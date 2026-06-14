Németország pénzzel akart tekintélyt venni, ellenkező hatást ért el vele

Németország támogatottsága látványosan visszaesett

A Die Junge Freiheit szerint Berlin különösen sok támogatót veszített az előző, 2019–2020-as ciklusra rendezett választáshoz képest. A lap azt írja, hogy Németország nyolcvan országgal kevesebb szavazatot kapott, mint korábban.

A kommentár kitér arra is, hogy az afrikai országok egy részében továbbra sem felejtették el Annalena Baerbock korábbi külügyminiszter politikáját. A lap idézi Mokgweetsi Masisi volt botswanai elnök megjegyzését, miszerint „Talán akkor Németország több afrikai szavazatot kapott volna az ENSZ-helyért.”