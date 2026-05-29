Maratoni csatát hozott a magyar El Clásico első felvonása

Mindössze harminchét másodpercet kellett várni, hogy kiderüljön, mennyire lesz pikáns a Veszprém–Szeged a férfi kézilabda NB I bajnoki döntőjének első mérkőzésén. A francia Jérémy Toto megmozdulásából (és kiállításából) arra lehet következtetni, hogy ezúttal sem ölelik majd keblükre egymást a felek, de az igazán vérre menő csata elmaradt a folytatásban – egy ideig.

Veszprém–Szeged: Bánhidi Bence (fehér) 5 találatig jutott a döntő első mérkőzésén, de csapata kétgólos hátrányból várja a folytatást

Azt ugyan nem állítanánk, hogy a szegediek alárendelt szerepet játszottak a félidő első felében, de a veszprémiek érezhetően más hőfokon égtek. Az első nyolc percben egyébként semmi jel nem utalt arra, hogy kinyílhat az olló, de egy 9–3-as hazai rohammal viszonylag – és a meccs ezen szakaszában meglepően – nagy előny alakult ki az Építők javára (14–8).