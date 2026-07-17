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fegyelmi eljárás fifa argentína javier milei falkland szigetek

Milei szerint Argentína „egyre közelebb kerül” a Falkland-szigetek visszaszerzéséhez

2026. július 17. 13:56

A FIFA fegyelmi eljárás megindítását fontolgatja, miután az argentin csapat győzelmet követő transzparense újra felizzította a több évtizedes szuverenitási vitát.

2026. július 17. 13:56
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Javier Milei argentin elnök csütörtökön kijelentette, hogy kormánya „napról napra közelebb kerül” a Falkland-szigetek feletti szuverenitás visszaszerzéséhez, ezzel tovább fokozva azt a diplomáciai vitát, amely az Argentína által a hét elején Anglia ellen elért, politikailag is nagy horderejű világbajnoki győzelemből fakadt – írja a Politico. 

Az X-en írt bejegyzésében Milei gúnyt űzött Nagy-Britannia reakciójából az albicelestesek mérkőzés utáni ünneplésére. 

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„Míg egyesek egy végzetesen egyidegsejtes tinédzserhez méltó hisztériával vannak elfoglalva, mi diplomáciai úton napról napra közelebb kerülünk a Malvinas-szigetek, a Georgia-szigetek, a Déli-Sandwich-szigetek és a környező tengeri területek visszaszerzéséhez”

 – írta.

Megjegyzései Marc Zell, az amerikai Republikánus Párt izraeli szervezetének elnöke által közzétett bejegyzésre érkeztek, amelyben sürgette a Trump-kormányzatot, hogy gondolja át a Falkland-szigetekkel kapcsolatos régóta fennálló amerikai politikát, és támogassa Argentína szuverenitási igényét.
A szerdai világbajnoksági elődöntő során az argentin játékosok kibontottak egy transzparenst, amelyen az állt: „Las Malvinas son Argentinas” („A Falkland-szigetek argentinok”), miután legyőzték Angliát.

Peter Kyle brit üzleti miniszter teljesen helytelennek nevezte a gesztust, és felszólította a FIFA-t, hogy vizsgálja ki az ügyet, míg Keir Starmer miniszterelnök szóvivője kijelentette: 

„Lehet, hogy a világbajnokság nem a miénk, de a Falkland-szigetek határozottan azok.”

A mérkőzés előtt Victoria Villarruel argentin alelnök úgy jellemezte Nagy-Britanniát, mint „bitorló kalózokat”.

A FIFA csütörtökön közölte, hogy független fegyelmi bizottsága áttekinti a mérkőzésről készült jelentéseket és az eset körülményeit, mielőtt döntést hozna a fegyelmi eljárás megindításáról. Az argentin labdarúgó-szövetséget 2014-ben pénzbírsággal sújtották, miután ugyanezt a szlogent mutatták be egy Szlovénia elleni barátságos mérkőzés előtt.

A Falkland-szigetek – amelyeket Argentínában Malvinas néven ismernek – évtizedek óta egy szuverenitási vita középpontjában állnak. Nagy-Britannia és Argentína 1982-ben rövid háborút vívott a dél-atlanti szigetcsoportért, amelynek eredményeként London megtartotta az irányítást a szigetek felett. Milei egyúttal védelmébe vette az argentin játékosokat is, és a transzparensüket a nemzeti érzés jogos kifejezésének nevezte.

 „A Malvinas-szigetek argentin, vissza fogjuk szerezni őket, és ezt diplomáciai úton fogjuk megtenni”

 – nyilatkozta az elnök a Radio El Observador rádiónak.

Alig egy nappal korábban Milei még arra szólította fel az argentinokat, hogy ne keverjék össze a labdarúgást a szuverenitási vitával, és ilyen megnyilvánulásokat „olcsó hazafias gesztusoknak” minősített.

Nyitókép: Fabrice COFFRINI / AFP

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Összesen 40 komment

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bakafant-28
2026. július 17. 15:27
Az 1982-s Nagy-Britannia köszönőviszonyban sincs a jelenlegivel..Már a városaikat is elfoglalták a makákók/páviánok...Pont a Falklandok miatt fognak a sarkukra állni...
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Karvaly
2026. július 17. 15:22
Fura dolgok ezek - én azt hittem, első körben az ott lakó embereket kérdezik meg, hogy melyik országhoz akarnak tartozni, vagy esetleg az önállóságot választják. És ez Grönland számára sem túl sok jót jelent.
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sanyago
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2026. július 17. 14:57 Szerkesztve
Ahogy kormányválságról kormányválságra bukdácsol, és gyengül Anglia, úgy nő meg a pofája az argentínoknak. Az biztos, hogy most nincs Angliának Margareth Thatcher szintű politikusa, aki akár erőszakkal megvédi a szigeteket.
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Gubbio
2026. július 17. 14:31
Az angolok hozzák rendbe saját házatájukat, ne más országokban és földrészeken keressenek maguknak virtuális befolyást. Semmi közük Dél-Amerikához! Egész Nagy-Britannia egy szellemi-fizikai disznóól - maguk tehetnek róla. A Birodalom visszavág!
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