05. 28.
csütörtök
hanusi péter illetmény bérfeszültség önkormányzat polgármester Magyar Péter miniszterelnök

Üzentek Magyar Péternek a polgármesterek: átgondolatlan az illetmények csökkentése, feszültségeket okozna

2026. május 28. 09:28

„Az önkormányzati rendszer stabil működéséhez kiszámítható finanszírozásra van szükség” – olvasható a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének közleményében.

A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) a polgármesteri illetmények csökkentésére vonatkozó miniszterelnöki bejelentést átgondolatlan kijelentésnek tartja, és azonnali, érdemi tárgyalásokat kezdeményez a kormányzattal.

A szervezet az MTI-hez szerdán eljuttatott közleményében azt írta, hogy a polgármesteri illetmények Magyar Péter miniszterelnök által bejelentett 2024 előtti szintre történő csökkentése újabb bérfeszültségeket okozna – különösen az ötezer lakos alatti településeken –, miközben a jelenlegi szabályozás a korábban kialakult aránytalanságok jelentős részét rendezte.

Az önkormányzati rendszer stabil működéséhez kiszámítható finanszírozásra és a településvezetők lelkiismeretes, gyakorlatilag folyamatos szolgálatot jelentő munkájának megbecsülésére van szükség”

 – fogalmazott Hanusi Péter, a TÖOSZ elnöke.

Magyar Péter miniszterelnök az RTL-nek adott, szombat este sugárzott interjújában mondta azt, hogy jelentősen csökkenni fog a miniszterelnök, a miniszterek, az országgyűlési képviselők és a polgármesterek fizetése.

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
gullwing
2026. május 28. 11:01
A mi települési polgármesterünk is érintett pedig a tiszaszarra szavazott!🤣🤣🤣🤣 Nyugdíj előtt megkapta ami jár....🤣🤣🤣
NokiNokedli
2026. május 28. 10:05
Sírnak a polgik!
billysparks
2026. május 28. 09:51
" feszültségeket okozna " Ez a cél.
Marcsi
2026. május 28. 09:50
Ötletelünk, pénzt gyűjtünk… Facebookon már megszavazták!? Akkor még két esélyes az ügy….
Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.