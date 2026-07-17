Milei szerint Argentína „egyre közelebb kerül” a Falkland-szigetek visszaszerzéséhez

– írta.

Megjegyzései Marc Zell, az amerikai Republikánus Párt izraeli szervezetének elnöke által közzétett bejegyzésre érkeztek, amelyben sürgette a Trump-kormányzatot, hogy gondolja át a Falkland-szigetekkel kapcsolatos régóta fennálló amerikai politikát, és támogassa Argentína szuverenitási igényét.

A szerdai világbajnoksági elődöntő során az argentin játékosok kibontottak egy transzparenst, amelyen az állt: „Las Malvinas son Argentinas” („A Falkland-szigetek argentinok”), miután legyőzték Angliát.

Peter Kyle brit üzleti miniszter teljesen helytelennek nevezte a gesztust, és felszólította a FIFA-t, hogy vizsgálja ki az ügyet, míg Keir Starmer miniszterelnök szóvivője kijelentette: