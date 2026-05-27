Elesett az egyik legfontosabb autópálya: új menekülőút épülhet Dél-Magyarországon

Óriási a káosz az M5-ösön: kigyulladt egy kamion, már megérkeztek a helyszínre a tűzoltók
Az M7-esen sem jobb a helyzet, ott ugyanis nyolc személykocsi karambolozott.
Magyarország egyik legfontosabb autópályája, az M5-ös mára a túlterheltség szimbólumává vált: a Budapest és Szeged közötti szakaszon szinte mindennapossá váltak a torlódások, miközben egyre több súlyos baleset bénítja meg a közlekedést. A Balkán felől érkező tranzitforgalom, a kamionok tömege és a törökországi vendégmunkások szezonális áramlása olyan terhet rak a délkeleti közlekedési folyosóra, amelyet az autópálya már nehezen képes kezelni. A helyzetet tovább súlyosbítja a röszkei határátkelő, ahol csúcsidőszakban napi több tízezer jármű fordul meg, gyakran kilométeres várakozásokat okozva – írja a vg.hu.
A számok is jól mutatják az egyensúlytalanságot: az M5-ös Budapesthez közeli szakaszán naponta átlagosan több mint 76 ezer jármű halad át, míg az M6-os autópályán ennek kevesebb mint a fele. A baleseti statisztikák még ennél is riasztóbbak:
a KSH adatai szerint száz kilométerre vetítve az M5-ösön történik a legtöbb autópályás baleset Magyarországon,
miközben az M6-os az egyik legbiztonságosabb gyorsforgalmi útnak számít. A jelenlegi helyzet így egyszerre jelent közlekedési és biztonsági problémát.
A megoldást egy új déli közlekedési folyosó jelentheti, amely részben levehetné a terhet az M5-ösről. Ennek egyik kulcseleme az M8-as gyorsforgalmi út lehet, amely Kecskemétet kötné össze Dunaújvárossal, később pedig az M7-essel is. A valódi stratégiai változást azonban a szerbiai „Vajdaság Mosolya” autópálya-projekt hozhatja el: a közel 200 kilométeres új gyorsforgalmi folyosó a magyar és a román határ között teremtene új tranzitútvonalat, amely közvetlen kapcsolatot biztosítana a Balkán és Nyugat-Európa között.
A magyar oldalon ehhez több jelentős beruházás is kapcsolódik: épül a mohácsi Duna-híd, fejlesztik a hercegszántói határátkelőt, valamint tervben van az 51-es főút bővítése is. Ha ezek a fejlesztések összehangoltan megvalósulnak, a Balkán felől érkező forgalom egy része az M6-osra terelődhetne át, enyhítve az M5-ös évtizedes túlterheltségét. Ez nemcsak a közlekedési térképet rajzolná át alapjaiban, hanem hosszú idő után valódi stratégiai szerepet adhatna az eddig alulhasznált M6-os autópályának is.
