Trump új szövetségest nyerhet Latin-Amerikában: katonai készültség mellett tartják meg a sorsdöntő választásokat

Kolumbiában május 31-én, vasárnap tartják az elnökválasztás első fordulóját, amelyet több elemző és hírügynökség is Gustavo Petro leköszönő elnök politikájáról szóló népszavazásként értelmez. A BBC és az AP beszámolói szerint ugyanakkor egyik jelölt sem számíthat abszolút többségre a mai nap folyamán, ezért nagy valószínűséggel június 21-én második fordulóra is sor kerül.

Gustavo Petro, leköszönő elnök

A BBC emlékezetet arra, hogy a voksolás hónapokkal azután zajlik, hogy Gustavo Petro szélsőbaloldali elnök és Donald Trump amerikai elnök között újabb nyilvános konfliktus bontakozott ki több kérdésben, köztük a kábítószer-kereskedelem és az amerikai befolyás latin-amerikai szerepe miatt. A választás tétje ezért túlmutat Kolumbia belpolitikáján: az eredmény meghatározhatja, milyen irányba mozdul el az ország külpolitikája, illetve milyen viszonyt alakít ki Washingtonnal.