Üzentek Magyar Péternek a polgármesterek: átgondolatlan az illetmények csökkentése, feszültségeket okozna

A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) a polgármesteri illetmények csökkentésére vonatkozó miniszterelnöki bejelentést átgondolatlan kijelentésnek tartja, és azonnali, érdemi tárgyalásokat kezdeményez a kormányzattal.

A szervezet az MTI-hez szerdán eljuttatott közleményében azt írta, hogy a polgármesteri illetmények Magyar Péter miniszterelnök által bejelentett 2024 előtti szintre történő csökkentése újabb bérfeszültségeket okozna – különösen az ötezer lakos alatti településeken –, miközben a jelenlegi szabályozás a korábban kialakult aránytalanságok jelentős részét rendezte.