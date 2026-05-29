Brüsszelből érkezett a figyelmeztetés: úgy tűnik, Magyar Péter már most elfogadta a migrációs paktumot

Még haza sem ért Magyar Péter, de már kopogtatnak nála: hamar eltapsolnák az uniós pénzeket
Karácsony Gergely rögtön lecsapott.
Győri Enikő szerint nem kapunk semmit sem ingyen.
„Magyarország végre hozzájut a neki járó uniós források egy újabb részéhez. Ez alapvetően jó hír, a magyar embereknek és a gazdaságnak szüksége van rá, mi is mindig ezt kértük” – írta pénteken a Facebook-oldalán Győri Enikő.
Elöljáróban fontos rögzíteni a számokat: a nagyságrendileg 20 milliárd eurós kohéziós keretből 12 milliárdot már korábban, az Orbán-kormány alatt megkaptunk.
A mostani bejelentés további 4,2 milliárd felszabadításáról szól, vagyis a teljes keret továbbra sem nyílt meg. Magyarország továbbá, az óriási politikai ellenszél dacára, teljeskörű hozzáféréssel rendelkezett az uniós mezőgazdasági forrásokhoz és a kohéziós pénzek több mint feléhez” – hívta fel rá a figyelmet a Fidesz EP-képviselője, aki azt is hozzátette, hogy „kettős mérce figyelhető meg az alkotmányosság kérdésében is; miközben Brüsszelben a »jogállamiság helyreállítását« és a korrupcióellenes vállalásokat ünneplik, a Bizottság mélyen hallgat arról, mi történik most Magyarországon. A Tisza Párt éppen a magyar alkotmányosság alapjait számolja fel: alkotmány-módosításos politikai tisztogatás zajlik (lásd Sulyok Tamás köztársasági elnök esetét), sérülnek a demokratikus jogok, személyre szabott és visszamenőleges jogalkotás történik (Lex Orbán). A Bizottság korábban ennél sokkal kisebb ügyekben is éles kritikát fogalmazott meg”.
Győri Enikő meglátása szerint az Európai Bizottság sosem szabadít fel forrásokat kőkemény politikai vállalások nélkül. Ezek közül pedig meglátása szerint egy már nyilvánvalóvá is vált, hiszen
a sajtótájékoztatóból egyértelműen kiderült, hogy Magyar Péter elfogadta a migrációs paktumot,
Ezt is ajánljuk a témában
Karácsony Gergely rögtön lecsapott.
Nyitókép: JOHN THYS / POOL / AFP