Visszavonul a magyar válogatott játékos, a Fradi a Balaton partján értesült az ETO bajnoki címéről

A Győri Audi ETO KC megvédte címét a női kézilabda NB I-ben, az ezüstérem pedig az utolsó forduló eredményétől függetlenül a Ferencvárosé lesz.
Az idényben már kupagyőztes Győr azzal a tudattal érkezett Debrecenbe, hogy a két pont begyűjtése esetén megszerzi 19. bajnoki címét. A nagy tempó mellett sok volt a hiba a rangadó korai szakaszában, amelyen négygólos sorozattal 10–5-re ellépett az ETO.
Innen egyre közelítettek a hajdúságiak, ám a második játékrészben 15–15-ről egy újabb négyes szériával akkora előnyt dolgozott ki a Győr, amellyel már gazdálkodni tudott a végső dudaszóig, így 26–23-ra győzött a harmadik helyen záró DVSC vendégeként.
A mérkőzés után a felek DVSC korábbi magyar válogatott játékosát, az ETO-val kétszeres Bajnokok Ligája-győztes Hornyák Dórát búcsúztatták, aki az idény végén befejezi aktív sportolói pályafutását – derül ki a debreceni klubhonlap beszámolójából.
Az újfent másodikként végző FTC 35–22-re nyert a NEKA ellen Balatonbogláron. A Ferencváros pontszámban matematikailag még utolérheti a tabellán az ETO-t, de meg már nem előzheti az egymás elleni eredmények miatt.
A Győr két hét múlva a BL budapesti négyes döntőjében lesz érdekelt, melynek első napján a francia Bresttel találkozik, míg a másik elődöntőt a szintén francia Metz és a román CSM Bucuresti vívja egymással.
(MTI / Mandiner)
Nyitókép: gyorietokc.hu