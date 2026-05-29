Ft
Ft
24°C
9°C
Ft
Ft
24°C
9°C
05. 29.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 29.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tisza Párt Brüsszel Magyarország migrációs paktum Magyar Péter Győri Enikő

Brüsszelből érkezett a figyelmeztetés: úgy tűnik, Magyar Péter már most elfogadta a migrációs paktumot

2026. május 29. 19:32

Győri Enikő szerint nem kapunk semmit sem ingyen.

2026. május 29. 19:32
null

„Magyarország végre hozzájut a neki járó uniós források egy újabb részéhez. Ez alapvetően jó hír, a magyar embereknek és a gazdaságnak szüksége van rá, mi is mindig ezt kértük” – írta pénteken a Facebook-oldalán Győri Enikő.

Elöljáróban fontos rögzíteni a számokat: a nagyságrendileg 20 milliárd eurós kohéziós keretből 12 milliárdot már korábban, az Orbán-kormány alatt megkaptunk.

A mostani bejelentés további 4,2 milliárd felszabadításáról szól, vagyis a teljes keret továbbra sem nyílt meg. Magyarország továbbá, az óriási politikai ellenszél dacára, teljeskörű hozzáféréssel rendelkezett az uniós mezőgazdasági forrásokhoz és a kohéziós pénzek több mint feléhez” – hívta fel rá a figyelmet a Fidesz EP-képviselője, aki azt is hozzátette, hogy „kettős mérce figyelhető meg az alkotmányosság kérdésében is; miközben Brüsszelben a »jogállamiság helyreállítását« és a korrupcióellenes vállalásokat ünneplik, a Bizottság mélyen hallgat arról, mi történik most Magyarországon. A Tisza Párt éppen a magyar alkotmányosság alapjait számolja fel: alkotmány-módosításos politikai tisztogatás zajlik (lásd Sulyok Tamás köztársasági elnök esetét), sérülnek a demokratikus jogok, személyre szabott és visszamenőleges jogalkotás történik (Lex Orbán). A Bizottság korábban ennél sokkal kisebb ügyekben is éles kritikát fogalmazott meg”.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Győri Enikő meglátása szerint az Európai Bizottság sosem szabadít fel forrásokat kőkemény politikai vállalások nélkül. Ezek közül pedig meglátása szerint egy már nyilvánvalóvá is vált, hiszen

a sajtótájékoztatóból egyértelműen kiderült, hogy Magyar Péter elfogadta a migrációs paktumot,

ami rendkívül aggasztó.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: JOHN THYS / POOL / AFP

Összesen 66 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Gintonic68
2026. május 29. 21:17
Rezsicsökkentés eltörlése... 13., 14. havi nyugdíj megszüntetése... Ukrán import tilalom feloldása... . . . . . .stb. .stb.
Válasz erre
0
0
Bastyaelvtars
2026. május 29. 21:16
Annyira élvezetes olvasni a vergődéseteket:))) Toljátok csak, had szórakozzunk:D Egyre kevesebben vagytok. Egy hónap alatt egymillioval csökkent a birkák száma...
Válasz erre
0
1
lemez
2026. május 29. 21:12
Megy az üzlet a celebeknek is.Majka tavaly 721 millio nettó árbevételt könyvelt el.Mehet kaszinózni a kivett 125 millióbol.Szegény poloska hivök.
Válasz erre
0
0
Türelem
2026. május 29. 21:10
Csak tudjátok, a magyar zsidóság többsége nem várja a nemzet gyilkosait -ne a beteg puzsérral foglalkozzatok -, készüljetek a nemzeti ellenállásra....a vezetője nem a a nemzet árulója, a zsoldos, beteg MP....
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!