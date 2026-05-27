molnár áron fizetés országgyűlési képviselő polgármester Magyar Péter

Lemondással fenyeget az algyői polgármester a bércsökkentési terv miatt

2026. május 27. 08:40

Nemcsak a miniszterelnök és az országgyűlési képviselők, hanem a polgármesterek fizetését is csökkentené Magyar Péter.

Magyar Péter szombaton bejelentette, hogy nemcsak a miniszterelnök és az országgyűlési képviselők, hanem a polgármesterek fizetését is csökkentené. A felvetésre hamar érkezett reakció, Molnár Áron, Algyő polgármestere a Facebook oldalán mondta el álláspontját – írta meg az RTL Híradó.

A polgármester arról beszélt, hogy a fizetésüket korábban az államtitkári bérekhez kötötték, miközben a polgármesteri béreket nem kellett emelni, az államtitkári fizetések viszont szerinte pótlékokkal nőttek. A helyzetet saját példájával is érzékeltette. „Sose panaszkodtam, de volt olyan hónap, amikor elfogyott a polgármesteri fizetés. És legalább egy évig voltam úgy, hogy az intézményeink és a saját cégeink esetében én a negyedik helyezett voltam a fizetés rangsorban” – mondta. Ezt Molnár megalázó helyzetnek nevezte, ugyanakkor felszabadítónak tartotta, amikor a polgármesterek fizetését az átlagbérhez igazították, a település nagysága alapján meghatározott szorzóval.

A polgármester azt mondta, most már talán azt érzi, hogy megbecsülik azt a felelősséget és munkát, amelyet végez.

 Jelen pillanatban, ha jól emlékszem, 1,7 millió bruttó a polgármesteri fizetés

– mondta.

A polgármester hozzátette, hogy a versenyszférában sokan keresnek egymillió forint feletti bruttó bért. Molnár Áron jelezte, hogy ha a kormányzat lecsökkentené az 1,7 millió forintos fizetést, nem vállalná tovább a tisztségét. „Most, ha az történik, hogy kormányzat lecsökkenti ezt az 1,7 millió forintos fizetést (…), akkor bizony őszintén megint odakerülök, hogy én vezetőként, munkáltatóként kevesebbet fogok keresni, mint a munkavállalók, akikért felelősséget vállalok. Hát, én őszinte leszek, én ezt nem fogom csinálni, tehát akkor fölállok, és akkor majd nézek valami mást. Én nem az a polgármester vagyok, aki lopott, csalt, hazudott” – mondta. A polgármester azt is elmondta, hogy nincs más bevétele

Tehát lehet most itt keménykedni, de nem azokkal fogtok kiszúrni kedves tiszások, akikkel igazából kellett volna”

– tette hozzá.

Molnár Áron azt is sérelmezte, hogy a polgármestereket senki sem kérdezte meg az őket érintő változtatásról, és velük sem valamelyik szövetség, sem a kormányzat nem egyeztetett. „Be lehet ezt dobni, de hát akkor most mi változott a Fideszhez képest, ha ugyanígy semmilyen egyeztetés, (…) előzetes kérdés sem született, és már ezen csámcsog azt ország, hogy a polgármesterek mennyit keresnek és miért keresnek ennyit” – tette hozzá.

Nyitókép forrása: Molnár Áron Facebook-oldala

***

Összesen 21 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
ThunderDan
2026. május 27. 10:06
Amúgy ez tényleg vállalhatatlan. NONSZENSZ. Vagy többet fognak a beosztottak keresni, mint a helyettes államtitkár vagy a polgármestern(nem kell részletezni... ilyen kb. a VILÁGON NEM VOLT ÉS NINCS), vagy tovabbgyűrüztetik a csökkentést, ami meg jó eséllyel konkrétan BEDÖNTENÉ AZ ÁLLAMOT. Hurrá. A LEGPROLIBB KOMMENTMEZŐS HŐBÖRGÉS KORMÁNYZATI SZINTRE EMELVE... ÁRADJON!!!444!!!
Obsitos Technikus
2026. május 27. 10:04
Ez a cél egyébként. Egy csomó polgármester lemond, ki lehet jelenteni, hogy nincs értelme fenntartani az önkormányzati rendszert, jöhet a fentről odaültetett tanácstitkárok kora.
ParhuzamosGyuri-Tiszasokat_Dunaba
2026. május 27. 10:02
Tökéletes. Fog jelentkezni vmi Tiszaros analfabéta az állásra igy hamarabb tönkkrebasszák a településeket is. Ezt akarta sok friss szavazó is :D Kozszfera amugy is tiszaros a legtöbbje.
ThunderDan
2026. május 27. 10:01
Poloska: "Góg és DEMAGÓG fia vagyok én..." Avagy ilyen, amikor SEMMI elképzelésem nincs orszagról, világról - mégis politikus, sőt kormányfő vagyok... ... és akkor a SEMMIT mivel töltöm ki? A KOMMENTMEZŐ LEGALJÁNAK LEGPROLIBB HŐBÖRGÉSÉVEL. Lásd Orbánra szabott 8 éves limit (SEHOL a fejlett világban nincs ilyen), nykmasztóan demagóg fizetéscsökkentés (a kontraszelekció és a KORRUPCIÓ melegágya, totális nonszensz).
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!