Óriási a káosz az M5-ösön: kigyulladt egy kamion, már megérkeztek a helyszínre a tűzoltók

Nyolc személykocsi karambolozott az M7-es autópálya 58-as kilométerénél, Székesfehérvár térségében, a Balaton felé vezető oldalon, az M5-ösön pedig kigyulladt és teljes terjedelmében ég egy kamion – közölte a katasztrófavédelem az MTI-vel szombat délelőtt.

A ráfutásos balesetről azt írták, a műszaki mentést a vármegyeszékhely hivatásos tűzoltói végzik, a helyszínre mentő is érkezett.

A sztráda érintett szakaszán egy sávon halad a forgalom. Az Útinform közlése szerint több kilométeres torlódásra kell számítani.