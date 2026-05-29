Szeged Veszprém döntő kézilabda

Maratoni csatát hozott a magyar El Clásico első felvonása

2026. május 29. 21:05

A férfi kézilabda NB I döntőjének első mérkőzését az alapszakaszgyőztes otthonában rendezték. A Veszprém–Szeged-rangadó ezúttal sem okozott csalódást.

Nagy Péter

Mindössze harminchét másodpercet kellett várni, hogy kiderüljön, mennyire lesz pikáns a Veszprém–Szeged a férfi kézilabda NB I bajnoki döntőjének első mérkőzésén. A francia Jérémy Toto megmozdulásából (és kiállításából) arra lehet következtetni, hogy ezúttal sem ölelik majd keblükre egymást a felek, de az igazán vérre menő csata elmaradt a folytatásban – egy ideig.

Veszprém–Szeged
Veszprém–Szeged: Bánhidi Bence (fehér) 5 találatig jutott a döntő első mérkőzésén, de csapata kétgólos hátrányból várja a folytatást

Azt ugyan nem állítanánk, hogy a szegediek alárendelt szerepet játszottak a félidő első felében, de a veszprémiek érezhetően más hőfokon égtek. Az első nyolc percben egyébként semmi jel nem utalt arra, hogy kinyílhat az olló, de egy 9–3-as hazai rohammal viszonylag – és a meccs ezen szakaszában meglepően – nagy előny alakult ki az Építők javára (14–8). 

A közönség tombolt, Ligetvári Patrik pedig erődemonstráció gyanánt felkapta a több mint két méter magas Imanol Garciandiát.  

Ám ahelyett, hogy megroppant volna a csongrádi együttes, Michael Apelgren időkérését követően elkezdte ledolgozni a hátrányát. Pedig Bánhidi Bencééknek a megszokottal ellentétben nem ment a hét a hat elleni játék, a kispadról jéghidegen beszálló Fazekas Máté például rögtön belehibázott a figurába, és a kapuból sem jött a támogatás (a házigazdáknál ugyanez volt a helyzet). A már említett Garciandia triplájával az OTP-Bank Pick Szeged mégis visszahozta magát a találkozóba, amely ismét nyílt lett. Marin Jelinic góljával már csak egy volt közte, amikor megrázta magát a One Veszprém és ismét visszavette az irányítást az első játékrészt 8/8-as mutatóval záró Hugo Descat vezérletével. Mivel Yanis Lenne is hibátlanul teljesített (4/4), így a bakonyi szélsők remek első harminc percet produkáltak. Az eredményjelző a szünetben 19–17-et mutatott.

Veszprém–Szeged: a magyar El Clásico ezúttal sem okozott csalódást

Úgy tűnt, a fordulás után Thobias Thulin elkapja a fonalat, a svéd védéseit kihasználva pedig hamar utolérte riválisát a ritmust váltó Szeged (20–20). Ezek a pillanatok nem a védekezésről szóltak, és ebből a vendégek jöhettek volna ki jobban, ám az egyébként biztos kezű izlandi irányítójuk, a hamarosan Barcelonába költöző Janus Smárason kulcsmomentumban rontott. A veszprémieknek pedig nem kellett több, a parádézó Descat-hoz ráadásul Luka Cindric is felzárkózott, akinek még arra is maradt ereje, hogy a nézőket is tűzben tartsa.

A végjátékra háromgólos hazai előnnyel fordultunk rá, ami annyira töredezett volt az egyre durvább szabálytalanságok és a sok videózás miatt, hogy gyakorlatilag élvezhetetlen lett.

Ez azonban egyáltalán nem zavarta a 42. életévében járó Mikler Rolandot, aki egy ponton lehúzta a rolót. 

58:29-nél így a mínusz egyért (37–36) támadhatott a Szeged, s mivel Garciandia viszonylag gyorsan betalált Xavi Pascual időkérését követően, a csongrádiak joggal reménykedhettek, hogy lesz még egy akcióra idejük. De Descat egyszerűen képtelen volt hibázni, így a két győztes meccsig tartó párharc első, maratoni felvonását (közel 2 óráig tartott) a One Veszprém nyerte (38–36).

A két csapat 208. egymás elleni mérkőzésén 57 szegedi siker és nyolc döntetlen mellett 143. alkalommal győztek a veszprémiek. Folytatás kedden, Szegeden.

Fotók: MTI/Vasvári Tamás

 

