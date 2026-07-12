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A videóbíró ezúttal is segített az argentinoknak: a hosszabbításban gyűrték le a svájciakat

2026. július 12. 06:43

Svájc tíz emberrel is kicsikarta a hosszabbítást, a tizenegyesekig azonban nem tudott ezúttal eljutni.

2026. július 12. 06:43
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A címvédő argentin válogatott csaknem egy órán keresztül emberelőnyben játszva, hosszabbítás után 3–1-re legyőzte a svájci csapatot a labdarúgó-világbajnokság Kansas Cityben rendezett negyeddöntőjében.

Az argentinok az első helyzetükből betaláltak, Alexis Mac Allister bal oldali szöglet után fejjel volt eredményes a 10. percben.

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Később azonban a kényelmes játszadozásuk megbosszulta magát, mert Dan Ndoye a 67. percben egyenlített.

A svájciak gólját követően azonban Breel Embolo eljátszotta, hogy ellenfele szabálytalankodott vele szemben, amely után megkapta a második sárga lapját, így a pirosat is.

A csaknem egy órán keresztül emberelőnyben játszó címvédő végül Julián Álvarez 112., illetve Lautaro Martínez 121. percben szerzett góljával jutott tovább.

Argentína július 15-én szerdán – közép-európai idő szerint – 21 órakor Angliával játszik az atlantai elődöntőben. Egy nappal korábban pedig Franciaország csap össze Spanyolországgal a döntőért.

(MTI/Mandiner)

Nyitókép forrása: Odd ANDERSEN / AFP

 

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