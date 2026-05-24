Ft
Ft
27°C
13°C
Ft
Ft
27°C
13°C
05. 24.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 24.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
női kézilabda NB I Fradi DVSC Ferencváros Győri ETO kézilabda FTC

Visszavonul a magyar válogatott játékos, a Fradi a Balaton partján értesült az ETO bajnoki címéről

2026. május 24. 22:01

Debrecenben is nyert, így a Győri ETO megvédte címét a női kézilabda-bajnokságban. A második helyen a Ferencváros végez, amely vasárnap Balatonbogláron győzött.

2026. május 24. 22:01
null

A Győri Audi ETO KC megvédte címét a női kézilabda NB I-ben, az ezüstérem pedig az utolsó forduló eredményétől függetlenül a Ferencvárosé lesz.

Győri ETO, Ferencváros, Fradi, FTC, kézilabda, női kézilabda NB I, NEKA
A Ferencváros tizenhárom gólos győzelmet aratott idegenben a NEKA ellen (Fotó: fradi.hu)

Az idényben már kupagyőztes Győr azzal a tudattal érkezett Debrecenbe, hogy a két pont begyűjtése esetén megszerzi 19. bajnoki címét. A nagy tempó mellett sok volt a hiba a rangadó korai szakaszában, amelyen négygólos sorozattal 10–5-re ellépett az ETO.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Innen egyre közelítettek a hajdúságiak, ám a második játékrészben 15–15-ről egy újabb négyes szériával akkora előnyt dolgozott ki a Győr, amellyel már gazdálkodni tudott a végső dudaszóig, így 26–23-ra győzött a harmadik helyen záró DVSC vendégeként.

A mérkőzés után a felek DVSC korábbi magyar válogatott játékosát, az ETO-val kétszeres Bajnokok Ligája-győztes Hornyák Dórát búcsúztatták, aki az idény végén befejezi aktív sportolói pályafutását – derül ki a debreceni klubhonlap beszámolójából.

Hornyák Dóra harmincnégy évesen fejezi be a pályafutását (Fotó: dvsckezilabda.hu)

Az újfent másodikként végző FTC 35–22-re nyert a NEKA ellen Balatonbogláron. A Ferencváros pontszámban matematikailag még utolérheti a tabellán az ETO-t, de meg már nem előzheti az egymás elleni eredmények miatt.

A Győr két hét múlva a BL budapesti négyes döntőjében lesz érdekelt, melynek első napján a francia Bresttel találkozik, míg a másik elődöntőt a szintén francia Metz és a román CSM Bucuresti vívja egymással.

(MTI / Mandiner)

Nyitókép: gyorietokc.hu 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!