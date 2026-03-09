Németország egyik kulcsfontosságú tartományában lett az AfD a választás nagy nyertese
2026. március 09. 08:23
A Baden-Württemberg tartományi választás eredményei alapján több párt erősödött vagy gyengült, miközben a kormányzati felállás változatlan maradhat. Németország egyik legnagyobb tartományában a Zöldek és a CDU koalíciója folytathatja a kormányzást, miközben az AfD jelentős erősödést ért el.
A Baden-Württemberg tartományi választás eredményei alapján a politikai erőviszonyok több ponton is átrendeződtek, miközben a kormányzati felállás lényegében változatlan maradt. A voksolás tanulságairól Szalai Zoltán is írt közösségi oldalán, aki szerint Németország egyik legnagyobb tartományában a következő években is a korábbi politikai irány folytatódhat.
A Mathias Corvinus Collegium főigazgatója a választási adatokat bemutató grafikonokra utalva arról írt, hogy ezek segítenek megérteni, milyen politikai folyamatok várhatók Baden-Württembergben a tartományi választás után. Értékelése szerint az eredmények azt jelzik, hogy a következő négy évben is a Zöldek és a CDU koalíciója irányíthatja a tartományt.
Németország egyik nagy tartományában marad a koalíció
Szalai Zoltán értékelése szerint a választás eredménye azt vetíti előre, hogy a Zöldek és a CDU koalíciója további négy évig irányíthatja Baden-Württemberget, miközben a kormányzó pártok támogatottsága az elmúlt években jelentősen visszaesett. Felidézte azt is, hogy a hagyományosan konzervatív tartományban korábban rendkívül erős volt a CDU, amely egy időben a hatvan százalékhoz közeli eredményt is el tudott érni. A mostani választáson azonban a CDU nem tudta visszaszerezni az első helyet a zöldektől.
A választás egyik legnagyobb nyertesének az AfD számít. Szalai Zoltán szerint a párt támogatottsága a négy évvel korábbi eredményéhez képest kilenc százalékponttal nőtt, és Mannheim városában egyéni mandátumot is sikerült szereznie.
Ezzel szemben komoly veszteséget szenvedett el a szociáldemokrata SPD. A korábbi néppárt a választáson alig tudta átlépni az ötszázalékos parlamenti küszöböt. A főigazgató szerint kormányzati szempontból lényegében nem történt változás, mivel a Zöldek és a CDU koalíciója folytathatja a kormányzást, így a politikai felállás az előző négy évhez hasonló marad. Hozzátette, hogy ez a helyzet a következő években az ellenzék legerősebb pártjává vált AfD további erősödésének is kedvezhet.
Szalai Zoltán szerint mindez különösen érdekes az idei kelet-németországi választások szempontjából. Szász-Anhaltban és Mecklenburg-Előpomerániában ugyanis az AfD jelenleg is mintegy negyvenszázalékos támogatottsággal vezet, ami azt is jelentheti, hogy akár önállóan is kormányt alakíthat majd.
Nyitókép: Silas Stein / AFP
