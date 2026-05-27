Elesett az egyik legfontosabb autópálya: új menekülőút épülhet Dél-Magyarországon

miközben az M6-os az egyik legbiztonságosabb gyorsforgalmi útnak számít. A jelenlegi helyzet így egyszerre jelent közlekedési és biztonsági problémát.

A megoldást egy új déli közlekedési folyosó jelentheti, amely részben levehetné a terhet az M5-ösről. Ennek egyik kulcseleme az M8-as gyorsforgalmi út lehet, amely Kecskemétet kötné össze Dunaújvárossal, később pedig az M7-essel is. A valódi stratégiai változást azonban a szerbiai „Vajdaság Mosolya” autópálya-projekt hozhatja el: a közel 200 kilométeres új gyorsforgalmi folyosó a magyar és a román határ között teremtene új tranzitútvonalat, amely közvetlen kapcsolatot biztosítana a Balkán és Nyugat-Európa között.

A magyar oldalon ehhez több jelentős beruházás is kapcsolódik: épül a mohácsi Duna-híd, fejlesztik a hercegszántói határátkelőt, valamint tervben van az 51-es főút bővítése is. Ha ezek a fejlesztések összehangoltan megvalósulnak, a Balkán felől érkező forgalom egy része az M6-osra terelődhetne át, enyhítve az M5-ös évtizedes túlterheltségét. Ez nemcsak a közlekedési térképet rajzolná át alapjaiban, hanem hosszú idő után valódi stratégiai szerepet adhatna az eddig alulhasznált M6-os autópályának is.