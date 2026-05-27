Lemondással fenyeget az algyői polgármester a bércsökkentési terv miatt

Magyar Péter szombaton bejelentette, hogy nemcsak a miniszterelnök és az országgyűlési képviselők, hanem a polgármesterek fizetését is csökkentené. A felvetésre hamar érkezett reakció, Molnár Áron, Algyő polgármestere a Facebook oldalán mondta el álláspontját – írta meg az RTL Híradó.

A polgármester arról beszélt, hogy a fizetésüket korábban az államtitkári bérekhez kötötték, miközben a polgármesteri béreket nem kellett emelni, az államtitkári fizetések viszont szerinte pótlékokkal nőttek. A helyzetet saját példájával is érzékeltette. „Sose panaszkodtam, de volt olyan hónap, amikor elfogyott a polgármesteri fizetés. És legalább egy évig voltam úgy, hogy az intézményeink és a saját cégeink esetében én a negyedik helyezett voltam a fizetés rangsorban” – mondta. Ezt Molnár megalázó helyzetnek nevezte, ugyanakkor felszabadítónak tartotta, amikor a polgármesterek fizetését az átlagbérhez igazították, a település nagysága alapján meghatározott szorzóval.