Trump a fél világot bekebelezné? Kuba és Kolumbia is célkeresztbe került – Grönland sem lehet nyugodt

Már most érezni a venezuelai hatást: zuhanóban vannak az olajárak – Trumpot tapsolhatja a világ
Napi több százezer hordó venezuelai olaj is visszajuthat a piacra egy éven belül.
Trump szerint Kuba a bukás szélén áll, Kolumbia vezetése sem maradhat sokáig és Grönlandra is igényt tart az Egyesült Államok.
Donald Trump amerikai elnök vasárnap éles kijelentésekkel fokozta a feszültséget Latin-Amerikában. Az elnök szerint Kuba kormánya a közeljövőben összeomolhat, miközben nyílt fenyegetést intézett Kolumbia elnöke felé is – számolt be a Politico.
Az Air Force One fedélzetén, Washingtonba visszatérve Trump kevesebb mint 48 órával azután nyilatkozott, hogy az amerikai hadsereg különleges műveletet hajtott végre Caracasban, amelynek során elfogták Nicolás Maduro venezuelai elnököt és feleségét.
Trump úgy fogalmazott, hogy Kuba „az összeomlás szélén áll” és szerinte az ország elsősorban Venezuela gazdasági támogatása miatt tudott fennmaradni.
Bár azt elnök elutasította annak lehetőségét, hogy az Egyesült Államok katonai erővel gyorsítaná fel a kubai kormány bukását, kijelentései egyértelművé tették: kormánya rendszerváltásra számít, sőt, nyíltan reménykedik is benne.
Trump élesen bírálta Kolumbia elnökét, Gustavo Petrót is, aki nyilvánosan elítélte az Egyesült Államok venezuelai akcióját.
Az amerikai elnök Kolumbiát súlyos problémákkal küzdő országnak nevezte, és azt sugallta, hogy Petro elnöksége nem tart majd sokáig.
A külpolitikai feszültséget tovább növelte, hogy Trump ismét felvetette Grönland annektálásának lehetőségét. Néhány órával azután, hogy a dán miniszterelnök határozottan elutasította ezt az elképzelést, Trump kijelentette:
az Egyesült Államoknak nemzetbiztonsági okokból szüksége van a dán autonóm területre, és szerinte ez Európa érdekeit is szolgálná.
Trump nyilatkozatai újabb kérdéseket vetnek fel az Egyesült Államok külpolitikai irányváltásával kapcsolatban, miközben a venezuelai események következményei továbbra is kiszámíthatatlanok a térség és a globális politika számára.
