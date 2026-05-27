Lemondással fenyeget az algyői polgármester a bércsökkentési terv miatt

Nemcsak a miniszterelnök és az országgyűlési képviselők, hanem a polgármesterek fizetését is csökkentené Magyar Péter.
Magyar Péter szombaton bejelentette, hogy nemcsak a miniszterelnök és az országgyűlési képviselők, hanem a polgármesterek fizetését is csökkentené. A felvetésre hamar érkezett reakció, Molnár Áron, Algyő polgármestere a Facebook oldalán mondta el álláspontját – írta meg az RTL Híradó.
A polgármester arról beszélt, hogy a fizetésüket korábban az államtitkári bérekhez kötötték, miközben a polgármesteri béreket nem kellett emelni, az államtitkári fizetések viszont szerinte pótlékokkal nőttek. A helyzetet saját példájával is érzékeltette. „Sose panaszkodtam, de volt olyan hónap, amikor elfogyott a polgármesteri fizetés. És legalább egy évig voltam úgy, hogy az intézményeink és a saját cégeink esetében én a negyedik helyezett voltam a fizetés rangsorban” – mondta. Ezt Molnár megalázó helyzetnek nevezte, ugyanakkor felszabadítónak tartotta, amikor a polgármesterek fizetését az átlagbérhez igazították, a település nagysága alapján meghatározott szorzóval.
A polgármester azt mondta, most már talán azt érzi, hogy megbecsülik azt a felelősséget és munkát, amelyet végez.
Jelen pillanatban, ha jól emlékszem, 1,7 millió bruttó a polgármesteri fizetés
– mondta.
A polgármester hozzátette, hogy a versenyszférában sokan keresnek egymillió forint feletti bruttó bért. Molnár Áron jelezte, hogy ha a kormányzat lecsökkentené az 1,7 millió forintos fizetést, nem vállalná tovább a tisztségét. „Most, ha az történik, hogy kormányzat lecsökkenti ezt az 1,7 millió forintos fizetést (…), akkor bizony őszintén megint odakerülök, hogy én vezetőként, munkáltatóként kevesebbet fogok keresni, mint a munkavállalók, akikért felelősséget vállalok. Hát, én őszinte leszek, én ezt nem fogom csinálni, tehát akkor fölállok, és akkor majd nézek valami mást. Én nem az a polgármester vagyok, aki lopott, csalt, hazudott” – mondta. A polgármester azt is elmondta, hogy nincs más bevétele
Tehát lehet most itt keménykedni, de nem azokkal fogtok kiszúrni kedves tiszások, akikkel igazából kellett volna”
– tette hozzá.
Molnár Áron azt is sérelmezte, hogy a polgármestereket senki sem kérdezte meg az őket érintő változtatásról, és velük sem valamelyik szövetség, sem a kormányzat nem egyeztetett. „Be lehet ezt dobni, de hát akkor most mi változott a Fideszhez képest, ha ugyanígy semmilyen egyeztetés, (…) előzetes kérdés sem született, és már ezen csámcsog azt ország, hogy a polgármesterek mennyit keresnek és miért keresnek ennyit” – tette hozzá.
Nyitókép forrása: Molnár Áron Facebook-oldala
