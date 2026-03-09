Németország egyik kulcsfontosságú tartományában lett az AfD a választás nagy nyertese

A Baden-Württemberg tartományi választás eredményei alapján a politikai erőviszonyok több ponton is átrendeződtek, miközben a kormányzati felállás lényegében változatlan maradt. A voksolás tanulságairól Szalai Zoltán is írt közösségi oldalán, aki szerint Németország egyik legnagyobb tartományában a következő években is a korábbi politikai irány folytatódhat.

A Mathias Corvinus Collegium főigazgatója a választási adatokat bemutató grafikonokra utalva arról írt, hogy ezek segítenek megérteni, milyen politikai folyamatok várhatók Baden-Württembergben a tartományi választás után. Értékelése szerint az eredmények azt jelzik, hogy a következő négy évben is a Zöldek és a CDU koalíciója irányíthatja a tartományt.