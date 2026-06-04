Ft
Ft
28°C
14°C
Ft
Ft
28°C
14°C
06. 04.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 04.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
berlin ensz biztonsági tanács németország oroszország

Hatalmas csapás érte Berlint az ENSZ-ben: a német külügyminiszter rögtön heves oroszozásba kezdett

2026. június 04. 06:59

Megválasztották a Biztonsági Tanács új, nem állandó tagjait. Németország elbukott.

2026. június 04. 06:59
null

Ausztriát, Portugáliát, Kirgizisztánt, Zimbabwét, valamint Trinidad és Tobagót választották meg szerdán az ENSZ Biztonsági Tanácsának (BT) új, nem állandó tagjaivá, valamennyien a jövő év elejétől két évre töltik be a pozíciót.

A Biztonsági Tanácsban a kiegyenlített földrajzi képviselet érdekében regionális bontásban osztják el a rendelkezésre álló helyeket.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

A 193 tagú ENSZ-közgyűlésben – ahol minden tagország egyenlő szavazattal rendelkezik – Portugália 134, Ausztria pedig 131 szavazatot kapott. Németország, amely szintén indult a nyugat-európai csoportban, 104 szavazatot kapott.

Friedrich Merz német kancellár közölte, hogy a kudarc ellenére Berlin a nemzetközi rend megbízható támogatója marad. Az eredmény csapást jelent Merz számára, aki arra törekedett, hogy Berlin vezető európai szereplővé váljon a globális kérdésekben.

„Meggyőződéssel pályáztunk. Nem értük el a célunkat”

 – mondta.

„Ez az eredmény nem változtat azon a feladaton, amely az ENSZ-ben előttünk áll. Németország továbbra is a multilaterális rendszer megbízható pillére marad” – tette hozzá, és egyben gratulált a győzteseknek.

Johann Wadephul német külügyminiszter úgy nyilatkozott a sajtónak, hogy Németország ukrajnai és gázai háborúval kapcsolatos álláspontja is befolyásolhatta az országok döntését.

„Igen, vannak olyan kérdések, amelyekben mindig egyértelmű álláspontot képviseltünk – olyan álláspontot, amelyet nem minden ENSZ-tagállam oszt” – mondta Wadephul.

Ilyen például Ukrajna melletti rendíthetetlen támogatásunk. Nem titok, hogy Oroszország nem szeretne ilyen hangot hallani a Biztonsági Tanácsban.”

„Az is szavazatokba kerülhetett nekünk, hogy Németország a közel-keleti konfliktus kapcsán mindig különleges felelősséget érez Izrael iránt” – folytatta Wadephul, utalva arra a támogatásra, amelyet Németország a holokauszt történelmi örökségéből fakadóan nyújt Izraelnek.

Zimbabwe Szomáliát, Trinidad és Tobago Panamát, Portugália és Ausztria Dániát és Görögországot, Kirgizisztán pedig Pakisztánt váltja az ENSZ BT nem állandó tagjai között.

A 15 fős Biztonsági Tanácsban öt helyet az állandó tagok – Egyesült Államok, Egyesült Királyság, Franciaország, Kína, Oroszország – foglalnak el, a maradék tíz tagot pedig – évente öt országot „cserélve” – kétéves intervallumokra választják meg.

A Biztonsági Tanács az ENSZ egyetlen olyan szerve, amely jogilag kötelező határozatokat hozhat, szankciókat vethet ki, vagy engedélyezheti az erő alkalmazását.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI/Mandiner)

Nyitókép: MICHAEL KAPPELER / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

 

Összesen 18 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
auditorium
2026. június 04. 09:03
A megválasztott bangladeshi elődje Baerbock asszony volt, az egykori német külügyminiszternő. Valószinűleg nem hagyott olyan pozitiv emléket az ENSZ vezetésében ami miatt újra választották volna. Több nagyhatalom kilépett az ENSZből, mert nem látja hasznát, tehát kevesebb jövedelem érkezik.
Válasz erre
0
0
zakar zoltán béla
2026. június 04. 08:47
Mercedes Benz...Janis Joplin
Válasz erre
0
0
gullwing
2026. június 04. 08:44
Balfasz náci...
Válasz erre
1
0
elfújta az ellenszél
2026. június 04. 08:37
Semmit sem tanultak és semmit sem felejtettek, még mindig a Reichskommissariat Ukraine jár az eszükben. Még szerencse hogy nem tudnak magukkal rántani mindenkit.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!