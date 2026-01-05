Trump a fél világot bekebelezné? Kuba és Kolumbia is célkeresztbe került – Grönland sem lehet nyugodt

Donald Trump amerikai elnök vasárnap éles kijelentésekkel fokozta a feszültséget Latin-Amerikában. Az elnök szerint Kuba kormánya a közeljövőben összeomolhat, miközben nyílt fenyegetést intézett Kolumbia elnöke felé is – számolt be a Politico.

Az Air Force One fedélzetén, Washingtonba visszatérve Trump kevesebb mint 48 órával azután nyilatkozott, hogy az amerikai hadsereg különleges műveletet hajtott végre Caracasban, amelynek során elfogták Nicolás Maduro venezuelai elnököt és feleségét.