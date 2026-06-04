Hatalmas csapás érte Berlint az ENSZ-ben: a német külügyminiszter rögtön heves oroszozásba kezdett

„Ez az eredmény nem változtat azon a feladaton, amely az ENSZ-ben előttünk áll. Németország továbbra is a multilaterális rendszer megbízható pillére marad” – tette hozzá, és egyben gratulált a győzteseknek.

Johann Wadephul német külügyminiszter úgy nyilatkozott a sajtónak, hogy Németország ukrajnai és gázai háborúval kapcsolatos álláspontja is befolyásolhatta az országok döntését.

„Igen, vannak olyan kérdések, amelyekben mindig egyértelmű álláspontot képviseltünk – olyan álláspontot, amelyet nem minden ENSZ-tagállam oszt” – mondta Wadephul.