A videóbíró ezúttal is segített az argentinoknak: a hosszabbításban gyűrték le a svájciakat

A címvédő argentin válogatott csaknem egy órán keresztül emberelőnyben játszva, hosszabbítás után 3–1-re legyőzte a svájci csapatot a labdarúgó-világbajnokság Kansas Cityben rendezett negyeddöntőjében.

Az argentinok az első helyzetükből betaláltak, Alexis Mac Allister bal oldali szöglet után fejjel volt eredményes a 10. percben.