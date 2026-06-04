Hatalmas csapás érte Berlint az ENSZ-ben: a német külügyminiszter rögtön heves oroszozásba kezdett

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Megválasztották a Biztonsági Tanács új, nem állandó tagjait. Németország elbukott.
Ausztriát, Portugáliát, Kirgizisztánt, Zimbabwét, valamint Trinidad és Tobagót választották meg szerdán az ENSZ Biztonsági Tanácsának (BT) új, nem állandó tagjaivá, valamennyien a jövő év elejétől két évre töltik be a pozíciót.
A Biztonsági Tanácsban a kiegyenlített földrajzi képviselet érdekében regionális bontásban osztják el a rendelkezésre álló helyeket.
A 193 tagú ENSZ-közgyűlésben – ahol minden tagország egyenlő szavazattal rendelkezik – Portugália 134, Ausztria pedig 131 szavazatot kapott. Németország, amely szintén indult a nyugat-európai csoportban, 104 szavazatot kapott.
Friedrich Merz német kancellár közölte, hogy a kudarc ellenére Berlin a nemzetközi rend megbízható támogatója marad. Az eredmény csapást jelent Merz számára, aki arra törekedett, hogy Berlin vezető európai szereplővé váljon a globális kérdésekben.
„Meggyőződéssel pályáztunk. Nem értük el a célunkat”
– mondta.
„Ez az eredmény nem változtat azon a feladaton, amely az ENSZ-ben előttünk áll. Németország továbbra is a multilaterális rendszer megbízható pillére marad” – tette hozzá, és egyben gratulált a győzteseknek.
Johann Wadephul német külügyminiszter úgy nyilatkozott a sajtónak, hogy Németország ukrajnai és gázai háborúval kapcsolatos álláspontja is befolyásolhatta az országok döntését.
„Igen, vannak olyan kérdések, amelyekben mindig egyértelmű álláspontot képviseltünk – olyan álláspontot, amelyet nem minden ENSZ-tagállam oszt” – mondta Wadephul.
Ilyen például Ukrajna melletti rendíthetetlen támogatásunk. Nem titok, hogy Oroszország nem szeretne ilyen hangot hallani a Biztonsági Tanácsban.”
„Az is szavazatokba kerülhetett nekünk, hogy Németország a közel-keleti konfliktus kapcsán mindig különleges felelősséget érez Izrael iránt” – folytatta Wadephul, utalva arra a támogatásra, amelyet Németország a holokauszt történelmi örökségéből fakadóan nyújt Izraelnek.
Zimbabwe Szomáliát, Trinidad és Tobago Panamát, Portugália és Ausztria Dániát és Görögországot, Kirgizisztán pedig Pakisztánt váltja az ENSZ BT nem állandó tagjai között.
A 15 fős Biztonsági Tanácsban öt helyet az állandó tagok – Egyesült Államok, Egyesült Királyság, Franciaország, Kína, Oroszország – foglalnak el, a maradék tíz tagot pedig – évente öt országot „cserélve” – kétéves intervallumokra választják meg.
A Biztonsági Tanács az ENSZ egyetlen olyan szerve, amely jogilag kötelező határozatokat hozhat, szankciókat vethet ki, vagy engedélyezheti az erő alkalmazását.
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(MTI/Mandiner)
Nyitókép: MICHAEL KAPPELER / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP