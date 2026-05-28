Üzentek Magyar Péternek a polgármesterek: átgondolatlan az illetmények csökkentése, feszültségeket okozna

Kiverte a biztosítékot Márki-Zaynál Magyar Péter húzása: „A populizmus olcsó, de beláthatatlan következményekkel jár”
Márki-Zay Péter keményen kiosztotta a miniszterelnököt, amiért a polgármesterek fizetését is csökkentené a kormány.
„Az önkormányzati rendszer stabil működéséhez kiszámítható finanszírozásra van szükség” – olvasható a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének közleményében.
A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) a polgármesteri illetmények csökkentésére vonatkozó miniszterelnöki bejelentést átgondolatlan kijelentésnek tartja, és azonnali, érdemi tárgyalásokat kezdeményez a kormányzattal.
A szervezet az MTI-hez szerdán eljuttatott közleményében azt írta, hogy a polgármesteri illetmények Magyar Péter miniszterelnök által bejelentett 2024 előtti szintre történő csökkentése újabb bérfeszültségeket okozna – különösen az ötezer lakos alatti településeken –, miközben a jelenlegi szabályozás a korábban kialakult aránytalanságok jelentős részét rendezte.
Az önkormányzati rendszer stabil működéséhez kiszámítható finanszírozásra és a településvezetők lelkiismeretes, gyakorlatilag folyamatos szolgálatot jelentő munkájának megbecsülésére van szükség”
– fogalmazott Hanusi Péter, a TÖOSZ elnöke.
Magyar Péter miniszterelnök az RTL-nek adott, szombat este sugárzott interjújában mondta azt, hogy jelentősen csökkenni fog a miniszterelnök, a miniszterek, az országgyűlési képviselők és a polgármesterek fizetése.
