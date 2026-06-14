Újabb óriási meglepetés: a vb eddigi legnagyobb védése is kellett, Arda Gülerék beragadtak a rajton (VIDEÓ)

Megfricskázták a kenguruk az esélyesebbnek tartott törököket a rajton: az ausztrál válogatott 2–0-s győzelmet aratott Törökország felett a tengerentúli labdarúgó-világbajnokság D-csoportjában. A vancouveri összecsapáson az európai együttes hiába játszott óriási fölényben, s próbálkozott közel harminc alkalommal, nem tudta bevenni a vb eddigi legnagyobb védését is bemutató Patrick Beach kapuját. Óriási meglepetés az Ausztrália–Törökország végeredménye.

Ausztrália–Törökország: meddő török fölény

A kezdő sípszótól kezdve a Vincenzo Montella szövetségi kapitány vezette törökök futballoztak mezőnyfölényben, az ausztrálok tudatosan adták át a területet riválisuknak, és gyors kontrákra rendezkedtek be. A tervük a 27. percben be is jött, ugyanis Arda Güler helyzete után tíz másodperccel már egy hosszú indítás ment Irankunda irányába, aki két török védőt is lefutott, majd higgadtan passzolt a jobb alsó sarokba.