irányoz elő, Brüsszelben egyre többen látják úgy, hogy a fokozatos integráció és a teljesítményalapú csatlakozás ötvözése lehet a kiút.

Kos kitért arra, hogy a jövőben Ukrajna és Moldova csatlakozási folyamatát vélhetően szétválasztják, mivel a két ország eltérő ütemben halad a reformok végrehajtásában. A nyár folyamán megnyíló formális tárgyalások már a két ország egyéni teljesítményére fókuszálnak majd, a verseny pedig objektív szempontok alapján dől el.

Kos kifejtette: 

Ukrajna „túl nagy ahhoz, hogy elbukjon”, ezért szerinte a sorsa alapjaiban határozza meg az Unió jövőjét.

A tét szerinte az egész kontinens stabilitása: ha az EU nem képes hatékonyan kezelni az integrációt, azzal teret enged a külső ellenfeleknek, amelyek készséggel használnák ki a blokk gyengeségeit.

„Ha jól csináljuk, egy erős kontinenst építhetünk, amely képes felvenni a harcot azokkal, akik a bukásunkat akarják” – fogalmazott a biztos.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Armend NIMANI / AFP

***

 

Összesen 21 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
hidegenhagy
2026. május 28. 11:25
De hát hol van most a tisza igérete és harcos kiállása, hogy ukrajna tag lesz? Elvtársak! Hát hova lett a nagy változás?
Válasz erre
0
0
Haifisch
2026. május 28. 11:25
Igaza van. Térjünk át a szavakról a tettekre. Verjük meg jól ezt a liberálnáci kurvat.
Válasz erre
0
0
pesti051
2026. május 28. 11:23
„Ha jól csináljuk, egy erős kontinenst építhetünk, amely képes felvenni a harcot azokkal, akik a bukásunkat akarják” – fogalmazott a biztos. Nem jól csináljátok, és ezért nem csak az oroszok, az USA, meg Kína akarja a bukásotokat, hanem Európa polgárai is... Akik jól tudnák csinálni, azokat meg kinyírjátok. Szemét egy társaság ma az unió vezérkara.
Válasz erre
0
1
tapir32
2026. május 28. 11:23
Mit nem mond?
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!