abelardo de la espriella Gustavo Petro Latin-Amerika Kolumbia Donald Trump Egyesült Államok elnökválasztás

Trump új szövetségest nyerhet Latin-Amerikában: katonai készültség mellett tartják meg a sorsdöntő választásokat

2026. május 31. 19:43

Kolumbia geopolitikai orientációjáról, valamint a drogkartellek és fegyveres csoportok elleni fellépés módjáról és Gustavo Petro szélsőbaloldali politikájáról is szól a vasárnapi voksolás.

Kolumbiában május 31-én, vasárnap tartják az elnökválasztás első fordulóját, amelyet több elemző és hírügynökség is Gustavo Petro leköszönő elnök politikájáról szóló népszavazásként értelmez. A BBC és az AP beszámolói szerint ugyanakkor egyik jelölt sem számíthat abszolút többségre a mai nap folyamán, ezért nagy valószínűséggel június 21-én második fordulóra is sor kerül.

Gustavo Petro, leköszönő elnök
Forrás: Luis ACOSTA / AFP

A BBC emlékezetet arra, hogy a voksolás hónapokkal azután zajlik, hogy Gustavo Petro szélsőbaloldali elnök és Donald Trump amerikai elnök között újabb nyilvános konfliktus bontakozott ki több kérdésben, köztük a kábítószer-kereskedelem és az amerikai befolyás latin-amerikai szerepe miatt. A választás tétje ezért túlmutat Kolumbia belpolitikáján: az eredmény meghatározhatja, milyen irányba mozdul el az ország külpolitikája, illetve milyen viszonyt alakít ki Washingtonnal.

A kolumbiai alkotmány nem teszi lehetővé Gustavo Petro ismételt újraválasztását, ezért a leköszönő államfő a hozzá hasonló elveket valló párttársát, Iván Cepedát (Történelmi Szövetség – Pacto Histórico) támogatja a küzdelemben. A BBC szerint a szenátor jelenleg a közvélemény-kutatások élén áll, legfőbb kihívója pedig a jobboldali Abelardo de la Espriella (A Haza Védelmezői – Defensores de la Patria). A verseny harmadik jelentős szereplője a mérsékelt jobbközép színekben politizáló Paloma Valencia (Demokratikus Közép – Centro Democrático; ők végül nem María Fernanda Cabalt indították a megmérettetésen).

Iván Cepeda, a legesélyesebb baloldali jelölt
Forrás: Rodrigo BUENDIA / AFP

Béketárgyalások vagy kemény fellépés a bűnözők ellen?

Az AP szerint a választás egyik központi kérdése az, hogyan kezelje az ország az újra erősödő fegyveres erőszakot. A voksolás tíz évvel azután zajlik, hogy Kolumbia történelmi békemegállapodást kötött a FARC kommunista gerillaszervezettel, ám az elmúlt években ismét romlott a közbiztonsági helyzet.

A BBC emlékeztet: Cepeda Petro úgynevezett „teljes béke” politikáját folytatná, amely tárgyalásos úton próbálta rendezni a drogkereskedelemben érintett fegyveres csoportokkal fennálló konfliktusokat. A folyamat azonban több helyen megakadt, miközben az erőszak újra fellángolt.

Az AP szerint ezzel szemben Abelardo de la Espriella és Paloma Valencia egyaránt keményebb fellépést ígér a fegyveres szervezetekkel szemben.

Abelardo de la Espriella, a markánsan jobboldali kihívó
Forrás: JOAQUIN SARMIENTO / AFP

De la Espriella nyíltan hivatkozik a salvadori modellre, és azt vallja, hogy

az államnak „vasököllel” kell fellépnie a bűnszervezetek ellen.

A kampány feszült légkörben zajlott. Az AP felidézi, hogy tavaly meggyilkolták Miguel Uribe Turbay konzervatív elnökjelöltet, míg a BBC szerint

a választás napján egy dróntámadás miatt még egy szavazóhelyiséget is át kellett helyezni.

A választások biztosítására a védelmi minisztérium 408 ezer katonát és rendőrt vezényelt ki.

Geopolitikai irányváltás jöhet

A választás nemcsak Kolumbia, hanem egész Latin-Amerika számára fontos üzenetet hordozhat. Az AP szerint a régióban egyre több ország fordul el a baloldali politikától, és egyre nagyobb támogatottságot élveznek a kemény biztonságpolitikai megoldásokat ígérő vezetők.

A BBC szerint a két jobboldali jelölt helyreállítaná Kolumbia szoros biztonsági együttműködését az Egyesült Államokkal.

De la Espriella nyíltan csodálatát fejezte ki

  • Donald Trump,
  • Javier Milei argentin elnök és
  • Nayib Bukele salvadori államfő iránt.

Cepeda ezzel szemben Petro álláspontját követve azt hangsúlyozza, hogy Kolumbia nem válhat az Egyesült Államok „hűbéres államává”.

Paloma Valencia, a jobbközép reménysége
Forrás: Jaime SALDARRIAGA / AFP

Az AP idézi Juan Acevedo szociológust, aki szerint a választás jelentősége túlmutat az ország határain:

A mai választás nemcsak számunkra fontos, hanem egész Latin-Amerika számára. Aki itt győz, az megmutatja a régiónak, hogy folytatódnak-e a progresszív politikák, vagy ismét jobbra fordul a politika.”

A BBC és az AP egyaránt arra számít, hogy egyik jelölt sem szerzi meg az első fordulóban szükséges 50 százalékot, így a döntés várhatóan a június 21-i második fordulóban születik meg.

***

Fotó: Abelardo de la Espriella – JOAQUIN SARMIENTO / AFP

 

