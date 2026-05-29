Brüsszelből érkezett a figyelmeztetés: úgy tűnik, Magyar Péter már most elfogadta a migrációs paktumot

„Magyarország végre hozzájut a neki járó uniós források egy újabb részéhez. Ez alapvetően jó hír, a magyar embereknek és a gazdaságnak szüksége van rá, mi is mindig ezt kértük” – írta pénteken a Facebook-oldalán Győri Enikő.

Elöljáróban fontos rögzíteni a számokat: a nagyságrendileg 20 milliárd eurós kohéziós keretből 12 milliárdot már korábban, az Orbán-kormány alatt megkaptunk.

A mostani bejelentés további 4,2 milliárd felszabadításáról szól, vagyis a teljes keret továbbra sem nyílt meg. Magyarország továbbá, az óriási politikai ellenszél dacára, teljeskörű hozzáféréssel rendelkezett az uniós mezőgazdasági forrásokhoz és a kohéziós pénzek több mint feléhez” – hívta fel rá a figyelmet a Fidesz EP-képviselője, aki azt is hozzátette, hogy „kettős mérce figyelhető meg az alkotmányosság kérdésében is; miközben Brüsszelben a »jogállamiság helyreállítását« és a korrupcióellenes vállalásokat ünneplik, a Bizottság mélyen hallgat arról, mi történik most Magyarországon. A Tisza Párt éppen a magyar alkotmányosság alapjait számolja fel: alkotmány-módosításos politikai tisztogatás zajlik (lásd Sulyok Tamás köztársasági elnök esetét), sérülnek a demokratikus jogok, személyre szabott és visszamenőleges jogalkotás történik (Lex Orbán). A Bizottság korábban ennél sokkal kisebb ügyekben is éles kritikát fogalmazott meg”.