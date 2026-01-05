Ft
01. 05.
hétfő
grönland kolumbia Venezuela kuba egyesült államok donald trump

Trump a fél világot bekebelezné? Kuba és Kolumbia is célkeresztbe került – Grönland sem lehet nyugodt

2026. január 05. 10:47

Trump szerint Kuba a bukás szélén áll, Kolumbia vezetése sem maradhat sokáig és Grönlandra is igényt tart az Egyesült Államok.

2026. január 05. 10:47
null

Donald Trump amerikai elnök vasárnap éles kijelentésekkel fokozta a feszültséget Latin-Amerikában. Az elnök szerint Kuba kormánya a közeljövőben összeomolhat, miközben nyílt fenyegetést intézett Kolumbia elnöke felé is – számolt be a Politico.

Az Air Force One fedélzetén, Washingtonba visszatérve Trump kevesebb mint 48 órával azután nyilatkozott, hogy az amerikai hadsereg különleges műveletet hajtott végre Caracasban, amelynek során elfogták Nicolás Maduro venezuelai elnököt és feleségét.

Trump úgy fogalmazott, hogy Kuba „az összeomlás szélén áll” és szerinte az ország elsősorban Venezuela gazdasági támogatása miatt tudott fennmaradni.

Bár azt elnök elutasította annak lehetőségét, hogy az Egyesült Államok katonai erővel gyorsítaná fel a kubai kormány bukását, kijelentései egyértelművé tették: kormánya rendszerváltásra számít, sőt, nyíltan reménykedik is benne.

Trump élesen bírálta Kolumbia elnökét, Gustavo Petrót is, aki nyilvánosan elítélte az Egyesült Államok venezuelai akcióját. 

Az amerikai elnök Kolumbiát súlyos problémákkal küzdő országnak nevezte, és azt sugallta, hogy Petro elnöksége nem tart majd sokáig.

A külpolitikai feszültséget tovább növelte, hogy Trump ismét felvetette Grönland annektálásának lehetőségét. Néhány órával azután, hogy a dán miniszterelnök határozottan elutasította ezt az elképzelést, Trump kijelentette: 

az Egyesült Államoknak nemzetbiztonsági okokból szüksége van a dán autonóm területre, és szerinte ez Európa érdekeit is szolgálná.

Trump nyilatkozatai újabb kérdéseket vetnek fel az Egyesült Államok külpolitikai irányváltásával kapcsolatban, miközben a venezuelai események következményei továbbra is kiszámíthatatlanok a térség és a globális politika számára.

Nyitókép: Jim WATSON / AFP

Agricola
2026. január 05. 11:35
Viszont tény, hogy az Egyesült Államoban százezreket pusztítanak el a drogok, forgalmazásuk növeli a bűnelkövetők számát, a drogokat pedig független államokban termelik, melyek vezetése hallgatólagosan/tevőlegesen támogatja ezt az exportot. Az ENSZ szervezete pedig nem képes véget vetni ennek a káros helyzetnek, mely az Egyesült Államokat veszélyezteti. Dolce far niente olasz kifejezés, jelentése: édes semmittevés. Ez lenne a helyes megközelítése a problémának? A gordiuszi csomó története is arra utal, hogy fegyveres erővel a legbonyolutabb problémák is megoldhatók. A görög legenda arról szólt, hogy aki ki tudja bontani a híres csomót, az lesz Ázsia ura. Nagy Sándor i. e. 333-ban hódító hadjáratában megérkezett Gordionba, ami ekkor a perzsa birodalom része volt, és hosszas gondolkodás után egy kardvágással a csomót "megoldotta". A következő éjjel mennydörgés és villámlás jelezte Zeusz elégedettségét, és Nagy Sándor a következő években meghódította Ázsiát a nagy folyókig.
Válasz erre
2
0
bannedop03-2
2026. január 05. 11:35
Először csak Deutsch Tomi pénztárcája érzi meg hogy drágább lett a kóla, majd az egész világ retteghet Orange Daddy ámokfutásaitól. A hanyatló liberalizmus korszakát felváltja a 24 óra alatti békecsinálások időszaka. Lassan a fogadóirodáknál fogadni lehet, hogy kik lesznek, akiket az amcsik ad hoc megszórnak bombával. Irán és Venezuela már megvolt, de ez nem jelent mentességet nekik sem.
Válasz erre
0
3
auditorium
•••
2026. január 05. 11:28 Szerkesztve
Nem "bekebelezné" Tr. a "fél világot" hanem normalizálná a béke és a fejlődés reményében, amire elődjének 4 éven keresztül nem volt ereje.
Válasz erre
2
0
Agricola
2026. január 05. 11:27
Gyakorlatban létező fogalom "a lex fortissimum", vagyis az erősebb joga. Arany János: CIVILIZÁCIÓ című versében így gondolta: Ezelőtt a háborúban Nem követtek semmi elvet, Az erősebb a gyengétől Amit elvehetett, elvett. Most nem úgy van. A világot Értekezlet igazgatja: S az erősebb ha mi csinyt tesz, Összeűl és - helybehagyja.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!