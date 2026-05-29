Mit jelent a NATO negyedik cikkelye, amit Románia emleget?

Péntek hajnalban egy orosz drón csapódott be egy galaci lakóépületbe, két embert megsebesítve Románia területén. A támadás azért kapott kiemelt figyelmet, mert a sérültek egy NATO-tagállamban, a szövetség területén szenvedtek sérüléseket. Bár ez az első ilyen eset, a lap szerint a román lakosság számára korántsem ismeretlen jelenség az orosz–ukrán háború átterjedése a határ túloldaláról.

A NATO számára is figyelmeztető jel lehet a legutóbbi drónincidens.

Kelet-Románia lakói már évek óta rendszeresen találkoznak a háború közelségének jeleivel. A román védelmi minisztérium adatai alapján 2022 februárja, vagyis az orosz invázió kezdete óta ez volt a huszonnyolcadik hivatalosan nyilvántartott légtérsértés. A hatóságok szerint orosz drónok vagy azok roncsai legalább negyvenhét alkalommal zuhantak román területre, sok esetben lakott övezetekben.