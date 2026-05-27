05. 27.
szerda
M5-ös szeged autópálya budapest

Elesett az egyik legfontosabb autópálya: új menekülőút épülhet Dél-Magyarországon

2026. május 27. 06:13

Az M5-ös mára a túlterheltség szimbólumává vált.

2026. május 27. 06:13
Magyarország egyik legfontosabb autópályája, az M5-ös mára a túlterheltség szimbólumává vált: a Budapest és Szeged közötti szakaszon szinte mindennapossá váltak a torlódások, miközben egyre több súlyos baleset bénítja meg a közlekedést. A Balkán felől érkező tranzitforgalom, a kamionok tömege és a törökországi vendégmunkások szezonális áramlása olyan terhet rak a délkeleti közlekedési folyosóra, amelyet az autópálya már nehezen képes kezelni. A helyzetet tovább súlyosbítja a röszkei határátkelő, ahol csúcsidőszakban napi több tízezer jármű fordul meg, gyakran kilométeres várakozásokat okozva – írja a vg.hu

A számok is jól mutatják az egyensúlytalanságot: az M5-ös Budapesthez közeli szakaszán naponta átlagosan több mint 76 ezer jármű halad át, míg az M6-os autópályán ennek kevesebb mint a fele. A baleseti statisztikák még ennél is riasztóbbak: 

a KSH adatai szerint száz kilométerre vetítve az M5-ösön történik a legtöbb autópályás baleset Magyarországon,

miközben az M6-os az egyik legbiztonságosabb gyorsforgalmi útnak számít. A jelenlegi helyzet így egyszerre jelent közlekedési és biztonsági problémát.

A megoldást egy új déli közlekedési folyosó jelentheti, amely részben levehetné a terhet az M5-ösről. Ennek egyik kulcseleme az M8-as gyorsforgalmi út lehet, amely Kecskemétet kötné össze Dunaújvárossal, később pedig az M7-essel is. A valódi stratégiai változást azonban a szerbiai „Vajdaság Mosolya” autópálya-projekt hozhatja el: a közel 200 kilométeres új gyorsforgalmi folyosó a magyar és a román határ között teremtene új tranzitútvonalat, amely közvetlen kapcsolatot biztosítana a Balkán és Nyugat-Európa között.

A magyar oldalon ehhez több jelentős beruházás is kapcsolódik: épül a mohácsi Duna-híd, fejlesztik a hercegszántói határátkelőt, valamint tervben van az 51-es főút bővítése is. Ha ezek a fejlesztések összehangoltan megvalósulnak, a Balkán felől érkező forgalom egy része az M6-osra terelődhetne át, enyhítve az M5-ös évtizedes túlterheltségét. Ez nemcsak a közlekedési térképet rajzolná át alapjaiban, hanem hosszú idő után valódi stratégiai szerepet adhatna az eddig alulhasznált M6-os autópályának is.

Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
vezker
2026. május 27. 09:16
Rendes utak kellenek, a faszom már belétek! Az autópályák bevételének növelése miatt elhanyagolt első rendű főutakat 30 éve leszarjátok! Menjetek a bús picsába!
hakapeszim
2026. május 27. 08:32
Nem tudom, most milyen a román tranzit. Annó a vesémet lerázta, olyan szar volt az út. Meg kompozni kellett Bechet - ből. Volt, ahol 20 - szal sem lehetett menni, kipattantak a sörök a ládában. Éjjel vakmerőség volt menni.
excan1
2026. május 27. 08:22
Minden autópálya 3 sávosra bővítése elkezdődött, illetve meg lett hirdetve, kivéve az egyik legfontosabb M5.. Még az M3 is, ami az M5-höz képest gyér forgalmú...
Obsitos Technikus
2026. május 27. 08:09 Szerkesztve
És akkor fél év múlva az fog bedugulni. Los Angeles környékén így épültek a 2×18 sávos szörnyek, amikben kétmillió ember ácsorog a dugóban.
